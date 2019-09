Kvitová je ve čtvrtfinále, Plíšková prohrála a jedničkou nebude

Wu-chan/Taškent - Dvojnásobná vítězka Petra Kvitová si na oblíbeném turnaji ve Wu-chanu zahraje čtvrtfinále, naopak světová dvojka Karolína Plíšková vypadla po překvapivě jednoznačné porážce s ukrajinskou tenistkou Dajanou Jastremskou a přišla o šanci stát se v pondělí světovou jedničkou. Právě s Jastremskou se Kvitová utká ve čtvrtek.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová, jež ve Wu-chanu přebírala trofej pro šampionku v letech 2014 a 2016, dnes poprvé porazila Sloane Stephensovou. Obě předchozí prohry od šampionky US Open z roku 2017 utrpěla na tvrdém povrchu a právě předloni, dnes však Američance nenabídla jediný brejkbol a zápasu dominovala i díky šesti esům. Vyhrála za hodinu a čtvrt dvakrát 6:3.

"Sloane se výborně pohybuje a dvakrát jsem s ní předtím prohrála, takže nebylo snadné s ní hrát. Snažila jsem se hrát útočně, hodně tvrdě, aby neměla čas na údery, což byl klíč k výhře," řekla Kvitová na kurtu. "Chodila jsem víc do kurtu, aby se nehrály dlouhé výměny, což jí vyhovuje. Jsem na sebe dnes pyšná."

České čtvrtfinále se ale v Číně neuskuteční. Sedmadvacetiletá Plíšková na úvod ve Wu-chanu porazila osmnáctiletou Američanku Amandu Anisimovovou, ale proti další teenagerce, o rok starší Jastremské, dnes byla prakticky bez šance. Sedmadvacátá hráčka žebříčku zasypávala českou favoritku tvrdými a přesnými údery od základní čáry, pomohla si šesti esy, odvrátila oba brejkboly a slavila postup za 66 minut.

Lounská rodačka tak nenavázala na třísetovou výhru nad Jastremskou z květnového antukového turnaje v Madridu a na WTA Tour prohrála po pěti zápasech, během nichž získala titul před dvěma týdny v Čeng-čou.

Plíšková nevyužila šanci sesadit ve Wu-chanu z pozice světové jedničky Australanku Ashleigh Bartyovou. Letošní vítězka Roland Garros postoupila do čtvrtfinále díky výhře 6:3, 7:5 nad Američankou Sofií Keninovou, šampionkou z turnaje v Kuang-čou z minulého týdne. Plíšková k posunu do čela žebříčku potřebovala projít alespoň do semifinále a skončit lépe než Bartyová.

S turnajem se už ve 3. kole rozloučila wimbledonská vítězka Simona Halepová. Přemožitelka Barbory Strýcové z druhého kola vzdala za stavu 4:5 zápas Jeleně Rybakinové kvůli zranění v dolní části zad. "Ucítila jsem při bekhendu prudkou bolest. Myslím, že je to spíš svalové, ale ještě to nevím jistě," uvedla na tiskové konferenci Rumunka, jež měla v závěru minulého roku vyhřezlou ploténku. "Myslím, že teď je to něco jiného, ale je to ve stejné oblasti," dodala Halepová.

Kristýna Plíšková postoupila v Taškentu do čtvrtfinále

Kristýna Plíšková postoupila na turnaji v Taškentu po výhře 7:5, 3:6, 6:4 nad Polkou Katarzynou Kawaovou do čtvrtfinále. Naopak Tereza Martincová na své první čtvrtfinále na WTA Tour po dvou letech nedosáhla a ve druhém kole podlehla 4:6, 4:6 Ukrajince Katarině Zavacké.

Sedmadvacetiletá Plíšková v Taškentu získala před třemi lety svůj dosud jediný titul a letos v Uzbekistánu plní roli páté nasazené hráčky. Proti Kawaové se jí povedl obrat v prvním setu, kdy prohrávala 2:5, ale pěti gamy za sebou sadu získala. O rok mladší Polka nicméně následně srovnala a rozhodoval třetí set. V jeho desátém gamu se Plíšková dostala ke třem mečbolům a při druhém Kawaová dvojchybou zápas ukončila.

Ve svém prvním čtvrtfinále od červencového turnaje v Bukurešti se 80. hráčka světa Plíšková utká s nasazenou jedničkou Viktórií Kužmovou ze Slovenska.

Martincová v Taškentu postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace a v pondělí v prvním kole bojovala téměř tři hodiny o postup s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou. Dnes si 135. hráčka žebříčku trenérce při výměně stran stěžovala na to, že nemá sílu, a prohrála za 80 minut.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen ve Wu-chanu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Jastremská (Ukr.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:1, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Keninová (15-USA) 6:3, 7:5, Svitolinová (3-Ukr.) - Kuzněcovová (Rus.) 6:4, 6:2, Rybakinová (Kaz.) - Halepová (4-Rum.) 5:4 skreč, Sabalenková (9-Běl.) - Bertensová (6-Niz.) 6:1, 7:6 (11:9), Riskeová (USA) - Wang Čchiang (8-Čína) 6:2, 6:1, Martičová (Chorv.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 6:1, Kvitová (5-ČR) - Stephensová (10-USA) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Melicharová, Peschkeová (7-USA/ČR) - Kalašnikovová, Kingová (Gruz./USA) 7:5, 6:1, N. Kičenoková, Spearsová (Ukr./USA) - Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) 6:4, 2:6, 13:11, Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (6-Tchaj-wan) - Blinkovová, Voráčová (Rus./ČR) 6:3, 6:2.

Turnaj mužů v Čcheng-tu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 1,213.295 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bublik (Kaz.) - Fritz (6-USA) 4:6, 7:5, 7:5, Shapovalov (8-Kan.) - Berankis (Lit.) 6:4, 6:3, Sousa (Portug.) - Čong Hjon (Korea) 1:6, 6:3, 6:4, Thompson (Austr.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 3:6, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Dodig, Polášek (1-Chorv./SR) - Jebavý, Zelenay (1-ČR/SR) 6:4, 6:4.

Turnaj žen v Taškentu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková (5-ČR) - Kawaová (Pol.) 7:5, 3:6, 6:4, Zavacká (Ukr.) - Martincová (ČR) 6:4, 6:4, Kužmová (1-SR) - Minnenová (Belg.) 5:7, 6:3, 7:6 (9:7), Koviničová (Č. Hora) - Gasparjanová (2-Rus.) 7:5, 6:4, Van Uytvancková (3-Belg.) - Niculescuová (Rum.) 6:2, 6:1, Kalinská (Rus.) - Mariaová (6-Něm.) 3:6, 7:5, 6:2, Parmentierová (Fr.) - Babosová (7-Maď.) 2:6, 6:4, 6:3, Cirsteaová (8-Rum.) - Bonaventureová (Belg.) 3:6, 6:3, 7:5.