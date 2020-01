Kvitová je v osmifinále, končí Wozniacká i Williamsová

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová postoupila do osmifinále grandslamového Australian Open. Loňská finalistka si ve třetím kole v Melbourne poradila přesvědčivě 6:1 a 6:2 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

"Juchuuuu druhý týden," radovala se Kvitová na sociálních sítích z postupu. Osmifinále odehraje turnajová sedmička s Marií Sakkariovou z Řecka v neděli.

"Loni jsem tady došla do finále a z letošního postupu do druhého týdne jsem nadšená, protože to se vždy počítá," uvedla devětadvacetiletá Kvitová a dodala: "Teď už bude každý zápas těžký. Zkusím si to užít a uvidíme."

Ani úvod duelu s Alexandrovovou nenaznačoval, že půjde o rychlou záležitost. Kvitová si udržela podání až po sedmi minutách. Čelila brejkbolu, který odvrátila esem a více komplikací nepřipustila. Rozjela se k dominantnímu výkonu.

"Utkání rozhodly první dva gamy. A hlavně ten úvodní byl trošku ošemetný, vyrovnaný, ale pak jsem se chytla a hrála agresivně. Musela jsem tak hrát. Odehrála jsem zápas velmi dobře a cítila se skvěle," hodnotila Kvitová.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu potřebovala k postupu na dvorci Margaret Courtové necelou hodinu. Vítězce nedávného turnaje v čínském Šen-Čenu Alexandrovové nasázela 18 vítězných úderů a udělala jen deset nevynucených chyb.

S třiadvacátou hráčkou světa Sakkariovou hrála třikrát, všechny zápasy loni s bilancí 1:2, přičemž v Římě nedohrála kvůli zranění. "Naposledy jsem prohrála (v Cincinnati). Mám šanci na odvetu. A na grandslamu je to vždy jiné," řekla Češka.

Kariéra Wozniacké skončila ve 3. kole

Kariéra bývalé světové jedničky Caroline Wozniacké skončila ve třetím kole Australian Open. Dánská tenistka dnes nestačila na Ons Džabúrovou a s Tunisankou prohrála po boji 5:7, 6:3 a 5:7.

Devětadvacetiletá Wozniacká zápas i kariéru ukončila po třísetové bitvě, v níž tradičně bojovala a neúnavně vracela jeden míč za druhým, chybou z forhendu. "To, myslím, přesně sedí. Na tom jsem pracovala celou kariéru," uvedla.

"Ráda bych poděkovala všem fanouškům za podporu, své rodině a speciálně tátovi, který mě celé ty roky trénoval," řekla s úsměvem. Měla ale při tom slzy v očích. "Normálně nebrečím, ale tohle je mimořádný okamžik. Byla to jízda."

Odchod z tenisové scény ohlásila vítězka třiceti titulů ve dvouhře na začátku prosince. "Dosáhla jsem na kurtech všeho, o čem jsem kdy mohla snít," uvedla tehdy Wozniacká, kterou v poslední době trápila revmatoidní artritida,

V plánu ale ještě jeden tenisový zápas má. S kamarádkou Serenou Williamsovou si zahraje exhibičně v květnu v Kodani, kde dá definitivní sbohem.

Světovou jedničkou byla celkem 71 týdnů. Dlouho slýchala výtky kvůli chybějícímu grandslamovému titulu, kterého se nakonec dočkala předloni právě v Melbourne.

Williamsová prohrála a 24. grandslamový titul v Melbourne nezíská

Americká tenistka Serena Williamsová vypadla nečekaně již ve třetím kole Australian Open. Sedminásobná vítězka turnaje prohrála s Číňankou Wang Čchiang 4:6, 7:6 a 5:7.

Čekání Williamsové na 24. grandslamový vavřín, jímž by se vyrovnala Australance Margaret Courtové, se tak dál prodlužuje. Do Melbourne přitom přijela povzbuzena titulem z Aucklandu, prvním po narození dcery Olympie v září 2017.

"Po druhém setu jsme byla optimistická, že to dotáhnu a vyhraju. Když budeme upřímní, tak to leželo na mých bedrech a prohrála jsem si to," řekla Williamsová. Porážky prý snáší stejně špatně jako zamlada. "Jen už jsem lepší herečkou. Nejsem šťastnější než před deseti lety, ale umím předstírat, že nechci třísknout do zdi. Přitom taková je realita," smála se Američanka na tiskové konferenci.

Loni na US Open Williamsová zničila Wang Čchiang ve čtvrtfinále, v němž soupeřce povolila jen jednu hru a pouhých patnáct fiftýnů. "Nedokázala jsem čelit její síle. Musím nabrat svaly a víc trénovat," řekla Číňanka v New Yorku.

Wang Čchiang předsevzetí do puntíku naplnila a v Melbourne dokázala s favoritkou ve výměnách vydržet. Sedmadvacátá nasazená hráčka navíc profitovala z chyb Williamsové. Osmatřicetiletá Američanka podle statistky zkazila šestapadesát úderů.

Číňanka mohla vyhrát ve dvou setech, ale ve druhém za stavu 5:4 zápas nedopodávala a o sadu přišla v tie-breaku. V rozhodujícím dějství už koncovku zvládla. "Můj tým věřil, že to můžu dokázat," řekla v rozhovoru na kurtu. "Od prohry na US Open jsme hodně dřela, dobře trénovala a věřila si," řekla Wang Čchiang.

Vyřazení už ve 3. kole v Melbourne je nejhorším výsledkem Williamsové na Australian Open za posledních čtrnáct let.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (2-Srb.) - Nišioka (Jap.) 6:3, 6:2, 6:2, Schwartzman (14-Arg.) - Lajovič (24-Srb.) 6:2, 6:3, 7:6 (9:7), Fucsovics (Maď.) - Paul (USA) 6:1, 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Alexandrovová (25-Rus.) 6:1, 6:2, Wang Čhiang (27-Čína) - S. Williamsová (8-USA) 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, Bartyová (1-Austr.) - Rybakinová (29-Kaz.) 6:3, 6:2, Sakkariová (22-Řec.) - Keysová (10-USA) 6:4, 6:4, Riskeová (18-USA) - Görgesová (Něm.) 1:6, 7:6 (7:4), 6:2, Džabúrová (Tun.) - Wozniacká (Dán.) 7:5, 3:6, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Bouzková, Zidanšeková (ČR/Slovin.) 6:3, 7:5, Peschkeová, Schuursová (8-ČR/Niz.) - Stollarová, Jastremská (Maď./Ukr.) 6:4, 6:2, Hibinová, Ninomijaová (Jap.) - Hradecká, Klepačová (11-ČR/Slovin.) 6:4, 6:0.