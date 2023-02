Kvitová, Krejčíková, Bouzková i Fruhvirtová prošly v Dubaji do druhého kola

Dubaj - Tenistky Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková i Linda Fruhvirtová vstoupily do lukrativního turnaje v Dubaji suverénními výhrami. Šampionka z roku 2013 Kvitová zvítězila ve větrném počasí nad Italkou Martinou Trevisanovou hladce 6:2, 6:1, Bouzková přehrála Američanku Sofii Keninovou dvakrát 6:1, Krejčíková porazila Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:4, 6:2 a sedmnáctiletá Fruhvirtová zdolala Danielle Collinsovou z USA 6:3, 6:4.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která je v Dubaji coby světová třináctka dvanáctou nasazenou hráčkou, přehrála Trevisanovou za 69 minut. V úvodním setu se sice ve větru trápila na podání, nasbírala pět dvojchyb a dvakrát o servis přišla, soupeřka si ale nedokázala podání udržet ani jednou. Ve druhé sadě už se česká hráčka srovnala, při svém servisu ztratila jen tři fiftýny a suverénně postoupila do 2. kola.

Sedmadvacetiletá Krejčíková sice vstoupila do zápasu ztrátou podání, v závěru úvodního setu ale vývoj utkání otočila. Od stavu 3:4 vyhrála šest gamů v řadě a soupeřku už zpět do hry nepustila. Po hodině a 35 minutách proměnila při jejím servisu třetí mečbol. O postup do osmifinále se finalistka z roku 2021 utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou, která má na úvod coby turnajová sedmička volný los.

Bouzková si proti Keninové připsala teprve druhé letošní vítězství na okruhu WTA. Americké šampionce Australian Open z roku 2020, která v turnaji startovala na divokou kartu, nedala 26. hráčka žebříčku šanci a postoupila za 63 minut. Ve 2. kole se utká s další grandslamovou vítězkou, její soupeřkou bude loňská wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová, nebo vítězka US Open 2019 Bianca Andreescuová.

Starší ze sester Fruhvirtových, která rovněž dostala od pořadatelů divokou kartu, přehrála často chybující Collinsovou bez větších problémů. V prvním setu porazila někdejší světovou sedmičku hladce za 34 minut, ve druhém sice dvakrát přišla o podání, vždy ale dokázala okamžitě vyrovnat a zápas dotáhla k vítězství.

Alcaraz je při návratu na kurty ve finále v Buenos Aires

Španělský tenista Carlos Alcaraz si hned při premiérovém startu po dlouhodobém zranění břišních svalů zahraje finále. Na antukovém turnaji v Buenos Aires postoupil do boje o titul přes krajana Bernabéa Zapatu, kterého za 77 minut porazil v semifinále dvakrát 6:2. Druhý hráč světa se o sedmý triumf v kariéře utká v duelu dvou nejvýše nasazených hráčů s Britem Cameronem Norriem.

Devatenáctiletý Alcaraz při comebacku v argentinské metropoli po téměř čtyřměsíční pauze měl zatím nejvíce práce v prvním kole, v dalších dvou si počínal i podle výsledků stále přesvědčivěji. "Po tom zranění jsem byl trochu (psychicky) dole a potřeboval jsem za ty čtyři měsíce znovu najít sebevědomí a rytmus. Být hned při návratu zase ve finále, to je pro mě něco mimořádného," řekl bývalý první hráč světa a turnajová jednička.

Na finále se sedmadvacetiletým Norriem, který vyřadil Peruánce Juana Pabla Varillase po výhře 7:6, 6:4, se těší. "Vím, že do toho budu muset dát všechno. Bude to tvrdý souboj, ale také hezký," očekává Alcaraz od duelu, který se bude hrát dnes od 20:00 SEČ. Dvanáctý hráč žebříčku Norrie bude hrát o pátý titul v kariéře, s Alcarazem prohrál tři ze čtyř dosavadních vzájemných zápasů.

Ve finále v Delray Beach se utkají domácí favorit Fritz a Kecmanovič

Sedmý hráč světa Taylor Fritz a srbský tenista Miomir Kecmanovič se utkají ve finále turnaje v Delray Beach. Nejvýše nasazený Fritz prošel do boje o titul bez ztráty setu a v semifinále porazil v americkém duelu krajana Mackenzieho McDonalda 6:3, 7:6. Turnajová čtyřka Kecmanovič musel poprvé na Floridě absolvovat tři sety, než zvítězil nad Raduem Albotem z Moldavska 7:6, 3:6, 6:2.

Pětadvacetiletý Fritz bude hrát o pátý titul v kariéře a první individuální v sezoně. Na začátku roku pomohl Američanům k vítězství v premiérovém United Cupu ziskem rozhodujícího bodu ve finále proti Itálii. Kecmanovič čeká na druhé turnajové prvenství od roku 2020, kdy triumfoval na antuce v Kitzbühelu. S Fritzem má negativní bilanci 1:2, ale poslední vzájemný zápas vloni na tvrdém povrchu rovněž na Floridě v nedalekém Miami vyhrál.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Beguová (Rum.) 6:4, 6:2, Keysová (USA) - Paoliniová (It.) 6:1, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:3,, Kvitová (12-ČR) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:1, Bouzková (ČR) - Keninová (USA) 6:1, 6:1, Čeng Čchin-wen - Čang Šuaj (obě Čína) 6:3, 6:1, L. Fruhvirtová (ČR) - Collinsová (USA) 6:3, 6:4, Samsonovová (14-Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4, Tomovová (Bulh.) - Kanepiová (Est.) 6:3, 6:1, Anisimovová (USA) - Zvonarevová (Rus.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Vondroušová, Kalinská (ČR/Rus.) - Melicharová-Martinezová, Perezová (5-USA/Austr.) 3:6, 6:3, 16:14.

Turnaj mužů v Buenos Aires (antuka, dotace 711.600 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (1-Šp.) - Zapata (Šp.) 6:2, 6:2.

Turnaj mužů v Delray Beach (tvrdý povrch, dotace 718.245 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Fritz (1-USA) - McDonald (USA) 6:3, 7:6 (8:6), Kecmanovič (4-Srb.) - Albot (Mold.) 7:6 (10:8), 3:6, 6:2.