Kvitová je ráda, že si na Wimbledon troufla

Londýn - Tenistka Petra Kvitová je ráda, že si troufla po zranění rozehrát svůj milovaný Wimbledon. Před turnajem v All England Clubu do poslední chvíle řešila, zda natržený sval v levém předloktí vydrží, ale duel prvního kola na londýnské trávě odehrála bez bolesti a vítězně.

Na dvorec číslo tři přišla s tejpem na ruce, kterou si poranila před Roland Garros. Od té doby prakticky nehrála a měla obavy, jak utkání s Ons Džabúrovou z Tuniska zvládne, ale zvítězila 6:4 a 6:2 a vyslechla si hlasitý potlesk publika.

"Jsem šťastná, že ruka nebolela. Nevěděla jsem, jak to bude, ale bylo to v pohodě. Zítra mě bude bolet celé tělo, ale ruka drží," oddechla si.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu dlouho zvažovala, jestli opravdu nastoupit. Na dálku to konzultovala s lékaři, s profesorem Pavlem Kolářem i Radkem Kebrlem a se svým týmem. "Posledních pár dní jsem bolest necítila," uvedla. Proto se odhodlala jít do boje. "A vyplatilo se. Jsem ráda, že jsem si na to troufla a jak to dopadlo. Je důležité, že jsem předvedla výkonn solidní úrovni a zapojila i dobré věci do výměn."

Na druhou stranu má jasno, že vyhráno zdaleka nemá. Otázkou je, jak bude zranění reagovat ve druhém kole proti Kristině Mladenovicové z Francie. "Nemůžu vyloučit, že to v dalším zápase ucítím a bude konec."

Raději nehraje s prášky tišícími bolest. "Takový kaskadér nejsem," řekla s tím, že chce mít ruku pod kontrolou. O předloktí se mimo dvorec stará podle možností. "Mažu, tejpuju, masíruju. Dávám na to místo teplo, led, prostě všechno," líčila.

Před Wimbledonem měla tři hodiny, v kterých hrála naplno. Zápas s Džabúrovou tak pro ni byl nejlepším tréninkem, který mohla mít. "Hrála jsem dva sety se soupeřkou, která na trávě opravdu umí. Snad doháním to, o co jsem přišla. Dostala jsem se do rytmu a nebyla jsem v zápase úplně mimo," pochvalovala si Kvitová.

Ze začátku se nemohla trefit do returnu, ale celé utkání dobře podávala. "To mě překvapilo a hodně potěšilo," řekla. Do zápasu šla sice s obavou o ruku, ale zároveň dobře naladěná. "A celou dobu jsem byla pozitivní."

Fakt, že myslela na ruku, mohl Kvitové pomoct odbourat tradiční nervy, které zvláště ve Wimbledonu před prvním kolem mívá. Coby vítězka turnaje z let 2011 a 2014 se někdy až příliš svazuje stresem, ale teď mohla mít čistou hlavu. "Možná jo. Víc jsem myslela na ruku než na výsledek, ale nervy jsou vždycky a byly i dneska."