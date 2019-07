Kvitová je ve Wimbledonu v druhém kole, Berdych skončil

Londýn - Tenistka Petra Kvitová zvládla po zranění předloktí levé ruky vstup do Wimbledonu. Dvojnásobná vítězka turnaje si dnes v 1. kole na londýnské trávě poradila s Ons Džabúrovou z Tuniska 6:4 a 6:2. Naopak Tomáš Berdych při svém návratu na kurty po zranění vypadl, vyřadil ho ve formě hrající Američan Taylor Fritz po setech 6:4, 6:4 a 6:3.

Do druhého kola postoupily Barbora Strýcová, která porazila dvaatřicátou nasazenou Lesju Curenkovou z Ukrajiny 6:3 a 6:2, a Kateřina Siniaková. Ta vyřadila Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou po setech 2:6, 6:1, 6:1. Tereza Martincová podlehla Číňance Wang Ja-fan 2:6, 5:7, po třísetové prohře se slovinskou kvalifikantkou Kajou Juvanovou vypadla i Kristýna Plíšková.

Kvitová si natrhla sval v předloktí před Roland Garros a před Wimbledonem zvládla jen pár tréninků. V duelu s Džabúrovou začala podávat a první fiftýn soupeřka vyhrála "prasátkem". Jinak ale Kvitová podávala solidně a především dobře returnovala, díky čemuž vzala soupeřce pětkrát servis a vyhrála přesně po hodině.

"První kolo je vždycky těžké a je jedno, proti komu hraju. Jsem ráda, že jsem vůbec mohla hrát. Byla jsem překvapená, jak jsem hrála. Rozhodla moje rychlá hra," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu. "Uvidím, jak na tom moje tělo bude druhý den po utkání. Snad bude ruka v pohodě," doufala. Její příští soupeřkou bude ve čtvrtek Francouzka Kristina Mladenovicová.

Strýcová výborně podávala a Curenkové nepovolila ani jeden brejkbol. Sama vzala Ukrajince servis čtyřikrát, udělala jen dvanáct chyb a postoupila za hodinu a 11 minut. Při své šestnácté účasti v All England Clubu je podesáté ve 2. kole.

"Na grandslamu jsou první kola těžký, o hrozných nervech a nějak to přežít. Dneska bych neřekla, že jsem to přežívala. Hrála jsem i celkem dobrý tenis. Jsem šťastná, že můžu hrát zase druhé kolo," řekla Strýcová, kterou v dalším zápase čeká Němka Laura Siegemundová.

Siniaková a Alexandrovová spolu hrály počtvrté a potřetí jim nestačily dva sety. Ruská tenistka od druhé sady ani jednou neudržela podání a závěr zápasu s letošní osmifinalistkou Roland Garros už jen odevzdaně odchodila.

"Začalo to špatně, ale gamy byly vyrovnané, akorát mi koncovky po lehkých chybách kazila. Začala jsem se na konec gamů soustředit, moje hra se zvedla a bylo to o hodně lepší," řekla Siniaková. O třetí kolo bude hrát s domácí favoritkou Johannou Kontaovou.

Martincová, která postoupila z kvalifikace, v duelu s 57. hráčkou žebříčku Wang Ja-fan rychle ztratila první set. Ve druhém měla za stavu 5:3 při vlastním podání dva setboly, ale nevyužila je. "Strašně mě to štve. Bylo to hodně smolný, ale soupeřka zahrála výborně. Pokaždé, když jsem si to snažila aktivně uhrát, tak se výborně bránila a na setbol jsem od ní dostala eso," řekla Martincová.

Následně neuspěla ani potřetí při servisu soupeřky a po čtyřech prohraných gamech v řadě ztratila svůj premiérový zápas ve Wimbledonu po hodině a půl. "Nikdy jsem nesnila o tom, že budu hrát Wimbledon. Samozřejmě si to moc přeju, ale nikdy jsem to neměla jako metu. Jde mi o to, abych se já a lidi, kteří v tom jsou se mnou, posouvali pořád dopředu," uvedla Martincová. "Já si třeba předsevzala, že do Wimbledonu nevkročím, dokud se do něj sama nedostanu. A jsem ráda, že jsem to tak udělala, protože tady to na vás dolehne."

Kristýna Plíšková proti osmnáctileté Juvanové, jež je v žebříčku téměř o 40 míst níž, ztratila první set. Poté se vítězka wimbledonské juniorky z roku 2010 zlepšila a vyrovnala, avšak v rozhodující sadě znovu tahala za kratší konec. Po prohře 4:6, 6:2, 4:6 se s turnajem stejně jako loni rozloučila už po 1. kole.

Jednička Bartyová v 1. kole uspěla, Thiem dohrál

Světová tenisová jednička Ashleigh Bartyová vstoupila do Wimbledonu výhrou 6:4, 6:2 nad Čeng Saj-saj z Číny. Australská vítězka Roland Garros postoupila do druhého kola londýnského grandslamu za hodinu a 15 minut. Uspěli i držitel rekordních osmi titulů z londýnské trávy Švýcar Roger Federer a německá obhájkyně Angelique Kerberová. Naopak čtvrtý hráč světa Rakušan Dominic Thiem a předloňská šampionka Španělka Garbiňe Muguruzaová vypadli.

