Montreal - Tenistka Petra Kvitová zvládla na turnaji v Montrealu první zápas po pětitýdenní pauze od nečekaného vyřazení v prvním kole Wimbledonu. Osmá nasazená Češka dnes v druhém kole Rogers Cupu porazila 6:3, 6:4 Estonku Anett Kontaveitovou a v příštím utkání se může střetnout s Karolínou Plíškovou. Ve druhém kole skončila Lucie Šafářová, jež podlehla 6:2, 4:6, 3:6 favorizované Němce Julii Görgesové. Barbora Strýcová nedotáhla nadějně rozehraný zápas s Magdalenou Rybárikovou a vypadla v prvním kole.

Kvitová měla v Montrealu na úvod volný los a do turnaje, který v roce 2012 vyhrála, vstoupila už letošním třetím duelem proti Kontaveitové. V zápase jednou přišla o servis, ale sama proměnila tři brejkboly. Zápas ukončila po půldruhé hodině při druhém mečbolu podáním, které její soupeřka nedokázala vrátit do kurtu. Osmadvacetiletá Kvitová tak o šest let mladší Estonce alespoň částečně oplatila porážku z 3. kola Roland Garros.

O postup do čtvrtfinále se může Kvitová střetnout v atraktivním českém duelu s Plíškovou. Bývalou světovou jedničku ale ještě předtím čeká zápas druhého kola s Nizozemkou Kiki Bertensovou.

Zatímco Kvitová se dnes v Montrealu představila poprvé, už čtvrtý duel ve čtyřech dnech v Kanadě absolvovala její fedcupová spoluhráčka Šafářová. Jednatřicetiletá brněnská rodačka po postupu z kvalifikace a den po dvouapůlhodinovém maratonu s Australankou Dariou Gavrilovovou už další dlouhý duel k úspěšnému konci nedovedla a se světovou desítkou Görgesovou letos podruhé prohrála.

Tenistka Barbora Strýcová nedotáhla na turnaji v Montrealu nadějně rozehraný zápas s Magdalenou Rybárikovou a vypadla v prvním kole. Česká reprezentantka vedla nad Slovenkou 6:3 a 5:4, při svém podání ale nedokázala duel ukončit a nakonec po dvou hodinách a 43 minutách prohrála 6:3, 6:7, 2:6.

Šanci na výhru živila Strýcová ještě ve vyrovnaném tie-breaku, který ale nakonec ztratila 6:8, ve třetí sadě už na kurtu dominovala Rybáriková. Dvaatřicetiletá rodačka z Plzně podlehla o tři roky mladší soupeřce letos podruhé a nevyšla jí tak odveta za semifinálové vyřazení na trávě v Birminghamu.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 5,939.970 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Raonic (Kan.) - Goffin (10-Belg.) 6:3, 6:4, Schwartzman (11-Arg.) - Edmund (Brit.) 6:1, 6:2, Carreño (12-Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:0, skreč, Medveděv (Rus.) - Sock (13-USA) 6:3, 3:6, 6:3, Herbert (Fr.) - Ramos (Šp.) 4:6, 6:3, 6:4, Klahn (USA) - Ferrer (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, Čorič (Chorv.) - Pospisil (Kan.) 6:4, 6:3.

Turnaj žen v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 2,920.000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Rybáriková (SR) - Strýcová (ČR) 3:6, 7:6 (8:6), 6:2, Kontaová (Brit.) - Ostapenková (11-Lot.) 6:7 (6:8), 6:1, 6:2, Bartyová (Austr.) - Beguová (Rum.) 6:3, 1:6, 7:5, Suárezová (Šp.) - Ósakaová (16-Jap.) 7:6 (7:2), 6:2, Van Uytvancková (Belg.) - Žuková (Rus.) 6:1, 6:2, Cirsteaová - Niculescuová (obě Rum.) 3:6, 6:4, 6:4, Bertensová (Niz.) - Zhaová (Kan.) 6:1, 6:2, Sabalenková (Běl.) - Bogdanová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:3, Šarapovová (Rus.) - Karatančevová (Bulh.) 6:1, 6:2.

2. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Kontaveitová (Est.) 6:3, 6:4, Görgesová (10-Něm.) - Šafářová (ČR) 2:6, 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Melicharová, Peschkeová (7-USA/ČR) - Jakupovičová, Voráčová (Slovin./ČR) 2:6, 6:2, 10:5.