Kvitová je v Ostravě ve čtvrtfinále, postoupily i Krejčíková s Muchovou

Ostrava - Tenistka Petra Kvitová vyřadila na ostravském turnaji Agel Open světovou čtyřku Španělku Paulu Badosaovou 7:6, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce oplatila nasazené dvojce letošní vyřazení ze 3. kola Wimbledonu. V boji o semifinále vyzve na tvrdém povrchu v Ostravar aréně Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, nebo Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou, jež hrají poslední zápas dne.

Postup do druhého kola slaví Barbora Krejčíková s Karolínou Muchovou. Šestadvacetiletá Krejčíková porazila Američanku Shelby Rogersovou dvakrát 6:2, Muchová zdolala nasazenou sedmičku Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou dvakrát 6:4.

Vedle Kvitové si zajistila postup mezi nejlepší osmičku světová jednička Iga Šwiateková. Polské hráčce, která měla v úvodním kole volný los, usnadnily první zápas po triumfu na US Open zdravotní problémy Ajly Tomljanovicové z Austrálie, která zápas ve druhém setu skrečovala.

S turnajem se naopak rozloučily ve čtyřhře Lucie Hradecká s Lindou Noskovou, které nestačily na Američanky Caty McNallyovou a Alyciu Parksovou 4:6, 3:6. Sedmatřicetiletá Hradecká potvrdila, že šlo o její poslední duel před domácími fanoušky.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová porazila Badosaovou ve druhém ze tří zápasů. Vyrovnaný první set, v němž si obě hráčky držely servis, rozhodla Češka ve zkrácené hře, kterou získala poměrem 7:4.

Vyrovnaný zápas pokračoval i ve druhé sadě. Kvitová získala rozhodující brejk v sedmé hře, a přestože později nevyužila sedm mečbolů (šest při soupeřčině podání), utkání po více než dvou hodinách doservírovala. Badosaové nepomohlo osm es, Kvitová, která odvrátila devět z deseti brejkbolů, jich nasbírala šest.

Brněnská rodačka Krejčíková si po vítězství nad Rogersovou připsala šesté triumf za sebou poté. Minulý týden ovládla turnaj v Tallinnu. V dalším utkání narazí na Švýcarku Belindu Bencicovou. S olympijskou šampionkou z Tokia se utká podruhé v krátké době, před čtyřmi dny ji vyřadila v Estonsku v semifinále.

Třiadvacátá hráčka světa Krejčíková hrála s Rogersovou poprvé. V utkání nepřišla ani jednou o servis, soupeřce ho vzala čtyřikrát. Po hodině a 18 minutách využila první mečbol. V duelu si pomohla dvěma esy.

"Určitě to nebylo snadné utkání. Ačkoliv výsledek vypadá jasně, tahaly jsme se. Shelby zahrála také plno dobrých balonů a měla v zápase hodně šancí. Jsem ráda, že se mi podařilo všechny její příležitosti zničit a zahrála jsem dobrý zápas," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

Stejně stará Muchová porazila Haddadovou Maialovou i ve druhém utkání a vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů. V úvodu zápasu s patnáctou hráčkou světa přišla o servis, díky dvěma brejkům ale dokázala vývoj první sady otočit.

Také ve druhém setu Muchová ztrácela a Brazilka si vypracovala vedení 4:1. Od té chvíle ale rodačka z Olomouce získala za podpory fanoušků pět her za sebou a po hodině a 42 minutách slavila postup. V dalším kole čeká 189. hráčku světa Američanka McNallyová.

"Na ranking jsem se moc nedívala. Nekoukám, kdo je zrovna na kolikáté příčce. Jsem ráda, že jsem tu dostala volnou a kartu a že mohu s těmi holkami hrát. Ať už jsou dvacáté, padesáté nebo sté, mám vždy šanci na výhru," uvedla Muchová.

Poslední soutěžní duel před domácími fanoušky sehrála Hradecká. Vítězka 26 titulů z deblu, která v září připustila, že hraje poslední sezonu v kariéře, vypadla po boku o dvacet let mladší Noskové hned v úvodu turnaje. Proti McNallyové s Parksovou přišly čtyřikrát o servis a prohrály za 70 minut. "Je to určitě poslední domácí turnaj. Ještě se chystám do San Diega a Guadalajary," řekla po utkání Hradecká.

Šwiateková nad Tomljanovicovou vedla 4:1, ale nakonec musela o první set ještě zabojovat a vyhrála ho 7:5. Ve druhé sadě si za stavu 2:1 pro trojnásobnou grandslamovou vítězku nechala Australanka ošetřit koleno, a i když poté srovnala na 2:2, zápas vzdala. O postup do semifinále si Šwiateková zahraje s Muchovou, nebo McNallyovou.

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě

(tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Rogersová (USA) 6:2, 6:2, Muchová (ČR) - Haddadová Maiaová (7-Braz.) 6:4, 6:4.

2. kolo:

Kvitová (ČR) - Badosaová (2-Šp.) 7:6 (7:4), 6:4, Šwiateková (1-Pol.) - Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 2:2 skreč

Čtyřhra - 1. kolo:

McNallyová, Parksová (USA) - Hradecká, Nosková (ČR) 6:4, 6:3.

Čtvrtfinále:

Danilinová, Haddadová Maiaová (2-Kaz./Braz.) - Bartůňková, Palicová (ČR) 7:6 (7:4), 6:3.