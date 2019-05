Kvitová je ve finále ve Stuttgartu, Vondroušová v Istanbulu

Istanbul - Tenistka Petra Kvitová porazila na turnaji ve Stuttgartu Nizozemku Kiki Bertensovou 7:6, 3:6, 6:1 a postoupila do finále. O druhý letošní a celkově 27. titul se v neděli utká s Estonkou Anett Kontaveitovou. Markéta Vondroušová zvládla s přehledem český duel v semifinále antukového turnaje v Istanbulu a po výhře 6:2, 6:1 nad Barborou Strýcovou postoupila podruhé v sezoně do finále. O druhý titul v kariéře se v neděli utká s šestou nasazenou Chorvatkou Petrou Martičovou, které vzdala Margarita Gasparjanová z Ruska. Lucie Šafářová si v závěru kariéry zahraje o deblový titul na antuce ve Stuttgartu, kde absolvuje jeden z posledních turnajů s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Devatenáctiletá Vondroušová porazila o 14 let starší Strýcovou i ve třetím vzájemném zápase, ani tentokrát neztratila proti zkušenější krajance jediný set. V obou sadách prolomila své deblové partnerce z istanbulského turnaje podání třikrát v každé sadě, zatímco sama na servisu neuspěla jen jednou.

Vedení se Vondroušová ujala brejkem hned v prvním gamu a Strýcová ve zbytku zápasu marně hledala cestu, jak vývoj zvrátit. Zatímco sama zahrála jen osm vítězných míčů a nasbírala 31 nevynucených chyb, Vondroušová ji zasypala 20 vítěznými míči a postup vybojovala po necelé hodině a půl.

"Jsem ráda, že to mám za sebou a úspěšně. Bára je pro mě těžká soupeřka. Hrajeme spolu debla, rozumíme si a tak si naše zápasy moc neužívám," řekla Vondroušová. "Dneska výsledek úplně neodráží, co se na kurtu dělo. Skoro všechny gamy byly přes shodu. Byl to fakt boj," konstatovala.

Finále si letos rodačka ze Sokolova zahrála už na konci února v Budapešti, formu pak potvrdila dvěma čtvrtfinále v Indian Wells a v Miami. Na antuce se úspěšně rozehrála o víkendu ve Fed Cupu, v němž vyhrála obě dvouhry v baráži proti Kanadě.

První a zatím jedinou trofej získala Vondroušová před dvěma lety na turnaji v Bielu. Postupem do třetího finále v kariéře si vylepší žebříčkové maximum, kterým bylo dosud 43. místo, a poprvé pronikne do první čtyřicítky.

S Martičovou se utká počtvrté. Všechny tři předchozí duely vyhrála osmadvacetiletá Chorvatka, a přestože byly zápasy pokaždé vyrovnané, Vondroušová v nich nezískala ani set. Naposledy s Martičovou prohrála v lednu na Australian Open.

Třetí nasazená Kvitová hned v úvodu zápasu získala brejk, ale vzápětí o něj přišla. První set tak musel rozhodnout tie-break, který Češka vyhrála 7:3. Do druhé sady vstoupila lépe turnajová šestka Bertensová, jež zpřesnila hru a vyrovnala.

Třetí nasazená Kvitová hned v úvodu zápasu získala brejk, ale vzápětí o něj přišla. První set tak musel rozhodnout tie-break, který Češka vyhrála 7:3. Do druhé sady vstoupila lépe turnajová šestka Bertensová, jež zpřesnila hru a vyrovnala.

V rozhodujícím setu se Kvitová ujala vedení 2:0 a ve třetí hře se díky pěti úspěšným míčům v řadě dostala ze stavu 0:40. Následně třetí hráčka světového žebříčku znovu vzala soupeřce podání a po dvou hodinách zápas ukončila čistou hrou.

"S Kiki vždycky hrajeme na tři sety, takže jsem ani dnes nečekala nic lehkého. Jsem ráda, že jsem dokázala vydržet ve výměnách a dobře returnovat. Bylo důležité, že jsem se ve třetím setu po brejku dostala při svém podání ze stavu 0:40, to bylo rozhodující," řekla v rozhovoru na kurtu Kvitová.

