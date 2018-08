Španělský tenista Rafael Nadal s trofejí za vítězství na US Open.

New York - Tenistka Petra Kvitová se podobně jako před Roland Garros a ve Wimbledonu řadí také k favoritkám US Open. Triumfy na závěrečném grandslamu sezony obhajují domácí Sloane Stephensová a Španěl Rafael Nadal. Mezi ženami je hlavní adeptkou na titul světová jednička Rumunka Simona Halepová a ostře sledovaná ve Flushing Meadows bude Serena Williamsová.

Ve spojení s vítězstvím se vedle Nadala nejvíce zmiňuje jméno Srba Novaka Djokoviče, ve formě hrajícího šampiona z Wimbledonu. A ve hře bude také Švýcar Roger Federer. "Není jedno jméno, které vyčnívá," řekl při losu první hráč světa Nadal.

"Nadala na US Open můžou porazit jen Federer nebo Djokovič," myslí si bývalý tenista Mats Wilander ze Švédska. Nadal letos prohrál jen tři zápasy a čtyřicet vyhrál.

Djokovič se zprvu trápil, ale po Wimbledonu ovládl i turnaj v Cincinnati a je nebezpečný. "Po únorové operaci lokte jsem se vrátil brzy. Uspěchal jsem to. Dozvěděl jsem se během toho turbulentního období hodně o sobě, o svém těle, o lidech okolo mě. Ve Wimbledonu jsem byl zpět a teď se zase cítím výborně," ujistil Djokovič.

Nadala s Djokovičem jmenoval za favority i Federer, ale sám nechce zůstat třetím vzadu. "Mám pořád dost energie a snad šanci po deseti letech na US Open předvést něco velkého," připomněl, že naposledy v New Yorku vyhrál v roce 2008.

Nadal při losování na Manhattanu upozornil, že se musí počítat s nastupující generací. "S těmihle mladíky nikdy nevíte. Rychle se zlepšují a mají potenciál," řekl Španěl. Nejnebezpečnější je asi Němec Alexander Zverev, čtvrtý nasazený, který navíc nově angažoval do svého trenérského týmu Ivana Lendla.

Kvitová doufá, že konečně v tomto roce prorazí na grandslamu, na kterých letos dvakrát vypadla v 1. kole (Australian Open a Wimbledon). V generálce na US Open sice odstoupila v New Havenu ze čtvrtfinále kvůli problémům s ramenem, ale nemělo by jít o vážné zranění.

Spolu s Kvitovou se nejvíce z českých hráček čeká od Karolíny Plíškové, i když se jí na amerických betonech nedařilo. Otázkou je, jak vstřebá změny. Předloňská finalistka US Open v létě propustila kouče Tomáše Krupu a domluvila se s Rennae Stubbsovou. Australanka ale má během turnaje povinnosti v televizi, proto bude mít Plíšková po boku Španělku Conchitu Martínezovou, vítězku Wimbledonu z roku 1994.

Na druhý grandslamový titul v sezoně i kariéře bude útočit Halepová. Výhrou na Roland Garros dokázala, že má především mentální sílu velký vavřín získat. "Tlak je pryč. Sen jsem si splnila a můžu hrát bez stresu," pochvaluje si.

Poprvé v roli obhájkyně titulu bude Stephensová. "Nevím, jaké to bude," říká Američanka, která hraje dobře. Fanoušci se ale více těší na její krajanku a šestinásobnou vítězku turnaje Serenu Williamsovou. Finalistka Wimbledonu loni porodila dceru a její návrat přitahuje velkou pozornost. "Není to návrat. Mateřství je součástí života, je náročné, ale jsem silnější," říká Williamsová.

Turnaj začne v pondělí a i za dozoru pětadvacetivteřinového limitu na podání si vítězové mužské a ženské dvouhry vydělají 3,8 milionu dolarů (přes 84 milionů korun). Celková dotace turnaje v betonovém království je 53 milionů dolarů.