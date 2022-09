Kvitová odvrátila na US Open dva mečboly a je po obratu v osmifinále

New York - Tenistka Petra Kvitová otočila dramatický duel 3. kola US Open se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou a po výhře 5:7, 6:3, 7:6 se probojovala ve Flushing Meadows do osmifinále. Česká jednička a nasazená jednadvacítka odvrátila proti desáté hráčce světa dva mečboly, sama proměnila v super tie-breaku čtvrtý na 12:10. O třetí účast ve čtvrtfinále na US Open v kariéře se utká s domácí Američankou Jessicou Pegulaovou, která zdolala Číňanku Jüan Jüe 6:2, 6:7, 6:0.

Dvaatřicetiletá Kvitová porazila Muguruzaovou pošesté za sebou. Rodačka z Bílovce si připsala patnácté vítězství z posledních 18 zápasů a do osmifinále US Open se dostala po dvou letech. V utkání, které trvalo dvě hodiny a 41 minut, zahrála 42 vítězných míčů a kompenzovala tím 12 dvojchyb.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka vyřadila v úvodu turnaje ruskou kvalifikantku Eriku Andrejevovou, další soupeřka Ukrajinka Anhelina Kalininová kvůli nemoci odstoupila. Kvitová zahájila duel s Muguruzaovou lépe a v šesté hře získala brejk. Ten ale vzápětí nepotvrdila a brzy přišla o servis ještě jednou. I kvůli pěti dvojchybám první sadu za 45 minut ztratila.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka opustila na chvíli kurt a ve druhém setu ukořistila opět v šesté hře soupeřčin servis. Při podání byla stoprocentní a zisk sady zakončila esem, kterých měla na kontě deset.

V rozhodujícím setu Kvitová šestou hru při vlastním servisu ztratila a Muguruzaová vedla i 5:2. Utkání ale nedopodávala a za stavu 6:5 nevyužila při servisu Kvitové dva mečboly. Dramatický duel vyvrcholil ve zkrácené hře, v níž se nedařilo ukončit zápas pro změnu české tenistce. Teprve při čtvrtém mečbolu Kvitové poslala Španělka míč do sítě a bývalá světová dvojka mohla slavit.

Do akce půjde ve dvouhře ještě loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička vyzve Švýcarku Belindu Bencicovou.

Lucie Hradecká s Lindou Noskovou v deblu na vítězství z úvodního kola nad sestrami Venus a Serenou Williamsovými nenavázaly. S chilsko-slovinským párem Alexa Guarachiová, Andreja Klepačová prohrály 6:7, 7:5, 3:6 a vypadly ve 2. kole.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Norrie (7-Brit.) - Rune (28-Dán.) 7:5, 6:4, 6:1,. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Kvitová (21-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 5:7, 6:3, 7:6 (12:10), Pegulaová (8-USA) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:7 (6:8), 6:0, Azarenková (26-Běl.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:0. Čtyřhra - 2. kolo: Guarachiová, Klepačová (13-Chile/Slovin.) - Hradecká, Nosková (ČR) 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.