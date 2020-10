Kvitová je podruhé v kariéře ve čtvrtfinále Roland Garros

Paříž - Česká tenistka Petra Kvitová porazila v osmifinále Roland Garros Číňanku Čang Šuaj 6:2 a 6:4 a podruhé v kariéře prošla na antukovém grandslamu do čtvrtfinále. Nejdál se v Paříži probojovala do semifinále před osmi lety. Vyrovnat tento výsledek se dvojnásobná vítězka Wimbledonu pokusí ve středu, kdy bude hrát s Němkou Laurou Siegemundovou.

Sedmá nasazená Kvitová utkání s 39. hráčkou světa Čang Šuaj výborně rozjela. Pro první fiftýn si došla sebevědomě na síť, hrála soustředěně, dlouhé míče k lajnám a za 14 minut vedla 4:0. Utkání dominovala až do konce a dovolila si jen jedno zaváhání.

Ve druhém setu za stavu 5:2 podávala na vítězství, ale poprvé v utkání přišla po chybách o servis. Vzápětí nevyužila první mečbol při podání soupeřky, ale poté už při tom svém nezaváhala. Rána z bekhendu "olízla" postranní lajnu, třiadvacátý vítězný úder potvrdil i hlavní sudí Francouz Damien Dumusois a Kvitová mohla slavit.

"Bylo to těžké utkání, dobře podává a hraje agresivně. Napoprvé jsem to nedopodávala, ale podruhé jsem to dotáhla a jsem ráda," řekla Kvitová na centrkurtu Philippa Chatriera, na kterém se dohrávalo pod zataženou střechou.

Třicetiletá Kvitová se díky postupu do čtvrtfinále poprvé od letošního ledna vrátí do světové desítky žebříčku dvouhry WTA. Nyní je jedenáctá.

S 66. hráčkou dvouhry Siegemundovou se Kvitová střetla jednou už před pěti lety a vyhrála. Na US Open tehdy ztratila jen dva gamy.

Výsledky grandslamového turnaj French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Melicharová, Šwiateková (USA/Pol.) - Peschkeová, Schuursová (6-ČR/Niz.) 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Lopatecká (Ukr.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:1, 7:6 (7:3).