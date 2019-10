Kvitová je v Pekingu ve čtvrtfinále a přiblížila si Turnaj mistryň

Peking - Tenistka Petra Kvitová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Pekingu a jedna výhra ji dělí od Turnaje mistryň. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu si ve 3. kole poradila dvakrát 6:3 s Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

Ve druhém kole čtyřhry skončila v čínské metropoli Barbora Strýcová a přijde o místo deblové světové jedničky. Se Sie Šu-wej podlehly Dajaně Jastremské s Jelenou Ostapenkovou 4:6, 4:6 a v pondělním vydání žebříčku českou tenistku po dvanácti týdnech v čele vystřídá Francouzka Kristina Mladenovicová.

Devětadvacetiletá Kvitová získá jistotu sedmé účasti na Turnaji mistryň v případě postupu do semifinále v Pekingu. Aktuální světové sedmičce bude stát v cestě světová jednička Ashleigh Bartyová. Australanka ve třech setech zdolala domácí Čeng Saj-saj.

V hodinu a půl dlouhém duelu s Bencicovou nasázela Kvitová třináct es a soupeřku celkově přestřílela na vítězné údery 33:9. V prvním i druhém setu vzala Švýcarce podání dvakrát. Ve druhé sadě ale vývoj otáčela, jelikož ztratila podání v úvodním gamu. Srovnala brejkem na 2:2 a další přidala na 5:3.

Zápas Kvitová ukončila při svém servisu. Při prvním mečbolu sice udělala dvojchybu, ale při druhém dopadl return Bencicové do autu, což potvrdilo jestřábí oko.

"Byl to z mé strany dobrý zápas. Lépe čtu hru, protože mám teď za sebou hodně zápasů, což je pro mě ten nejlepší trénink," uvedla Kvitová, jež měla od jara problémy s předloktím levé ruky a na svou formu z úvodu sezony navázala až minulý týden ve Wu-chanu, kde hrála semifinále. "Tady jsou kurty trochu pomalejší než ve Wu-chanu, takže jsem ráda, že jsem měla před svým prvním zápasem dva dny na přípravu," řekla finalistka z Pekingu z roku 2014.

S Bartyovou se Kvitová utká pošesté, bilanci vzájemných zápasů vede 4:1. Letos se s třiadvacetiletou šampionkou Roland Garros utkala už třikrát a dvakrát vyhrála. Poslední duel v Miami pro sebe ale ve třech setech získala Bartyová.

"Bude fajn si s ní zahrát, hraje jinak. Už se letos utkáme snad počtvrté. Je ve skvělé formě, co k tomu říct víc? Je to světová jednička. Bude to fajn a těším se na to, až s ní budu na kurtu," řekla Kvitová.

Na střetnutí s českou soupeřkou se těší také Bartyová. "Petra je jednou z hráček, s kterými si ráda poměřuju síly. Navíc je to jeden z nejlepších lidí na WTA Tour. Je vždycky fajn s ní být na hřišti, snad v pátek předvedeme dobrý zápas," řekla Australanka.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 3,666.275 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Thiem (1-Rak.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:3, Chačanov (4-Rus.) - Chardy (Fr.) 7:6 (7:0), 7:6 (7:5), Fognini (6-It.) - Rubljov (Rus.) 6:3, 6:4, A. Murray - Norrie (oba Brit.) 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1.

Ženy (dotace 8,285.274 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Andreescuová (5-Kan.) - Mertensová (Belg.) 6:3, 7:6 (7:5), Bradyová (USA) - Keysová (11-USA) 2:6, 6:4, 6:4.

3. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Bencicová (9-Švýc.) 6:3, 6:3, Bartyová (1-Austr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, Bertensová (8-Niz.) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (8:6), 2:6, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Peschkeová, Melicharová (8-ČR/USA) - Görgesová, Sevastovová (Něm./Lot.) 6:3, 7:6 (8:6), Jastremská, Ostapenková (Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 6:4, 6:4, Grönefeldová, Schuursová (5-Něm./Niz.) - Siniaková, Alexandrovová (ČR/Rus.) 1:6, 6:3, 10:6.

Čtvrtfinále:

Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 7:5, 6:3.

Turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 2,046.340 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Goffin (3-Belg.) - Carreňo (Šp.) 1:6, 7:6 (10:8), 6:0, Harris (JAR) - De Minaur (8-Austr.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), Millman (Austr.) - Mannarino (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4.

2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Soeda (Jap.) 6:3, 7:5, Pouille (3-Fr.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:2, Opelka (USA) - Simon (Fr.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), Učijama (Jap.) - Albot (Mold.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.