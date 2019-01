Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále Australian Open.

Česká tenistka Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále Australian Open. ČTK/AP/Aaron Favila

Melbourne - Tenistka Petra Kvitová se vrátila na grandslamu do čtvrtfinále. V Melbourne za postup vděčí radosti ze hry, s kterou letos hraje. O možném triumfu z Australian Open ale zatím přemýšlet nechce.

"Od začátku turnaje hraju, co potřebuju. Výborně podávám a dobře se pohybuju. Někdy bývám nervózní, jsem zatažená a nic nefunguje, ale tentokrát se cítím dobře. Opravdu si pobyt na dvorci užívám, proto mi to asi jde," řekla Kvitová.

Letos na Australian Open ve čtyřech zápasech neztratila ani set a soupeřky jasně přehrává. V osmifinále nedala šanci Američance Amandě Anisimovové.

V Austrálii si tak zahraje čtvrtfinále po sedmi letech a na grandslamu poprvé od předloňského US Open. "Když počítám roky, tak už je to dávno, co jsem byla takhle daleko. Někdy se čekání vyplácí. Jsem rozhodně šťastná," řekla na tiskové konferenci.

V souboji o postup do semifinále Kvitovou čeká domácí Ashleigh Bartyová. Obě se potkaly před Australian Open ve finále v Sydney a Kvitová vydřela titul. "Teď to nebude finále, ale zase velký boj a zábava," řekla osmá nasazená a věděla, že soupeřka bude mít velkou podporu publika. "Jako v Sydney, na to jsem zvyklá."

Kvitová už má z Wimbledonu dva grandslamové tituly, na ostatních turnajích velké čtyřky ale zatím neuspěla. Nyní je poněkolikáté v situaci, kdy je považována za jednu z adeptek na titul. "Chci hrát každý zápas na sto procent a uvidíme, co se stane. Chci si tenis užívat, což mi zatím jde moc pěkně," uvedla. "Jsem ve čtvrtfinále, ale vím, jak je těžké grandslam vyhrát. Nepřemýšlím o tom," dodala.