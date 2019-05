Kvitová je hrdá, že je mezi českými tenisovými legendami

Praha - Před deseti lety slavila tenistka Petra Kvitová první titul na okruhu WTA, v neděli přidala ve Stuttgartu sedmadvacátý a podle počtu turnajových triumfů je s Hanou Mandlíkovou druhou nejlepší Češkou historie. Toho si současná světová dvojka váží, i když čísla nesleduje.

"V Česku máme spoustu legend, všichni byli výborní a zařadit se mezi tuhle elitu je pocta. Je to fajn, jsem za to vděčná a svým způsobem asi i hrdá," řekl Kvitová na tiskové konferenci na pražské Spartě, kde loni vyhrála Prague Open.

Český turnaj WTA měl dnes začít hlavní soutěží, ale kvůli dešti se nehrálo. Kvitová v pavouku letos chybí, fanouškům se alespoň podepisovala na autogramiádě.

Svěřenkyně Jiřího Vaňka pražskou akci vynechala, jelikož omezila program a na menších turnajích nestartuje. "Už nemám roky, abych hrála každý týden. Musím se víc starat o tělo, protože je to náročnější. Všechny holky jsou na tom fyzicky lépe," uvedla.

Sezonu ale rozjela ve velkém stylu. Triumfovala v Sydney a pak neuspěla ve finále grandslamového Australian Open a v Dubaji. Po postupu do boje o titul ve Stuttgartu na to myslela. "A hodně jsem chtěla zase finále vyhrát," přiznala.

Na německé antuce v hale si v neděli poradila ve dvou setech s Estonkou Anett Kontaveitovou. Byla pyšná, jak zvládla koncovku druhé sady. Odvrátila dva setboly a v tie-breaku hrála chytře. "Viděla jsem, že soupeřka kazí a nevěří si, proto jsem nechtěla jít do risku," řekla Kvitová, jak se postupem času vyvíjí její myšlení.

Stále je především agresivní tenistkou, která sází levačkou vítězné údery, což doložila drtivým forhendem při mečbolu, ale umí i zvolnit. Zlepšila pohyb a může nechat kazit i soupeřku. "Je to posun a jedna z věcí, na kterých pracujeme. A speciálně na antuce to někdy nejde zabít z prvního druhého míče," podotkla.

Do Prahy si autem přivezla trofej připomínající řadící páku. "Je zvláštní, není typická tenisová. Jsme zvyklé na poháry, vázy. Ale je i docela elegantní," řekla. Má ale jasno, že nejkrásnější je talíř za wimbledonský triumf. "Je jedinečný, nikde jinde se nedostává a zblízka uvidíte, jak je propracovaný," řekla Kvitová o trofeji, kterou si vysloužila už dvakrát.

Po využitém mečbolu ve Stuttgartu upustila raketu a zvedla ruce nad hlavu. Jindy si klekla na kolena, po olympijském bronzu radostí slzela. "Je to spontánní, neplánuji nic dopředu, co se stane, to se stane," řekla tenistka, která v neděli cítila štěstí i vnitřní zadostiučinění. "Pocit vítězství jinde nezažijete, nemůžete si ho koupit."

Na oslavy titulů většinou nemá čas. Často se musí rychle přesunout na další turnaj. "A jsem vždy vyčerpaná. Včera jsem si dala doma před spaním skleničku vína," prozradila. Největší párty na počest vítězství tak zažila po triumfech ve Fed Cupu. "Je to týmová soutěž a na konci roku, to se vždy nabízí," doplnila Kvitová.

Ve světovém žebříčku je znovu druhá. "Nic moc to neznamená, druhá už jsem byla," řekla a dodala, že dostává každý den otázky, když už bude jeničkou. "Moc to neřeším. Ať už to dopadne, nebo nedopadne, tak už mám dávno svoje hotový," dodala.

Doma se zdrží dva dny a ve středu vyrazí do Madridu, kde bude příští týden obhajovat titul. Do Španělska zamíří s vědomím, že na antuce začala vítězně a navíc tam už třikrát zvítězila. "Takže vím, že mi to tam trošku jde," usmála se.