Kvitová postoupila na Australian Open do třetího kola

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová postoupila do třetího kola grandslamového Australian Open. Sedmá nasazená si dnes v Melbourne poradila s nepříjemnou Paulou Badosaovou ze Španělska dvakrát 7:5.

Loňská finalistka Kvitová v příštím utkání narazí na pětadvacátou nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou. Ve formě hrající Ruska vyřadila Češku Barboru Krejčíkovou, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a v prvním kole zaznamenala premiérovou grandslamovou výhru ve dvouhře, jasně 6:1 a a 6:3.

Skončila také Kristýna Plíšková, která nestačila v dohrávaném utkání prvního kola na Heather Watsonovou a Britce podlehla ve třech setech 6:4, 3:6 a 1:6.

Kvitová v nepříjemném větru na centrkurtu rozhodla oba sety nad vítězkou juniorky antukového Roland Garros z roku 2015 brejkem na 6:5 a pak je uzavřela čistou hrou. Ve druhé sadě ale odvrátila za stavu 4:5 při svém podání tři setboly.

"Nebylo to snadné, odehrála dobrý zápas," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová na kurtu o Badosaové, které při odchodu do šatny zatleskala. "Dostat se na grandslamu do třetího kola je vždycky fajn," dodala Češka s úsměvem.

Dál jde i obhájkyně titulu Naomi Ósakaová. Japonka podobně jako v prvním kole s Češkou Marií Bouzkovou otáčela vývoj druhé sady. V duelu s Číňankou Čeng Saj-saj si dokonce hodila naštvaně raketou a zvítězila 6:2 a 6:4.