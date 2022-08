Kvitová porazila v Cincinnati Tomljanovicovou a je v semifinále

Cincinnati (USA) - Tenistka Petra Kvitová postoupila potřetí v kariéře do semifinále turnaje v Cincinnati. V dnešním čtvrtfinále porazila dvojnásobná wimbledonská vítězka 6:2, 6:3 Australanku Ajlu Tomljanovicovou a v boji o finále ji čeká domácí Američanka Madison Keysová.

Osmadvacátá tenistka světového žebříčku Kvitová podala proti Tomljanovicové, jež se do hlavní soutěže probila z kvalifikace, dominantní výkon. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce poslala směrem na soupeřku 28 vítězných úderů včetně 12 es a dopustila se na své poměry malého počtu 18 nevynucených chyb.

Při rozhovoru na kurtu přitom Kvitová přiznala, že se necítila ideálně. "Připadala jsem si od začátku unavená. Dnes bylo docela vlhko a horko, ale říkala jsem si, že Ajla musí být unavená také, protože hrála ještě kvalifikaci. Psychicky to bylo náročné, takže jsem ráda, že mi ke konci zápasu fungoval servis," uvedla Kvitová.

Semifinále v Cincinnati hrála v letech 2012 a 2018, do finále se ale ještě v Ohiu nepodívala. Nyní jí v cestě stojí Keysová, jež dnes zdolala 6:2, 6:4 wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

"Je zajímavé, že loni jsme proti sobě s Madison hrály v prvním kole a nyní se utkáme v semifinále, takže myslím, že to je docela dobré zlepšení," řekla Kvitová, jež má s Američankou vyrovnanou bilanci 4:4. V posledním duelu právě loni v Cincinnati ji ale porazila.

Postup do semifinále před blížícím se US Open českou tenistku potěšil, ale nepřeceňuje ho. "Sezona zatím byla nahoru dolů, takže jsem za tenhle výsledek ráda, zvlášť před grandslamem. Ale v New Yorku to bude úplně jiný turnaj, ještě na něj nemyslím, spíš se těším na odpočinek po tomhle turnaji. Ale je fajn, že jsem tady mohla odehrát víc zápasů, to je vždycky důležité," řekla Kvitová.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch): Muži (dotace 6,971.275 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Medveděv (1-Rus.) - Fritz (11-USA) 7:6 (7:1), 6:3. Ženy (dotace 2,527.250 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Kvitová (ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 6:2, 6:3, Keysová (USA) - Rybakinová (Kaz.) 6:2, 6:4.