Dubaj/Rio de Janeiro/Delray Beach - Tenistka Petra Kvitová zvládla na turnaji v Dubaji další třísetový zápas a postoupila do čtvrtfinále. Světová čtyřka se ve větru trošku trápila, výborně hrající americkou kvalifikantku Jennifer Bradyovou zdolala 7:5, 1:6 a 6:3 a připsala si patnáctý vítězné utkání v sezoně.

Další česká tenistka Karolína Plíšková bude o čtvrtfinále hrát s jinou Američankou Alison Riskeovou, kterou porazila pětkrát v šesti zápasech.

Kvitová první brejk v utkání na 3:2 neudržela a o zisku setu rozhodla koncovka. Od stavu 4:5 vyhrála dvojnásobná wimbledonská vítězka dvanáct ze čtrnácti výměn, podání 117. hráčce světa vzala po úspěšném zkrácení a druhý setbol využila ranou z forhendu po lajně.

V první hře druhé sady nevyužila Kvitová ani jeden ze čtyř brejkbolů, což ji úplně rozhodilo a málem dostala "kanára". Setboly za stavu 0:5 odvrátila a podání si alespoň jednou v druhém setu udržela. Ve třetím setu Kvitová odvrátila v úvodním gamu dva brejkboly, chytila se a díky brejku odskočila do vedení 3:0.

"Přišel jsem do tebe napumpovat energii," říkal trenér Jiří Vaněk o pauze své svěřenkyni, která působila sklesle. Za stavu 4:2 odvrátila Kvitová brejkbol esem a po zvýšení na 5:2 si zakřičela "Pojď!". Při prvním mečbolu udělala desátou dvojchybu v utkání, ale pak zápas po dvou hodinách a dvanácti minutách ukončila.

"Byl to opravdu těžký zápas. První set jsem vybojovala, ve druhém jsem ztratila koncentraci a ve třetím jsem se vrátila do hry," řekla Kvitová na kurtu. "Podmínky byly nepříjemné, hodně foukalo. Nebyl to hezký tenis, omlouvám se."

Příští soupeřkou Kvitové bude vítězka utkání mezi Slovenkou Viktorií Kužmovou a Američankou Sofií Keninovou.

Antukový turnaj v Riu je pohromou favoritů

Na antukovém turnaji ATP v Riu de Janeiro neprošlo prvním kolem šest z osmi nasazených tenistů. Mezi vyřazenými favority je i nejvýše nasazený Rakušan Dominic Thiem. Osmý hráč žebříčku prohrál dvakrát 3:6 s Laslem Djerem a "dopřál" Srbovi poprvé v kariéře skalp člena elitní světové desítky.

Pětadvacetiletý Thiem získal na antuce osm titulů včetně dva roky starého triumfu z Ria. Proti Djeremu však v úterý mizerně podával, servis ztratil pětkrát a dopustil se i pěti dvojchyb.

"Hrál určitě hůř než normálně. Zato já měl skvělý den. Rozuměl jsem si s míčkem, hrál jsem dobře od základní čáry a útočil výborně ve chvíli, kdy to šlo," liboval si o dva roky mladší, 90. tenista žebříčku Djere po životním vítězství.

Na turnaji už dohráli také druhý nasazený Ital Fabio Fognini nebo trojka Marco Cecchinato, který v neděli ovládl turnaj v Buenos Aires. Na antuce v Riu ale nestačil na Slovince Aljaže Bedeneho.

Del Potro se po zlomenině čéšky vrátil na kurt vítězně

Po říjnové zlomenině čéšky se čtvrtý hráč světového žebříčku Juan Martín Del Potro vrátil na kurty vítězně. Třicetiletý Argentinec v prvním kole turnaje v Delray Beach porazil Japonce Jošihita Nišioku 6:3 a 7:5. Právě na floridském podniku Del Potro získal v roce 2011 jeden z 22 titulů na okruhu ATP.

Del Potro se v minulé sezoně po letech soužení se zápěstími vrátil do špičky a na zářijovém US Open se probojoval do finále. Poté si však na Masters v Šanghaji poranil koleno, přišel o Turnaj mistrů i lednový grandslam Australian Open.

Po úvodním zápase po dlouhé pauze přiznal, že koleno ještě trochu bolí. "Bylo to těžké první kolo, protože Nišioka hraje solidně od základní čáry. Ale v důležitých fázích jsem hrál dobře. Jen musím zapracovat na nohách, protože na konci druhého setu už jsem byl unavený," řekl Del Potro.

Nyní narazí na jednadvacetiletého Američana Reillyho Opelku, který v neděli vyhrál turnaj v New Yorku.

Už v prvním kole vypadl obhájce titulu Frances Tiafoe. Domácí tenista nestačil na britského kvalifikanta Dana Evanse a prohrál 6:3, 6:7, 5:7. Od postupu ho přitom dělily v koncovce druhé sady při vlastním podání dva míčky.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace):

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (2-ČR) - Bradyová (USA) 7:5, 1:6, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Siniaková, Ostapenková (6-ČR/Lot.) - Bouchardová, Keninová (Kan./USA) bez boje.

Turnaj mužů v Riu de Janeiro

(antuka, dotace 1,937.740 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Djere (Srb.) - Thiem (1-Rak.) 6:3, 6:3, Auger-Aliassime (Kan.) - Fognini (2-It.) 6:2, 6:3, Monteiro (Braz.) - P. Sousa (Portug.) 6:3, 6:2, Londero (Arg.) - E. Ymer (Švéd.) 2:6, 7:5, 6:2, Garín (Chile) - Marterer (Něm.) 7:5, 6:3.

Turnaj mužů v Delray Beach

(tvrdý povrch, dotace 651.215 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Del Potro (1-Arg.) - Nišioka (Jap.) 6:3, 7:5, Evans (Brit.) - Tiafoe (3-USA) 3:6, 7:6 (7:1), 7:5.