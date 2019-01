Melbourne - Tenistka Petra Kvitová si potřetí v kariéře a poprvé po sedmi letech zahraje čtvrtfinále grandslamového Australian Open. Osmá nasazená Kvitová v osmifinále hraném v melbournské aréně Roda Lavera deklasovala sedmnáctiletou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2 a 6:1. Tomáš Berdych vypadl po třísetové prohře se Španělem Rafaelem Nadalem 0:6, 1:6 a 6:7. Již v osmifinále dohráli také obhájce titulu Švýcar Roger Federer a loňský poražený finalista Chorvat Marin Čilič.

Kvitová do zápasu vstoupila ziskem podání Anisimovové a utkání dlouhému jen 59 minut dominovala. Nasázela 18 vítězných úderů a soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol. O jejím sebevědomí svědčí smeč, kterou ani nemusela hrát, jelikož míč padal do autu, přesto tvrdým úderem zvýšila ve druhé sadě na 4:1.

"Začala jsem skvěle brejkem, díky tomu jsem se uvolnila a odehrála výborně celý zápas. Snažím se pokračovat ve výkonech ze Sydney a užívám si čas na kurtu," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu v rozhovoru cestou do šaten.

Kvitová oplatila Anisimovové porážku z loňského Indian Wells. "Hrála jsem o moc lépe než tehdy, i když je vždy těžké nastupovat jako favoritka," dodala.

V grandslamovém čtvrtfinále je poprvé od US Open 2017. "Je skvělé, že se mi to zase povedlo. Chvilku mi to trvalo. A vůbec si nestěžuju," smála se Kvitová.

Na Australian Open si zahrála čtvrtfinále poprvé v roce 2011 a naposledy o rok později, kdy došla ještě o kolo dále. O to se pokusí v úterý proti domácí Ashleigh Bartyové, kterou po velké bitvě porazila před Australian Open ve finále v Sydney. "Tady to bude jiné, ale bude to zajímavý duel. Těším se," řekla česká tenistka.

Berdychovi na rozdíl od Kvitové úvod nevyšel. Sice měl v první hře brejkbol, ale neuspěl a prohrál devět gamů po sobě. Po prvním zisku gamu za stavu 0:6 a 0:3 jej obecenstvo na centrkurtu odměnilo potleskem, on se usmál, ale v druhé sadě víc her nezískal.

Až třetí set přinesl vyrovnaný boj. Berdych odvrátil několik brejkbolů a za stavu 6:5 měl při Nadalově podání setbol, jenže Španěl ho rázně odvrátil forhendem. Ve zkrácené hře vedl Berdych 4:3, ale pak prohrál čtyři výměny a v turnaji skončil.

"Rafa hrál výborně. První dva sety jsem to byl já před šesti měsíci a až ve třetím setu jsem na kurtu něco ukázal. To bylo dobré," citoval web ATP Tour Berdycha, který se letos vrátil na kurty po šestiměsíční pauze zaviněné problémy se zády.

O překvapení se postarala Danielle Collinsová. Nenasazená Američanka si poradila suverénně 6:0 a 6:2 s druhou nasazenou Angelique Kerberovou z Německa.

Federer titul v Melbourne neobhájí, senzačně ho vyřadil Tsitsipas

Obhájce titulu Roger Federer vypadl v Melbourne v osmifinále. Švýcarského vítěze úvodního grandslamu sezony z předchozích dvou let a třetího hráče světového žebříčku překvapivě vyřadil dvacetiletý Řek Stefanos Tsitsipas po setech 6:7, 7:6, 7:5 a 7:6. Nepokračuje ani loňský poražený finalista Marin Čilič, který podlehl Španělovi Robertu Bautistovi po pětisetové bitvě 6:7, 6:3, 6:2, 4:6 a 6:4.

Sedmatřicetiletý Federer usiloval v Melbourne o rekordní sedmý titul. V úvodních třech kolech neztratil ani set, ale proti patnáctému hráči světa neuspěl. V celém utkání přitom jedinkrát ztratil své podání, jenže soupeři se to nestalo ani jednou.

Federer první set ještě vydřel v tie-breaku 13:11, ale v dalším průběhu nevyužil žádný z 12 brejkbolů. Tsitsipasovi patřila druhá zkrácená hra (7:3), třetí sadu pro sebe rozhodl ziskem brejku ve dvanáctém gamu a v tie-breaku čtvrtého setu zápas ukončil hned při prvním mečbolu (7:5) po třech hodinách a 50 minutách hry.

"Jsem teď ten nejšťastnější člověk na Zemi," radoval se Tsitsipas po triumfu nad dvacetinásobným grandslamovým vítězem. "Roger je legenda našeho sportu, vzhlížel jsem k němu od šesti let. Neumím popsat, jak se cítím. Zůstal jsem trpělivý a držel se, ty odvrácené brejky byly strašně důležité," řekl. Jeho dosavadním maximem na grandslamech bylo 4. kolo vloni ve Wimbledonu. Profesionálně hraje od roku 2016, vloni hrál na ATP Tour tři finále a v tom posledním v říjnu ve Stockholmu získal první titul.

Čilič se také s turnajem rozloučil po téměř čtyřhodinové bitvě, zatímco jeho přemožitel Bautista prožívá životní grandslam a ve 30 letech je poprvé ve čtvrtfinále.

Čilič, vítěz US Open v roce 2014, se svým vrstevníkem bojoval v Areně Margaret Courtové tři hodiny a 58 minut. V rozhodujícím setu neudržel v devátém gamu servis a španělský tenista vypjatou bitvu dopodával. Už třetí z dosavadních čtyř zápasů v Melbourne vyhrál Bautista 3:2 na sety.

Překvapivým čtvrtfinalistou melbournského grandslamu je i nenasazený Američan Frances Tiafoe. Dnešní 21. narozeniny oslavil vítězstvím nad favorizovaným Bulharem Grigorem Dimitrovem 7:5, 7:6, 6:7 a 7:5.

"Před deseti lety jsem říkal rodičům, že to dokážu, že změním jejich život i svůj. A teď jsem ve čtvrtfinále grandslamu v jednadvaceti. Nemůžu tomu uvěřit," řekl tenista z Marylandu, který po vítězných zápasech slaví ve stylu hvězdy NBA LeBrona Jamese.

Devětatřicátý hráč žebříčku Tiafoe se v dalším kole pokusí zastavit držitele 17 grandslamových titulů Nadala.

Výsledky turnaje Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Berdych (ČR) 6:0, 6:1, 7:6 (7:4), Tsitsipas (14-Řek.) - Federer (3-Švýc.) 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5), Bautista (22-Šp.) - Čilič (6-Chorv.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4, Tiafoe (USA) - Dimitrov (20-Bulh.) 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1,

Collinsová (USA) - Kerberová (2-Něm.) 6:0, 6:2, Bartyová (15-Austr.) - Šarapovová (30-Rus.) 4:6, 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Strýcová, Vondroušová (ČR) - Hibinová, Krawczyková (Jap./USA) 6:2, 6:4.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Ram (3-ČR/USA) - Bacsinszká, Mahut (Švýc./Fr.) 1:6, 6:2, 10:6.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (ČR) - Lerby (Niz.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Forejtek, Svrčina (3-ČR) - Kodat, Ström (USA/Švéd.) 7:6 (7:3), 6:2.