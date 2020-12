Kvitová konec nevyhlíží, tenis ji baví a cílí na gradslamy i OH

Praha - Petra Kvitová si myslela, že po třicítce už ji běhat s raketou po turnajích nikdo neuvidí. Tenisová vášeň ale v dvojnásobné wimbledonské vítězce nehasne a chystá se na patnáctou sezonu na okruhu WTA s jasnou vizí. Ráda by uspěla na grandslamech a na odložené olympiádě.

"Když jsem byla mladší, tak jsem si říkala, že po třicítce už určitě hrát nebudu a teď tu sedím a jedu dál. Nepřemýšlela jsem, kolik let bych chtěla na kurtu strávit. Dokud mě to baví a zdraví dovolí, budu ráda pokračovat," řekla na tiskové konferenci.

Třicítku oslavila letos v březnu a dál patří mezi světovou špičku. "Už pomalu patřím k nejstarším, ale na kurtu to nevnímám. Motivaci mám, pořád se chci zlepšovat. Tenis mě baví, mám ho strašně ráda. Dostala jsem druhou šanci, vážím si toho a chci vyždímat maximum," poukázala na svůj návrat po vážném zranění ruky, které utrpěla při přepadení.

Před novináře dnes přišla v červených šatech s černými proužky a na vysokých podpatcích. Večer totiž bude předávat sparťanským nadějím ceny za uplynulý rok. Sama už myslí na další sezonu. "Snad budu pořád schopná hrát," uvedla světová osmička.

"Doufám, že program udělám tak, abych byla nachystaná na velké akce," řekla. Touží uspět na gradslamech a třeba k bronzu z Ria přidat další olympijskou medaili. Nad otázkou, zda by brala spíše olympijské zlato, nebo další grandslamový titul, chvilku přemýšlela. "Nemůžu mít oboje?" usmála se a posléze doplnila: "Tak já bych si zvolila olympijské zlato a další rok třeba grandslam."

Letošní rok poznamenala opatření proti koronaviru a další sezona nebude jiná. Tenistky čeká testování a bubliny. "Snad všude," podotkla Kvitová. Nejistým programem turnajů se netrápí. "V tenisu se musí improvizovat. Celý svět, i tenisový, je v otazníku. Beru to, jak to je. Nic s tím neudělám a čekám, jak to dopadne."