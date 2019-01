Praha - Tenistka Petra Kvitová se dnes vrací z Australian Open do Česka. Po příletu do Prahy vystoupí od 13:30 na tiskové konferenci. ČTK bude z TK vysílat živé video. Kvitová v Melbourne prošla až do finále, ve kterém v sobotu podlehla Japonce Naomi Ósakaové.

Kvitová se v dnes zveřejněném světovém žebříčku posunula na druhé místo a vyrovnala tak své životní maximum z roku 2011. Jedničkou je její finálová mpřemožitelka Ósakaová. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová si polepšila o čtyři místa.

Kvitové po vážném zranění z prosince 2016 hrozilo, že už nikdy nevezme raketu do ruky. Sama mluví o "druhé kariéře" a v Melbourne se po zápasech několikrát dojala, když postupovala turnajem a uvědomovala si, že se vrátila na vrchol.

Manažer osmadvacetileté české tenistky Miroslav Černošek v neděli oznámil, že Kvitová nebude hrát za dva týdny v utkání 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku v Ostravě. Týden před Australian Open vyhrála turnaj v Sydney a příští týden by měla obhajovat titul v Petrohradu. Fed Cup se hraje následující víkend 9. a 10. února.

Podle Černoška neznamená neúčast Kvitové v utkání s Rumunskem její loučení s Fed Cupem. "Vždycky měla k Česku vztah, a když to mohla zvládnout, hrála. Není z těch, co by se omlouvaly," řekl o hráčce, jež reprezentuje od roku 2007 a v týmové soutěži vyhrála 30 ze 40 singlových zápasů.