Bartyová rychle vedla 3:0, jenže pak ztratila podání a Čeng Saj-saj vyrovnala. Další tři brejky favorizované třiadvacetileté Australanky ale zápas rozhodly.

Bartyovou mohou po Wimbledonu sesadit z postu jedničky tři soupeřky - Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Kiki Bertensová z Nizozemska, musejí ale dojít minimálně do semifinále. Další adeptka na světový trůn Naomi Ósakaová už z věhlasného turnaje na trávě vypadla.

"Je to trochu zvláštní (být světovou jedničkou), ale snažím se dělat to samé jako vždycky. Na tomhle skvělém turnaji je potřeba užít si každou minutu," řekla Bartyová.

Jednatřicetiletá Kerberová musela proti stejně staré houževnaté krajance Tatjaně Mariaové tvrdě bojovat o každý míč, nakonec světová pětka zvítězila 6:4, 6:3.

Také Federera potrápil Jihoafričan Lloyd Harris víc, než se čekalo, wimbledonský debutant mu dokonce sebral úvodní set. Poté už ale na kurtu panoval favorizovaný Švýcar a za necelé dvě hodiny vyhrál 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Finalista Roland Garros Thiem sice v utkání s Američanem Samem Querreym získal úvodní tie-break, jenže druhou sadu stejným způsobem prohrál a ve čtvrtém setu dostal "kanára". Po porážce 7:6, 6:7, 3:6, 0:6 vypadl už v 1. kole stejně jako loni, kdy skrečoval zápas Kypřanovi Marcosi Baghdatisovi.

Muguruzaová se při loňské obhajobě loučila s Wimbledonem už ve 2. kole a letos dopadla ještě hůř. Hned na úvod turnaje ji zastavila až 121. hráčka světa Brazilka Beatriz Haddadová Maiová, jež zvítězila dvakrát 6:4.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Fritz (USA) - Berdych (ČR) 6:4, 6:4, 6:3, Federer (2-Švýc.) - Harris (JAR) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2, Nadal (3-Šp.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, 6:3, Querrey (USA) - Thiem (5-Rak.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, 6:0, Nišikori (8-Jap.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4, Berrettini (17-It.) - Bedene (Slovin.) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Basilašvili (18-Gruz.) - Ward (Brit.) 2:6, 4:6, 6:4, 6:4, 8:6, Simon (20-Fr.) - Caruso (It.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:2, Schwartzman (24-Arg.) - Ebden (Austr.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, De Minaur (25-Austr.) - Cecchinato (It.) 6:0, 6:4, 7:6 (7:5), Evans (Brit.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3, Johnson (USA) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:2, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Schnur (Kan.) 6:2, 6:4, 6:4, Kyrgios - Thompson (oba Austr.) 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1, , Norrie (Brit.) - Istomin (Uzb.) 6:2, 6:4, 6:4, Tsonga (Fr.) - Tomic (Austr.) 6:2, 6:1, 6:4, Köpfer (Něm.) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), 6:1, Rubljov (Rus.) - Garín (Chile) 4:6, 6:4, 7:5, 6:4, Millman (Austr.) - Dellien (Bol.) 6:2, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (6-ČR) - Džabúrová (Tun.) 6:4, 6:2, Strýcová (ČR) - Curenková (32-Ukr.) 6:3, 6:2, Siniaková (ČR) - Alexandrovová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:1, Wang Ja-fan (Čína) - Martincová (ČR) 6:2, 7:5, Juvanová (Slovin.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 2:6, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:4, 6:2, Kerberová (5-Něm.) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:3, Stephensová (9-USA) - Bacsinszká (Švýc.) 6:2, 6:4, S. Williamsová (11-USA) - Gattová-Monticoneová (It.) 6:2, 7:5, Bencicová (13-Švýc.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:2, 6:3, Wang Čchiang (15-Čína) - Lapková (Běl.) 6:2, 6:2, Görgesová (18-Něm.) - Ruseová (Rum.) 7:5, 6:1, Kontaová (19-Brit.) - Bogdanová (Rum.) 7:5, 6:2, Mertensová (21-Belg.) - Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0, Anisimovová (25-USA) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 6:3, Haddadová Maiaová (Braz.) - Muguruzaová (26-Šp.) 6:4, 6:4, Suárezová (30-Šp.) - Stosurová (Austr.) 6:2, 7:5, Van Uytvancková (Belg.) - Kuzněcovová (Rus.) 6:4, 4:6, 6:2, Niculescuová (Rum.) - Petkovicová (Něm.) 2:6, 6:2, 7:5, Dartová (Brit.) - McHaleová (USA) 4:6, 6:4, 6:4, Kanepiová (Est.) - Vögeleová (Švýc.) 5:7, 7:5, 6:4, Davisová (USA) - Kozlovová (Ukr.) 6:3, 6:2, Siegemundová (Něm.) - Swanová (Brit.) 6:2, 6:4, Linetteová (Pol.) - Kalinská (Rus.) 6:0, 7:6 (11:9), Zidanšeková (Slovin.) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 5:7, 8:6, Mladenovicová (Fr.) - Ďjačenková (Rus.) 7:5, 6:7 (4:7), 6:2, Jorovičová (Srb.) - Kerkhoveová (Niz.) 7:6 (7:5), 6:4, Flinková (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:2, Parmentierová (Fr.) - Šarapovová (Rus.) 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 skreč, Townsendová (USA) - Rodionovová (Austr.) 6:2, 6:3.