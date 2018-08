New York - Petra Kvitová zvládla v horkém poledni v New Yorku první kolo tenisového US Open. Turnajová pětka porazila Belgičanku Yaninu Wickmayerovou po setech 6:1 a 6:4. Kristýna Plíšková na rozdíl od minulé sezony přes úvodní kolo nepřešla. S Kiki Bertensovou z Nizozemska prohrála 0:6, 5:7. Jiří Veselý odstoupil na poslední chvíli kvůli nataženému tříslu z US Open. V mužské dvouhře se tak letos na newyorském grandslamu neobjeví žádný Čech.

Jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý z turnaje krátce před duelem s Francouzem Corentinem Moutetem kvůli nataženému tříslu odstoupil. O postup dnes budou hrát ještě Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková.

Osmadvacetiletá Kvitová rozjela zápas s Wickmayerovou suverénně. Ve vedru a vysoké vlhkosti vzduchu dala v první hře dvě esa a ukázala, že ji bolavé rameno z New Havenu nelimituje. Vyhrála úvodních šest výměn utkání, za 17 minut vedla i díky deseti vítězným míčům 5:0 a v prvním setu povolila soupeřce jen game.

Za stavu 1:1 ve druhém setu byl zápas na pět minut přerušen, protože se v hledišti udělalo špatně jedné z divaček a byla ošetřována. Wickmayerová se pak snažila hrát rychleji a Kvitová se tolik nedostávala k nátlakové hře. Chybovala a prohrávala 1:4. Při svém dalším podání po dvojchybě ztrácela 15:30, vzápětí ale dala eso a rozjela se. Zápas pak dokončila stejně, jako ho začala - získala pět gamů po sobě.

"Hrála jsem v prvním setu skvěle. I když jsem ztratila ve druhém servis, tak jsem se snažila a nechtěla jsem hrát třetí set. Bojovala jsem," řekla Kvitová, která si připsala 45. vítězný zápas v sezoně. "Sezona je neuvěřitelná," řekla. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Ja-fan.

Kvitová už letos získala pět titulů, ale na grandslamech se jí nedaří. S Australian Open a ve Wimbledonu se loučila v prvním kolem a v Paříži ve třetím.

Kristýně Plíškové se v úvodním setu vůbec nedařilo na podání a za 25 minut dostala od rozjeté Bertensové "kanára". Prohrála i další tři gamy, teprve pak se hra vyrovnala. Česká tenistka dotáhla na 4:4, vítězka přípravného turnaje v Cincinnati ale ve dvanáctém gamu druhým brejkem v setu rozhodla.

Veselý odstoupil s nataženým tříslem

Tenista Jiří Veselý odstoupil na poslední chvíli kvůli nataženému tříslu z US Open. V mužské dvouhře se tak letos na newyorském grandslamu neobjeví žádný Čech.

Veselý se měl dnes v prvním kole střetnout s Francouzem Corentinem Moutetem. Místo českého daviscupového reprezentanta se do hlavní soutěže dostal poražený z kvalifikace Francouz Nicolas Mahut.

Pětadvacetiletý Veselý je aktuálně 87. hráčem světa a letos má bilanci 14 výher a stejný počet porážek. V červnu na trávě v Antalyi si zahrál semifinále a ve Wimbledonu prohrál v osmifinále s Rafaelem Nadalem. Na okruhu ATP hrál naposledy v červenci.

Loni na US Open vypadl Veselý v 1. kole. V polovině září by měl vést český tým v baráži Davisova poháru s Maďarskem.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Čong Hjon (23-Korea) - Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:0, 2:0 skreč, Hurkacz (Pol.) - Travaglia (It.) 6:2, 2:6, 7:6 (8:6), 3:0 skreč, Kukuškin (Kaz.) - Rubin (USA) 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:4, Ósakaová (20-Jap.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:2, Curenková (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:2, Wozniacká (2-Dán.) - Stosurová (Austr.) 6:3, 6:2, Ostapenková (10-Lot.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 4:6, 7:5, Townsendová (USA) - Anisimovová (USA) 3:6, 6:4, 6:3, Glušková (Izr.) - Niculescuová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:4, Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:1, 3:6, 6:4, Larssonová (Švéd.) - Cornetová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2, Bertensová (13-Niz.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 7:5.