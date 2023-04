Kvitová je v Miami poprvé ve finále, Alcaraz přijde o pozici jedničky

Miami - Tenistka Petra Kvitová postoupila na turnaji v Miami poprvé v kariéře do finále. Při svém třináctém startu na Floridě zdolala v semifinále Rumunku Soranu Cirsteaovou 7:5, 6:4 a o titul si zahraje s úřadující wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, která po triumfu na předchozím turnaji v Indian Wells usiluje o takzvaný Sunshine Double.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová, jež si už účastí v semifinále vylepšila maximum na zdejším turnaji, opět dokázala výborně zvládnout kritické momenty. V úvodním setu sice přišla jako první o podání a prohrávala už 2:5, ziskem pěti gamů za sebou ale dokázala skóre otočit. V deváté hře odvrátila při podání soupeřky dva setboly a sadu dotáhla za 58 minut k vítězství.

Do druhého setu vstoupila třiatřicetiletá Kvitová dalším brejkem. Celkem turnajová patnáctka získala sedm gamů v řadě, ujala se vedení 2:0 a náskok už udržela. O měsíc mladší soupeřku, která na turnaji v předchozích kolech vyřadila Češky Karolínu Muchovou a Markétu Vondroušovou, porazila v jedenáctém vzájemném duelu posedmé.

S úřadující wimbledonskou vítězkou Rybakinovou, která aktuálně drží sérii 13 výher v řadě, se Kvitová utká potřetí. Dosavadní bilanci mají obě hráčky vyrovnanou 1:1, poslední zápas na letošním turnaji v Adelaide vyhrála česká reprezentantka.

V ruském semifinále mužů porazil Daniil Medveděv 7:6, 3:6, 6:3 svého kamaráda Karena Chačanova a postoupil do pátého finále na ATP Tour za sebou. V něm v neděli narazí na Itala Jannika Sinnera, který porazil světovou jedničku Carlose Alcaraze ze Španělska 6:7,6:4, 6:2.

Pátý hráč žebříčku Medveděv sice se svým vrstevníkem a soupeřem už od juniorských let Chačanovem ztratil v Miami poprvé set, pokračoval však ve vylepšování svého maxima na Floridě. Už semifinále bylo na tomto turnaji jeho dosud nejlepším výsledkem.

Medveděv před Miami získal tituly v Dauhá, Rotterdamu a Dubaji a ztroskotal až ve finále předchozího velkého turnaje v Indian Wells na Alcarazovi.

Alcaraz po semifinálové prohře přijde o první místo v žebříčku, na které se po dvou týdnech vrátí Srb Novak Djokovič. Devatenáctiletý Alcaraz se dostal do čela pořadí ATP Tour před dvěma týdny po triumfu v Indian Wells a páteční porážkou přišel o šanci na obhajobu loňského titulu na Floridě i o takzvaný Sunshine Double.

Djokovič v Indian Wells ani Miami nestartoval, neboť nezískal výjimku z očkování proti koronaviru, které je dosud pro cizince pro vstup do USA povinné.

Semifinálovou porážkou skončila Alcarazova vítězná série deseti zápasů, během nichž navíc neztratil ani set. V pátečním utkání se potýkal i se zdravotními potížemi: v druhém setu si zavolal lékaře na ošetření prstu na ruce a na začátku třetího setu ho začaly chytat křeče.

Novinářům Alcaraz řekl, že křeče se ozvaly po návratu z pětiminutové pauzy na toaletu po prohrané druhé sadě. "Věděl jsem, že to nebude dobré, na pět minut z toho vypadnout. Měl jsem své potíže," uvedl Španěl, jenž v zápase udělal devět dvojchyb a celkem 27 nevynucených chyb. "Je to těžká porážka, ale byl to od obou skvělý zápas. Ztráty prvního místa žebříčku a Sunshine Double je samozřejmě škoda, ale myslím, že mám před sebou ještě spoustu let, kdy se mi to může podařit," dodal Alcaraz.

Jednadvacetiletému Sinnerovi se podařilo Alcarazovi oplatit dva týdny starou semifinálovou porážku z Indian Wells. "Samozřejmě jsem pro dnešek některé věci změnil. Je to rozhodně jedna z mých největších výher. Ve druhém setu jsem viděl, že má problémy, tak jsem na něj zatlačil," řekl jedenáctý tenista světového žebříčku, jenž v Miami před dvěma lety podlehl ve finále Polákovi Hubertu Hurkaczovi.

