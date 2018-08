New Haven (USA) - Petra Kvitová porazila v prvním kole tenisového turnaje v New Havenu Polku Agnieszku Radwaňskou 6:1, 7:6. Další soupeřkou třetí nasazené české hráčky bude Zarina Dijasová z Kazachstánu, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Úvodní zápas turnaje nezvládla čtvrtá nasazená Karolína Plíšková, která podlehla za necelou hodinu Rusce Jekatěrině Makarovové 1:6, 3:6 a i na třetím podniku na amerických betonech se loučí záhy.

Trojnásobná vítězka turnaje v New Havenu Kvitová vstoupila do utkání s Radwaňskou, která zde slavila titul předloni, výtečně. První set získala za půl hodiny a při svém podání v něm ztratila jen tři fiftýny.

Druhá sada trvala dvakrát tak dlouho. Kvitová v úvodu prohrávala po festivalu ztracených servisů s bývalou světovou dvojkou 1:3. Od stavu 3:3 si ale hráčky držely svá podání a rozhodnout musel tie-break, v němž česká tenistka přišla o svůj servis pouze jednou.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Není dobré zůstávat s Agou na kurtu dlouho, protože ona se skvěle hýbe a s postupem času se zlepšuje," řekla Kvitová na webu turnaje. "Ke konci druhé sady zase dobře podávala, našla jsem rytmus, tím jsem si situaci usnadnila a ušetřila síly," dodala.

Radwaňskou porazila stejně jako v únoru v Dauhá. V červnu spolu měly hrát na trávě v Eastbourne, ale Kvitová k zápasu kvůli svalovým potížím nenastoupila. S Dijasovou má dvojnásobná wimbledonská vítězka bilanci 1:1, naposledy se však utkaly v roce 2014. "Znovu mě čeká soupeřka, která výborně běhá a snaží se hrát agresivně. Prohru si pamatuju, takže vím, že může být nebezpečná," řekla Kvitová.

Plíšková přijala po vyřazení v druhém kole v Cincinnati na Connecticut Open divokou kartu. První set zahájila při svém podání čistou hrou, dál ale kurt ovládla Makarovová. Čtvrtá hráčka deblového žebříčku WTA se po brejku ujala vedení 2:1 a Plíšková pak do konce setu uhrála už jen dva fiftýny.

V pauze si zavolala svou novou trenérku Rennae Stubbsovou a v úvodu druhé sady se hra vyrovnala. Šestadvacetiletá Češka se zlepšila na podání a zaznamenala i první eso. Ve třetím gamu si vypracovala i několik brejkbolů, Ruska ale všechny výborným servisem odvrátila.

Zápas se zlomil v osmém gamu, po němž se Makarovová ujala vedení 5:3. Duel dopodávala 49. hráčka singlového žebříčku k vítězství a mečbol proměnila esem. Plíšková s Makarovovou prohrála počtvrté v pátém vzájemném zápase.

Do hry v New Havenu nezasáhne světová jednička Rumunka Simona Halepová. Finalistka předchozího turnaje v Cincinnati se pořadatelům na poslední chvíli omluvila kvůli problémům s achilovkou.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v New Havenu

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (3-ČR) - A. Radwaňská (Pol.) 6:1, 7:6 (7:3), Makarovová (Rus.) - Karolína Plíšková (4-ČR) 6:1, 6:3, Gavrilovová (9-Austr.) - Beguová (Rum.) 6:2, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - Mladenovicová (Fr.) 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2, Kontaová (Brit.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 7:5, Giorgiová (It.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:2, Sabalenková (Běl.) - Stosurová (Austr.) 6:3, 6:2, Jastremská (Ukr.) - Collinsová (USA) 6:0, 6:3, Dijasová (Kaz.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:3, Puigová (Portor.) - Bacsinszká (Švýc.) 7:5, 6:1, Kontaveitová (Est.) - Parmentierová (Fr.) 3:6, 6:2, 6:2.

2. kolo:

Suárezová (Šp.) - Kontaová (Brit.) bez boje, Bencicová (Švýc.) - Giorgiová (It.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (1-ČR) - Aojamaová, Marozavaová (Jap./Běl.) 6:2, 6:1, Juraková, Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Flipkensová, Van Uytvancková (Belg.) 6:7 (4:7), 6:4, 10:6, Olaruová (Chorv./Rum.) - Jakupovičová, Voráčová (Slovin./ČR) 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 10:8.

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 778.070 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Carballés (Šp.) - Pella (Arg.) 6:4, 6:2, García-López (Šp.) - Baghdatis (Kypr) 7:6 (7:2), 6:4, Medveděv (Rus.) - Bašič (Bosna) 6:4, 6:4, Seppi (It.) - Sousa (Portug.) 7:5, 6:4, Struff (Něm.) - Paire (Fr.) 7:6 (7:5), 6:3, Sandgren (USA) - Berankis (Lit.) 6:4, 6:3, Paul (USA) - Djere (Srb.) 6:3, 7:6 (7:4), Mayer (Arg.) - Sugita (Jap.) 6:3, 7:6 (7:4), Daniel (Jap.) - Millman (Austr.) 6:4, 7:6 (9:7), Munar (Šp.) - Schnur (Kan.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), Fritz (USA) - Džazírí (Tun.) 6:1, 6:4, Harrison (USA) - Gojo (Chorv.) 6:2, 6:4, Škugor (Chorv.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:3, Berrettini (It.) - Benneteau (Fr.) 6:3, 6:3, Andreozzi (Arg.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 4:6, 6:0, Zeballos (Arg.) - Lacko (SR) 7:6 (7:3), 7:5.

2. kolo:

Struff (Něm.) - Cecchinato (4-It.) 6:3, 6:4, Johnson (8-USA) - Paul (USA) 7:6 (9:7), 6:2, Berrettini (It.) - Basilašvili (10-Gruz.) 7:5, 6:3, Munar (Šp.) - Rubljov (11-Rus.) 6:3, 6:2, Jarry (14-Chile) - Seppi (It.) 6:4, 6:3, Medveděv (Rus.) - De Minaur (15-Austr.) 6:3, 6:3, Gojowczyk (16-Něm.) - Zeballos (Arg.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

González, M. López (Arg./Šp.) - Jebavý, Middelkoop (ČR/Niz.) 6:7 (2:7), 6:3, 11:9.