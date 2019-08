Kvitová na US Open porazila Allertovou, Ósakaová vykročila za obhajobou

New York - Tenistka Petra Kvitová potvrdila v českém duelu 1. kola grandslamového US Open roli favoritky. V pozici šesté nasazené hráčky zdolala kvalifikantku Denisu Allertovou 6:2, 6:4 a zaznamenala první výhru od Wimbledonu.

Devětadvacetiletá Kvitová vybojovala 430. vítězství v kariéře a potvrdila, že s krajankami často neprohrává. Celkově si bilanci s Češkami vylepšila na 46:10 a na grandslamu s nimi neprohrála ani jednou, potřetí uspěla na US Open.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová má od Roland Garros problémy s předloktím levé ruky a před US Open absolvovala v Americe jen jeden zápas v Cincinnati, který prohrála. Předloktí stále není ve stoprocentním stavu, proto měla tejp a přes něj rukáv, ale v tréninku i v utkání s Allertovou švihala bez omezení.

"Nešetřila jsem se v ničem. Hlava byla v pohodě a fyzicky to taky jde. Teď nevím, co ruka udělá během následujících hodin, ale zatím všechno drží," řekla.

V prvním setu dobře podávala a o tři roky mladší soupeřce povolila jen dvě hry. Do brejku šla i ve druhé sadě, ale v osmé hře o výhodu přišla. Vzápětí ale získala počtvrté v utkání podání Allertové a při svém servisu duel ukončila, i když musela ještě odvracet brejkbol. Při prvním mečbolu pak Allertová netrefila return do kurtu.

"První set mi hodně pomohl. Vím, že Denisa umí hrát velmi dobře. Snažila jsem se ji dostávat pod tlak při jejím servisu a vyšlo to," řekla Kvitová. Ve druhém kole se utká s Němkou Andreou Petkovicovou, s kterou má bilanci 5:5.

"Přímky a razantní údery Petry k základní čáře bylo nesmírně těžké chytat. Někdy jsem to zvládala a výměny byly chvilkami slušné. Škoda je trošku druhého setu, ale bylo to těžké, nedala mi ani moc šancí. Sice to nevyšlo, ale s výkonem můžu být relativně spokojená. Mohlo to být lepší, ale i daleko horší," řekla Allertová.

V dnešním programu se ve Flushing Meadows představí ještě Marie Bouzková, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková.

Ósakaová vykročila na US Open navzdory nervozitě za obhajobou

Japonka Naomi Ósakaová zvládla navzdory problémům vstup do US Open. Obhájkyně titulu a světová jednička zdolala v nervózním duelu Rusku Annu Blinkovovou 6:4, 6:7, 6:2.

Podobně jako v pondělí světová dvojka Ashleigh Bartyová i Ósakaová v úvodu rychle prohrávala a stejně jako australská vítězka French Open musela o postup bojovat ve třech setech. Při svém prvním utkání na kurtu Arthura Ashe od památného loňského finále se Serenou Williamsovou kupila Japonka nevynucené chyby, kterých nakonec nasbírala 50.

Jednadvacetiletá Ósakaová, která z přípravného turnaje v Cincinnati odstoupila kvůli zranění kolena a v New Yorku hrála s ortézou, prohrávala v úvodní sadě už 0:3, ještě ji ale dokázala zachránit. Druhý set pak ale nezvládla dopodávat na vítězství, promarnila mečbol a Ruska ve zkrácené hře vyrovnala.

Ve třetí sadě už Ósakaová soupeřce nedovolila proměnit žádný z brejkbolů a po dvou a půl hodinách postoupila. Ve druhém kole ji čeká Polka Magda Linetteová.

Grandslamový turnaj US Open

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (Rus.) - Tsitsipas (8-Řec.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5, Kukuškin (Kaz.) - Bautista (10-Šp.) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3, Isner (14-USA) - García-López (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4, Čilič (22-Chorv.) - Kližan (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (8:6), Berrettini (24-It.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2, Verdasco (32-Šp.) - Kamke (Něm.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, Popyrin (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:1, 7:5, 7:6 (7:5), Sonego (It.) - Granollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4, Bublik (Kaz.) - Giraldo (Kol.) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4, Thompson (Austr.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, 6:4, Simon (Fr.) - Fratangelo (USA) 5:7, 7:5, 7:5, 7:5, Struff (Něm.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4, 6:2

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (6-ČR) - Allertová (ČR) 6:2, 6:4, Ósakaová (1-Jap.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, Halepová (4-Rum.) - Gibbsová (USA) 6:3, 3:6, 6:2, Bertensová (7-Niz.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:2, Bencicová (13-Švýc.) - Minellaová (Luc.) 6:3, 6:2, Andreescuová (15-Kan.) - Volynetsová (USA) 6:2, 6:4, Kontaveitová (21-Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 6:1, Riskeová (USA) - Muguruzaová (24-Šp.) 2:6, 6:1, 6:3, Görgesová (26-Něm.) - Vichljancevová (Rus.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:1), Cornetová (Fr.) - Pegulaová (USA) 6:2, 6:3, Di Lorenzová (USA) - Kuděrmětovová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, Ostapenková (Lot.) - Kruničová (Srb.) 6:3, 7:6 (9:7), Petkovicová (Něm.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4, Linetteová (Pol.) - Sharmaová (Austr.) 6:3, 6:4, Flipkensová (Belg.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Parmentierová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2), Kanepiová (Est.) - Mariaová (Něm.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, Collinsová (USA) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 4:6, 6:4, Townsendová (USA) - Kozlovová (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:2.