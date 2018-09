Česká tenistka Petra Kvitová při zápase US Open proti Bělorusce Sabalenkové.

Wu-chan, Šen-čen, Taškent - Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová vykročila na špičkově obsazeném turnaji ve Wu-chanu za ziskem třetí tamní trofeje. V úvodním zápase porazila srbskou tenistku Aleksandru Kruničovou i s pomocí třinácti es 6:3, 6:4 a je v osmifinále. V něm budou naopak chybět nedělní vítězka z Tokia Karolína Plíšková po nečekané prohře s domácí Číňankou Wang Čchiang a také Barbora Strýcová. Jiří Veselý vypadl hned v prvním kole turnaje ATP v Šen-čenu.

Osmadvacetiletá Kvitová ve Wu-chanu získala tituly v letech 2014 a 2016 a dnes na oblíbeném turnaji zvládla první krok. Coby pátá nasazená hráčka měla v prvním kole volný los a proti rodačce z Moskvy, 63. hráčce žebříčku Kruničové, zvládla roli favoritky za hodinu a 20 minut.

Česká žebříčková jednička dobře podávala a při výměnách od základní čáry diktovala tempo. Srbce nenabídla ve druhém setu žádný brejkbol a vrátila jí čtyři roky starou porážku z US Open.

"Hrála jsem agresivně, ale taky jsem byla dostatečně trpělivá. V Asii hraju moc ráda, bylo by to dobré vyhrát tady potřetí, ale na to teď nemyslím. Zůstávám nohama na zemi a uvidíme, kam se dostanu," řekla Kvitová na kurtu. V osmifinále narazí na Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska.

Kvitová si už ve Wu-chanu může pojistit účast na Turnaji mistryň v Singapuru, Plíškové zatím patří poslední, osmé postupové místo. S Wang Čchiang sváděla boj přes dvě hodiny. První set světové sedmičce vůbec nevyšel, ale ve druhém začala Plíšková dominovat. Přibrzdilo ji však zranění soupeřky, která se často nechala ošetřovat.

Plíšková sice ve Wu-chanu nepřidá potřebné body v boji o Turnaj mistryň, ale nemusí ji porážka až tak mrzet. Čtyři z pěti nejbližších soupeřek v pořadí sezony už rovněž vypadly včetně Nizozemky Kiki Bertensové, Američanka Serena Williamsová turnaj nehraje a není jisté, zda nastoupí v Pekingu.

Wang Čchiang v osmifinále narazí na přemožitelku Strýcové Darju Gavrilovovou, Australanka vyhrála 6:2, 7:6. Dnes se představí ještě Kateřina Siniaková.

Veselý nestačil v Šen-čenu na indického kvalifikanta

Daviscupový reprezentant Veselý prohrál na úvod v Šen-čenu s indickým tenistou Ramkumarem Ramanathanem, jenž se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace, ve dvou setech 5:7 a 1:6.

Veselý nastoupil před dvěma týdny do baráže Davis Cupu v Maďarsku po měsíční zdravotní pauze a přispěl k úspěchu jedním bodem. Na okruhu však prohrál podruhé za sebou. Minulý týden v Metách ho zastavil domácí Gilles Simon, tentokrát byl nad jeho síly až 134. tenista světového žebříčku Ramanathan.

V Taškentu vypadla nasazená jednička Beguová hned v 1. kole

Turnaj v Taškentu přišel hned v prvním kole o nasazenou jedničku. Rumunka Irina-Camelia Beguová nezvládla duel proti ukrajinské soupeřce z druhé stovky žebříčku Kateryně Kozlovové a po hladké porážce 3:6, 2:6 se po hodině a čtvrt se soutěží rozloučila. Třiapadesátá hráčka světa Beguová právě v Taškentu vyhrála v roce 2012 první ze svých čtyř turnajových titulů.

První zápas znamenal konec nadějí i pro třetí nasazenou Tamaru Zidanšekovou ze Slovinska, jež uhrála proti ruské majitelce divoké karty Věře Zvonarevové rovněž jen pět her.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 2,746.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Kruničová (Srb.) 6:3, 6:4, Wang Čchiang (Čína) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:1, 3:6, 6:3, Gavrilovová (Austr.) - Strýcová (ČR) 6:2, Wozniacká (2-Dán.) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:1, Kerberová (3-Něm.) - Keysová (USA) 6:0, 4:1 skreč, Sabalenková (Běl.) - Svitolinová (6-Ukr.) 6:4, 2:6, 6:1, Keninová (USA) - Görgesová (11-Něm.) 6:3, 2:6, 6:4, Pavljučenkovová (Rus.) - Bertensová (12-Niz.) 6:4, 6:2, Muguruzaová (14-Šp.) - Golubicová (Švýc.) 6:0, 6:1, Bartyová (16-Austr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 4:6, 6:1, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:4, Puigová (Portor.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:2.

Turnaj mužů v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 733.655 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Ramanathan (Indie) - Veselý (ČR) 7:5, 6:1.

Turnaj žen v Taškentu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kozlovová (Ukr.) - Beguová (1-Rum.) 6:3, 6:2, Lapková (2-Běl.) - Bojanovská (Srb.) 6:1, 6:3, Zvonarevová (Rus.) - Zidanšeková (3-Slovin.) 6:1, 6:4, Rodinová (7-Rus.) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:2, Danilovičová (Srb.) - Kalinská (Rus.) 6:4, 6:1, Jorovičová (Srb.) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 6:2, Barthelová (Něm.) - Abdurajmovová (Uzb.) 4:6, 6:3, 6:3, Rusová (Niz.) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3.