Kvitová porazila ve 2. kole v Indian Wells Rusovou, Martincová vypadla

Indian Wells (USA) - Tenistka Petra Kvitová vstoupila do turnaje v Indian Wells, po němž ukončí sezonu, výhrou v druhém kole 6:2, 6:2 nad Nizozemkou Arantxou Rusovou. Příští soupeřkou sedmé nasazené Češky bude v kalifornské poušti bývalá světová jednička Viktoria Azarenková z Běloruska. S turnajem se naopak rozloučila Tereza Martincová.

Jednatřicetiletá Kvitová v prvním vzájemném zápase s o rok mladší Rusovou neztratila podání a po prvním servisu získala 21 z 23 míčů. Sama vzala 68. hráčce žebříčku podání dvakrát v každém setu a do třetího kola postoupila za hodinu a čtvrt.

První představení na WTA Tour po senzačním triumfu na US Open nevyšlo Britce Emmě Raducanuové, jež podlehla 2:6, 4:6 Bělorusce Aljaksandře Sasnovičové. "Byl to teprve můj třetí letošní turnaj WTA. Jsem ještě hodně nezkušená, nechci věci uspěchat a tlačit na sebe," uvedla osmnáctiletá tenistka, jež v New Yorku před měsícem vyhrála grandslamový turnaj jako první hráčka z kvalifikace.

Martincová prohrála ve druhém kole 2:6, 5:7 se čtvrtou nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Šestadvacetiletá pražská rodačka se střetla se světovou sedmičkou poprvé v kariéře. Favoritce dokázala vzít v druhém setu dvakrát servis, sama ale přišla o podání celkově pětkrát a zápas ztratila za 69 minut. Svitolinová proměnila úvodní mečbol svým prvním esem.

Ve čtyřhře uspěl na úvod elitní český pár Barbora Krejčíková, Kateřína Siniaková. Turnajové jedničky porazily 10:2 v supertiebreaku dvojici Viktorija Golubicová, Jil Teichmannová, s níž se mohou střetnout za měsíc v utkání proti Švýcarsku ve skupině finálového turnaje Billie Jean King Cupu v Praze. I kvůli blížícímu se vyvrcholení týmové soutěže v O2 areně odstoupila před prvním utkáním v Indian Wells z turnaje ze zdravotních důvodů švýcarská jednička, olympijská vítězka Belinda Bencicová.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells:

(tvrdý povrch, muži dotace 8,359.455 USD / ženy 8,150.470 USD)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Tabilo (Chile) - Kudla (USA) 6:1, 7:6 (7:0), Ruusuvuori (Fin.) - Köpfer (Něm.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:0, Nišioka (Jap.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), Escobedo (USA) - Rune (Dán.) 6:4, 6:1, Anderson (JAR) - Thompson (Austr.) 7:5, 6:2, Struff (Něm.) - Galán (Kol.) 7:6 (7:4), 6:3, Ramos (Šp.) - Musetti (It.) 6:1, 6:3, Nakashima (USA) - Coria (Arg.) 6:3, 6:2, Millman (Austr.) - Sock (USA) 7:5, 4:6, 6:3, Mager (It.) - Fucsovics (Maď.) 1:6, 6:3, 6:2, A. Murray (Brit.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:2, Brooksby (USA) - Ilkel (Tur.) 7:6 (7:5), 6:4, Eubanks (USA) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:3, Gómez (Ekv.) - Bagnis (Arg.) 6:3, 6:1, Vukic (Austr.) - Andújar (Šp.) 7:5, 6:4, Martínez (Šp.) - Marcora (It.) 6:4, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Rusová (Niz.) 6:2, 6:2, Svitolinová (4-Ukr.) - Martincová (ČR) 6:2, 7:5, Šwiateková (2-Pol.) - Martičová (Chorv.) 6:1, 6:3, Pavljučenkovová (9-Rus.) - Keysová (USA) 6:3, 6:1, Halepová (11-Rum.) - Kosťuková (Ukr.) 7:6 (7:2), 6:1, Paoliniová (It.) - Mertensová (14-Belg.) 3:6, 6:4, 6:4, Putincevová (Kaz.) - Rybakinová (13-Kaz.) 6:2, 7:6 (7:5), Sasnovičová (Běl.) - Raducanuová (17-Brit.) 6:2, 6:4, Pegulaová (19-USA) - Stephensová (USA) 6:2, 6:3, Fernandezová (23-Kan.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:3, Ostapenková (24-Lot.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:3, 6:0, Kuděrmětovová (25-Rus.) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:3, Azarenková (27-Běl.) - Linetteová (Pol.) 7:5, 3:0 skreč, Cirsteaová (32-Rum.) - Doiová (Jap.) 6:2, 6:3, Beguová (Rum.) - Teichmannová (31-Švýc.) 7:5, 6:1, Rogersová (USA) - Kučová (SR) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Golubicová, Teichmannová (Švýc.) 6:7 (6:8), 6:2, 10:2.