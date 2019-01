Praha - Tenistka Petra Kvitová se vrátila po vážném zranění ruky pro velké zápasy a už finále Australian Open je pro dvojnásobnou wimbledonskou vítězku velkým úspěchem. Navíc hraje na úvodním grandslamu sezony s lehkostí a podle trenérů a hráček oslovených ČTK si pobyt na kurtu užívá.

Kvitová vyhrála šest zápasů v turnaji bez ztráty setu. V semifinále porazila Danielle Collinsovou z USA 7:6 a 6:0 a je poprvé po pěti letech v grandslamovém finále, prvním po vážném zranění levé ruky z přepadení z konce roku 2016.

"Myslím, že to je pro Petru hodně důležité. Kvůli tomuhle se vracela, aby stála na vrcholu, mohla se prát a porážet nejlepší ve svém oboru," řekla Lucie Hradecká, dvojnásobná olympijská medailistka a trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře.

Třiatřicetiletá pražská rodačka je zároveň jednou z dobrých kamarádek Kvitové na okruhu. Zblízka sledovala, jak těžký byl návrat i odhodlání Kvitové dostat se do formy. "Dřela hodně. A je vidět, že odvedla dobrou práci," ocenila Hradecká.

Bývalý hráč a nyní sportovní ředitel pražské Sparty ve Stromovce Petr Luxa ocenil zlepšený pohyb Kvitové. "Moc se mi líbí. Hraje úplně lehce, je vidět, jak si věří a užívá si to. Myslím, že je nejlepší formě, co jsem ji kdy viděl," řekl Luxa.

Proti Collinsové vydřela Kvitová první set až ve zkrácené hře. "Petra vypadala na začátku trošku nervózní, ale je důležité, že set získala, a to se počítá. Někdy je cennější vyhrát, i když se ne úplně daří, pak je to o to lepší," řekla Daniela Bedáňová, bývalá světová šestnáctka a osmifinalistka Australian Open z roku 2001.

Kvitová ve finále narazí na Japonku Naomi Ósakaovou, která překazila českou party v Melbourne a vyřadila v druhém semifinále Karolínu Plíškovou. "Byl to z obou stran vynikající tenis a rozhodly maličkosti. Ze strany Ósakaové to bylo útočné představení," upozornila Bedáňová na 56 vítězných míčů světové čtyřky a loňské vítězky US Open. "To byl každý druhý balon vítězný, to je neuvěřitelné."

"Ósaková proti Káje skvěle servírovala," upozornil Luxa, na co si musí dát Kvitová v sobotním finále pozor. "Věřím, že ve finále to bude Petra, kterou známe, kterou chceme. Bude to krásné finále a Péťa se jako vždy vyhecuje," těšila se Bedáňová, že v sobotu v 9:30 zapne televizi a bude boj o světovou jedničku sledovat.

Ani Hradecká si nenechá finále ujít. Semifinále sledovala jen v letadle přes mobil cestou z Austrálie a věří, že Kvitová je v lepší pozici. "Může být uvolněnější a může využívat levácky servis, což by mohlo Ósakaové dělat problém," řekla Hradecká.