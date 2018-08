New York - Petra Kvitová potřebovala hodinu a tři čtvrtě, aby na US Open zdolala vzdorující Číňanku Wang Ja-fan. Pátá nasazená tenistka vyhrála 7:5, 6:3 a posedmé za sebou prošla v New Yorku do třetího kola. Poprvé je v této fázi na grandslamu Markéta Vondroušová, která si poradila s bývalou finalistkou Wimbledonu Kanaďankou Eugenií Bouchardovou 6:4 a 6:3.

Šestou Češkou ve třetím kole US Open se může stát Kateřina Siniaková, jež bude hrát s Australankou Ajlou Tomljanovicovou. Před Kvitovou a Vondroušovou zvládly 2. kolo ve středu Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Karolína Muchová.

"Byl to náročný zápas. Ona hrála dobře a bylo zase horko. Trošku jsem se ztratila v prvním setu, ale našla jsem cestu zpět," řekla v rozhovoru na dvorci Kvitová, kterou v boji o osmifinále čeká vítězka z New Havenu Běloruska Aryna Sabalenková.

Loňská čtvrtfinalistka US Open Kvitová na dvorci Louise Armstronga, na kterém v noci šokovala Muchová výhrou nad Garbiňe Muguruzaovou, v prvním setu vedla 4:1. Výborně se pohybující světová devadesátka Wang Ja-fan ale nutila Češku k extra úderům a vysloužila si výpadek Kvitové, která prohrála čtyři hry.

Koncovku prvního setu dvojnásobná vítězka Wimbledonu díky bojovnosti zvládla. Potřebovala ale pět setbolů. Stadionem se pak rozlehlo její hlasité 'Pojď!'. "Za to vřeštění se omlouvám," řekla divákům po utkání.

Ve druhém setu šla Kvitová rychle do vedení 2:0 a tentokrát už podání neztratila. Při prvním mečbolu přerušila hru a avizovala aut, ale jestřábí oko ukázalo míč na lajně. Vzápětí si vybojovala druhou šanci zápas ukončit a proměnila ji bekhendovou ranou, celkově sedmadvacátým vítězným úderem v zápase.

Vondroušová vzala Bouchardové, které se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, v každém setu třikrát servis. "Bojovala jsem o každý míč, jsem z premiérového třetího kola na grandslamu nadšená a užívám si to," řekla devatenáctiletá hráčka. Její příští soupeřkou bude turnajová třináctka Kiki Bertensová z Nizozemska.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 6:2, Federer (2-Švýc.) - Paire (Fr.) 7:5, 6:4, 6:4, Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), A. Zverev (4-Něm.) - Mahut (Fr.) 6:4, 6:4, 6:2, Anderson (5-JAR) - Chardy (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4, Isner (11-USA) - Jarry (Chile) 6:7 (7:9), 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, J. Sousa (Portug.) - Carreňo (12-Šp.) 4:6, 6:3, 5:7, 6:2, 2:0 skreč, Schwartzman (13-Arg.) - Munar (Šp.) 6:2, 6:0, 5:7, 6:2, Millman (Austr.) - Fognini (14-It.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1, Basilašvili (Gruz.) - Sock (18-USA) 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Kukuškin (Kaz.) - Čong Hjon (23-Korea) 7:6 (7:5), 6:2, 6:3, Chačanov (27-Rus.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3, 6:3, Shapovalov (28-Kan.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Kyrgios (30-Austr.) - Herbert (Fr.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 6:0, Verdasco (31-Šp.) - Murray (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:4, Pella (Arg.) - Lorenzi (It.) 7:5, 6:0, 6:2, Lajovič (Srb.) - Norrie (Brit.) 6:2, 2.6, 6:4, 6:4, Kohlschreiber (Něm.) - Ebden (Austr.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, 6:0, Struff (Něm.) - Benneteau (Fr.) 6:2, 4:6, 6:1, 3:6, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) - King, Pasha (USA) 6:4, 6:4. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (5-ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 7:5, 6:3, Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 7:5, Vondroušová (ČR) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 6:3, Bartyová (18-Austr.) - Šafářová (ČR) 7:5, 6:3, Kerberová (4-Něm.) - Larssonová (Švéd.) 6:2, 5:7, 6:4, Garciaová (6-Fr.) - Puigová (Portor.) 6:2, 1:6, 6:4, Ostapenková (10-Lot.) - Towsendová (USA) 4:6, 6:3, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Kasatkinová (11-Rus.) 6:2, 7:6 (7:3), Bertensová (13-Niz.) - Di Lorenzová (USA) 6:2, 6:1, Keysová (14-USA) - Peraová (USA) 6:4, 6:1, S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:2, Ósakaová (20-Jap.) - Glušková (Izr.) 6:2, 6:0, Sabalenková (26-Běl.) - Zvonarevová (Rus.) 6:3, 7:6 (9:7), Cibulková (29-SR) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, Keninová (USA) - Sakkariová (32-Něm.) 4:6, 6:1, 6:4, Petersonová (Švéd.) - Kingová (USA) 7:5, 6:1, Kanepiová (Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:3, Kruničová (Srb.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) - Kiicková, Loebová (USA) 6:1, 7:5, Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Christianová, Petersonová (USA/Švéd.) 6:2, 6:3, Šafářová, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - Dijasová, Čeng Saj-saj (Kaz./Čína) 6:3, 7:6 (7:5), Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) - Voráčová, Arruabarrenaová (ČR/Šp.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:1. Smíšená čtyřhra - 1. kolo: Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (5-ČR/Fr.) - Martínezová, Demoliner (Šp./Braz.) 7:6 (10:8), 6:1, Peschkeová, Ram (ČR/USA) - Arruabarrenaová, M. López (Šp.) 6:4, 6:3.