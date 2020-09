Kvitová je ve 3. kole US Open, Vondroušová vypadla

New York - České tenistky dnes zatím mají na grandslamovém US Open padesátiprocentní úspěšnost. Šestá nasazená Petra Kvitová po obratu v prvním setu vyhrála zápas s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou 7:6 a 6:2 a postoupila do třetího kola. Turnajová dvanáctka Markéta Vondroušová naopak prohrála hladce 1:6 a 2:6 s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová v prvním setu napáchala sedm dvojchyb, nedařilo se jí a v páté hře ztratila servis. Za stavu 4:5 při soupeřčině podání čelila setbolu, ale odvrátila ho a brejkem srovnala krok. Vyrovnaná sada dospěla do tie-breaku, v němž už Češka dominovala. Navzdory úvodní dvojchybě vyhrála 7:3.

Tím Kvitová zlomila odpor ukrajinské tenistky. Ve druhé sadě se zlepšila na podání, zpřesnila hru a povolila Kozlovové jen dvě hry. Celkem si svěřenkyně Jiřího Vaňka připsala 33 vítězných úderů. V dalším zápase ji čeká vítězka duelu mezi Belgičankou Kirsten Flipkensovou a domácí Jessicou Pegulaovou.

Naopak finalistka loňského Roland Garros Vondroušová potvrdila, že se jí po koronavirové pauze nedaří. Aktuální světová devatenáctka před US Open prohrála v Palermu i v generálce v New Yorku v prvním kole. Tentokrát úvodní překážku zvládla, ale dnes už narazila. "Dneska to byl špatný den. Víceméně jsem se vykazila, ona toho ani moc hrát nemusela," řekla Vondroušová ve videokonferenci českým novinářům.

Proti Sasnovičové nevyužila ani jeden ze šesti brejkbolů, zatímco její soupeřka ze začátku druhé stovky žebříčku zužitkovala polovinu z osmi šancí. "Obecně jsem dneska kazila returny, nebylo to optimální. Když jsem tam ten míč potřebovala dostat, tak jsem ho tam nedostala," posteskla si. Nezopakuje tak osmifinále z roku 2018, kdy se na zdejších betonových kurtech představila naposledy.

O postup do třetího kola bude dnes před prázdnými tribunami areálu ve Flushing Meadows usilovat nejvýše nasazená Karolína Plíšková.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Krajinovič (26-Srb.) - Giron (USA) 6:4, 6:1, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Sasnovičová (Běl.) - Vondroušová (12-ČR) 6:1, 6:2, Kontaveitová (14-Est.) - Juvanová (Slovin.) 6:4, 6:1, Kvitová (6-ČR) - Kozlovová (Ukr.) 7:6 (7:3), 6:2, Martičová (8-Chorv.) - Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:4, Kerberová (17-Něm.) - Friedsamová (Něm.) 6:3, 7:6 (8:6), Putincevová (23-Ukr.) - Lapková (Běl.) 6:3, 6:3, Gračevová (Rus.) - Mladenovicová (30-Fr.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) - Olaruová, Sorribesová (Rum./Šp.) 6:3, 6:2.