Na antuce ve Stuttgartu si finále zahraje poprvé, v letech 2012 i 2016 podlehla v semifinále pozdějším šampionkám Marii Šarapovové a Angelique Kerberové. Letos je ve finále už počtvrté, po lednovém titulu ze Sydney jí chyběl poslední krok na Australian Open a v Dubaji. Finálovou bilanci na okruhu má 26:9.

S Kontaveitovou se dvojnásobná vítězka Wimbledonu utkala pětkrát a třikrát vyhrála. Naposledy se na začátku letošního roku v Brisbane radovala třiadvacetiletá Estonka, jež má na kontě jediný titul.

"Ve finále nenarazíte na lehkou soupeřku. S Anett jsme trénovaly před turnajem a bude to zajímavý zápas. Určitě se těším," prohlásila Kvitová.

Dvaatřicetiletá česká tenistka tak může přijet na domácí turnaj do Prahy s 16. trofejí ze čtyřhry.

Největší úspěchy sbírala Šafářová po boku americké kamarádky Bethanie Mattekové-Sandsové, ta je však zraněná, a na domácím J&T Banka Prague Open ve Stromovce se tak představí fanouškům s krajankou Barborou Štefkovou.

Generálka na pražské loučení Šafářové po boku Pavljučenkovové vychází zatím dokonale. Do finále se dostaly na stuttgartské antuce po výhře 6:4, 7:5 nad rusko-kazašskou dvojicí Anna Blikovová, Oksana Kalašnikovová.

Ze dvouhry odstoupila před semifinálovým duelem světová jednička Naomi Ósakaová. Japonská tenistka pustila bez boje do finále Estonku Anett Kontaveitovou kvůli problémům s břišním svalem.

Španělský tenista Rafael Nadal na turnaji v Barceloně podlehl v semifinále Rakušanovi Dominicu Thiemovi dvakrát 4:6 a rekordní sbírku 11 titulů z tamní antuky nerozšíří. V Barceloně Nadal prohrál po 18 vítězných zápasech v řadě, naposledy před čtyřmi lety nestačil ve třetím kole na Itala Fabia Fogniniho.

Agresivně hrající Thiem dokázal v obou setech jednou prolomit Nadalův servis, zatímco sám nabídl turnajové jedničce brejk až v závěrečném gamu. Ze stavu 0:40 se ale dokázal dostat a po více než dvou hodinách proměnil první mečbol.

Třetí nasazený Thiem porazil Nadala na antuce už počtvrté, což kromě něj dokázal už jen Novak Djokovič. Vzájemnou zápasovou bilanci upravil na 4:8.

"Vždy, když ho porazím, tak jsem neskutečně pyšný, protože na tomto povrchu je to nejlepší hráč všech dob a porazit ho na antuce je velmi speciální. V minulosti jsme spolu sehráli pár skvělých zápasů a i ten dnešní byl velmi dobrý. Měl jsem víc štěstí, a tak jsem vyhrál," řekl Thiem.

Ve finále se Thiem utká s Rusem Daniilem Medveděvem, který zdolal vítěze turnaje z let 2014 a 2015 Japonce Keie Nišikoriho. Pro Rakušana to bude druhé barcelonské finále, předloni nestačil na Nadala.

Výsledky tenisových turnajů:

Tenisový turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 2,746.455):

Dvouhra - semifinále:

Thiem (3-Rak.) - Nadal (1-Šp.) 6:4, 6:4, Medveděv (7-Rus.) - Nišikori (4-Jap.) 6:4, 3:6, 7:5.

Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 886.077 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kvitová (3-ČR) - Bertensová (6-Niz.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:1, Kontaveitová (8-Est.) - Ósakaová (1-Jap.) bez boje.

Čtyřhra - semifinále:

Šafářová, Pavljučenkovová (ČR/Rus.) - Blinkovová, Kalašnikovová (Rus./Gruz.) 6:4, 7:5.

Turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová - Strýcová (obě ČR) 6:2, 6:1, Martičová (6-Chorv.) - Gasparjanová (Rus.) 6:1, skreč..