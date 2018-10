Praha - S čtrnáctidenním tréninkovým blokem v zádech vyrazí tenistka Petra Kvitová na Turnaj mistryň. Na vrchol sezony se kvalifikovala už pošesté, ale poprvé po vážném zranění ruky. Účast bere s velkou hrdostí.

"Je to jiné," řekla Kvitová novinářům po dnešním posledním tréninku v Praze před úterním odletem do Singapuru, kde dámské Masters v neděli začne. "Po tom, co jsem se vrátila, je to třešnička na dortu za celou sezonou. Být tam je veliká prestiž, beru to s pokorou a jsem ráda, že tam po dvou letech zase můžu být," řekla.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se úspěšně vrátila do špičky po vážném zranění levé ruky, v které drží raketu. Po předloňském přepadení v bytě v Prostějově měla pořezané všechny prsty i některé nervy a musela na operaci.

Video: Trénink Kvitové na Turnaj mistryň

15.10.2018, 15:28, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Letos už absolvovala plnohodnotnou sezonu a na Turnaj mistryň se kvalifikovala i díky pěti titulům z turnajů v Petrohradu, Dauhá, Praze, Madridu a Birminghamu. Vyhrála celkem 47 zápasů, sice se jí tolik nedařilo na grandslamech, ale jistotu startu už má skoro čtrnáct dnů. "Jsem ráda, že to vyšlo docela brzo. Nemusela jsem objíždět turnaje a dohánět body. Šetřila jsem síly a trénovala. Jsem zdravá," řekla.

Trenér Jiří Vaněk využil času k přípravě. "Docela urputné. Dala jsem do toho všechno a teď už se jenom předvede, co tam bude. Je pravda, že se tam těším. To je ten nejlepší signál, co může být," řekla osmadvacetiletá hráčka a byla ráda, že ji do Singapuru přiletí povzbudit rodiče. "Naši už byli víceméně všude, jen tam ještě ne."

Na finále sezony WTA Tour hrála Kvitová nepřetržitě v letech 2011-2015 a při své premiéře turnaj v tehdejším dějišti Istanbulu ovládla. Před třemi lety už v Singapuru hrála finále. "Vzpomínky proto nemám úplně špatné, ale z Istanbulu jsou trošku lepší," podotkla s úsměvem. "Pamatuju si, že povrch je tam (v Singapuru) docela pomalý, ale je to v hale, což mi vyhovuje, tak to snad pomůže."

Turnaj mistryň se tradičně hraje ve dvou čtyřčlenných skupinách a každá tenistka má jisté tři zápasy. "Každý zápas je těžký a každé vítězství se počítá. Hlavně, abych odehrála dobrý tenis. Kdybych urvala nějaké vítězství, tak by to byl bonus. Je tam osm nejlepších hráček sezony a počítá se úplně všechno," uvedla Kvitová.

Řekla, že respekt má ze všech účastnic Turnaje mistryň a na pomalejším povrchu budou nepříjemné běhavé soupeřky. "Co vracejí spoustu míčů, protože bude náročné ukončit výměnu. Nebezpečné jsou ale všechny, takže to je jedno."

Narazit ve skupině či případně v semifinále nebo ve finále může na krajanku Karolínu Plíškovou, která ale ještě o účast bojuje v Moskvě. "Už jsem tam jednou měla Lucku," připomněla Kvitová, že v roce 2015 porazila v posledním utkání skupiny Šafářovou a prošla do semifinále. "Asi by to byla soupeřka jako každá jiná a jinak bychom to neřešily," podotkla Kvitová k případnému zápasu s Plíškovou.

Úspěch na Turnaji mistryň může být pro Kvitovou do jisté míry náplastí za neúspěšné grandslamové turnaje. "Mohlo by být, ale já to tak úplně neberu. Jsem ráda za sezonu, že tam můžu být. Ať se stane, co se stane, tak to je fajn," konstatovala.

Vedle Kvitové a snad i Plíškové si Turnaj mistryň zahraje letos ještě dalších pět českých hráček ve čtyřhře, "To je mazec. Víceméně je to celý fedcupový tým. Pro tak malou zemi, jako jsme my, je to úspěch a je krásné, že se tam potkáme."