Kvitová je na US Open bez boje ve 3. kole, Siniaková s Fruhvirtovou končí

US Open. Zápas Petra Kvitová - Erika Andreeva. Na snímku Petra Kvitová v New Yorku 30. srpna 2022. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Tenistka Petra Kvitová je zatím po odstoupení ukrajinské soupeřky Anheliny Kalininové jedinou Češkou, která prošla do 3. kola US Open. Kateřina Siniaková prohrála s Francouzkou Alizé Cornetovou 1:6, 6:1, 3:6 a sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová se nepostarala o senzaci proti bývalé světové jedničce Garbiňe Mugurazové. Španělce podlehla 0:6 a 4:6. O postup mezi sebou ještě zabojují úřadující čtvrtfinalistka Karolína Plíšková a Marie Bouzková.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, postoupila poté, co Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. Česká jednička je ve 3. kole US Open podruhé za sebou, jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Rodačka z Bílovce vyzve v další fázi přemožitelku Fruhvirtové - Muguruzaovou.

Dvojnásobná grandslamová vítězka a nasazená devítka nadělila v úvodním setu české kvalifikantce za 21 minut "kanára", ve druhé sadě ale sedmnáctiletá Fruhvirtová favoritku dostala pod tlak. Za stavu 4:1 vedla v dalším gamu při podání 40:0, jenže nadějný vývoj grandslamová debutantka nedotáhla. Muguruzaová poté pěti hrami za sebou sadu otočila a zajistila si postup.

Siniakové úvod utkání s čtyřicátou hráčkou světa Cornetovou nevyšel. Od stavu 1:1 prohrála pět her za sebou a za šestatřicet minut ztratila i úvodní set. Šestadvacetiletou rodačku z Hradce Králové ale prvotní neúspěch nesrazil. Ve druhé sadě prolomila od stavu 1:1 dva servisy a vynutila si rozhodující set.

Cornetová si v něm za stavu 2:1 vyžádala ošetření, a poté v šestém gamu získala brejk. Po více než dvou hodinách dopodávala duel k vítězství.

Siniakovou ještě čeká čtyřhra, s Barborou Krejčíkovou vyzvou rumunský pár Monica Niculescuová, Gabriela Ruseová. Linda Nosková s Lucií Hradeckou se na kurtu Arthura Ashe utkají s hvězdnými americkými sestrami Venus a Serenou Willamsovými.

Šwiateková i Alcaraz postoupili do 3. kola, Badosaová dohrála

Světová jednička Polka Iga Šwiateková postoupila na US Open do třetího kola. Dvojnásobná vítězka Roland Garros porazila na betonových kurtech ve Flushing Meadows vítězku z roku 2017 Američanku Sloane Stephensovou 6:3, 6:2. Mezi muži jde dál Španěl Carlos Alcaraz, turnajová trojka zdolala argentinského tenistu Federica Coriu 6:2, 6:1, 7:5.

S turnajem se naopak rozloučila čtvrtá nasazená Španělka Paula Badosaová. Osmifinalistka letošního Wimbledonu prohrála v rodném New Yorku s Chorvatkou Petrou Martičovou 7:6, 1:6, 2:6.

Jednadvacetiletá varšavská rodačka Šwiateková přišla dnes jen jednou o servis a proměnila čtyři brejkboly. V této sezoně vyhrála už 52. zápas. V New Yorku obhajuje loňské osmifinále, což je jejím tamním maximem. Ve třetím kole vyzve další domácí hráčku Lauren Davisovou, jež zdolala Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 0:6, 6:4, 7:6.

"Jsem ráda, jak se mi dnes dařilo soustředit. Zvládla jsem to lépe než na turnaji v Cincinnati," řekla Šwiateková, která prožila i debut na kurtu Arthura Ashe. "Už jen být tady dole na hřišti a ne jen na tribuně, je skvělé," uvedla s úsměvem polská tenistka.

Devatenáctiletý Alcaraz, který má šanci stát se po US Open světovou jedničkou, neztratil ve Flushing Meadows opět ani set. Loňský čtvrtfinalista zaznamenal proti Coriovi 46 vítězných míčů a v dalším kole vyzve Američana Jensona Brooksbyho.

Čtyřiadvacetiletá Badosaová se ani při čtvrtém startu v hlavní soutěži US Open neprobojovala do třetího kola. V duelu proti Martičové doplatila na 31 nevynucených chyb. Jednatřicetiletá Chorvatka, které patří v žebříčku WTA 54. místo, vyzve v boji o osmifinále 26. nasazenou Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

Bývalá světová jednička Azarenková vyřadila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:2, 6:3. Kosťuková odmítla po utkání podat běloruské soupeřce ruku kvůli tomu, že její země má podíl na ruské invazi na Ukrajinu. Jen si u sítě ťukly raketami.

Bez ztráty setu jde turnajem Američanka Jessica Pegulaová. Osmá hráčka světa porazila Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:4 a zabojuje v New Yorku o premiérový postup mezi šestnáct nejlepších.

Postoupila i olympijská šampionka z Tokia Belinda Bencicová, pětadvacetiletá Švýcarka uspěla na třetí pokus proti Rumunce Soraně Cirsteaovou a vyhrála 3:6, 7:5, 6:2.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Alcaraz (3-Šp.) - Coria (Arg.) 6:2, 6:1, 7:5, Rubljov (9-Rus.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:0, 6:4, Sinner (11-It.) - Eubanks (USA) 6:4, 7:6 (10:8), 6:2, Čilič (15-Chorv.) - Ramos (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, Evans (20-Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:2, 4:6, 6:4, Brooksby (USA) - Čorič (25-Chorv.) 6:4, 7:6 (12:10), 6:1, Rune (28-Nor.) - Isner (USA) bez boje. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (21-ČR) - Kalininová (Ukr.) bez boje, Muguruzaová (9-Šp.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:0, 6:4, Cornetová (Fr.) - Siniaková (ČR) 6:1, 1:6, 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Stephensová (USA) 6:3, 6:2, Martičová (Chorv.) - Badosaová (4-Šp.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:2, Pegulaová (8-USA) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 6:4, Bencicová (13-Švýc.) - Cirsteaová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:2, Azarenková (26-Běl.) - Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:3, Davisová (USA) - Alexandrovová (28-Rus.) 0:6, 6:4, 7:6 (10:5), Niemeierová (Něm.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:3, Jüan Jüe (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 7:6 (8:6), Čeng Čchin-wen (Čína) - Potapovová (Rus.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).