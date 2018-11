Praha - Nachlazená tenistka Petra Kvitová si dnes půl hodiny zatrénovala s raketou na kurtu. O startu světové sedmičky ve víkendovém finále Fed Cupu proti Američankám ve vyprodané pražské O2 areně se rozhodne až v pátek.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu hrála čtvrt hodiny v úterý a kvůli zvýšené teplotě vynechala středeční trénink. Tentokrát se na dvorci objevila v devět hodin dopoledne s Barborou Krejčíkovou. "Jsem bez teploty, rýma se mě ale pořád drží. Ale cítím se líp a to je důležitý," řekla Kvitová novinářům.

Hrála jen zlehka a vyzkoušela pár úderů, returnů a servisů. "Doufám, že jsem tenis nezapomněla. Stačilo mi to, jsem ráda, že jsme si to zkusila. Jsem ráda, že jsem vylezla z postele a zacvičila si," uvedla Kvitová a dodala: "Bylo zbytečné hrát naplno a třeba se zranit. Je těžký najít balanc, abych si zahrála a zpotila se a ne se úplně zahltila. Už ale mám zkušenosti a doufám, že jsem to odhadla dobře."

Kdyby se ale hrálo už dnes, tak by do zápasu nenastoupila. "Upřímně, to bych tam nešla," přiznala. Její start v sobotu a v neděli ale vyloučen není. "Rozlouskne se to v pátek podle toho, jak se budu cítit," uvedla pětinásobná vítězka Fed Cupu.

Jasno o složení sobotních dvouher musí být v pátek hodinu po poledni, kdy se na Staroměstské radnici uskuteční losování. Teoreticky může kapitán Petr Pála letošní vítězku pěti turnajů na okruhu WTA šetřit až na nedělní dvouhru.

Nachlazení osmadvacetiletá Kvitová zahání odpočinkem a vydatným spánkem. "A dávám si paralen, čaj a vitamíny," doplnila. Občas si pustí oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě, v kterém si loni v jednom dílu i zahrála, nebo nějaký film.

Před finále Fed Cupu je nemocná stejně jako v letech 2011 v Rusku a o rok později v Praze před duelem se Srbskem. Proto nepanikaří, jelikož ví, že podobnou situaci už zvládla. "Nejsem z toho špatná, už nějaké zkušenosti mám," řekla.

Před fedcupovými zápasy v minulosti řešila třeba i pochroumaný kotník a únavovou zlomeninu. "Někdy si říkám, že je to hodně zvláštní. Tělo ale někdy vypne po náročné sezoně, psychicky i fyzicky, a bohužel jsem tenhle případ," řekla.

Po Kvitové trénovaly Kateřina Siniaková s Barborou Strýcovou. Jedna z nich bude plnit roli dvojky, ale je možné, že do dvouher zasáhnou obě.

Kvitová je ráda, že nemusí nastoupit za každou cenu a v jednatřicáté hráčce světa Siniakové a třiatřicítce Strýcové má případně kvalitní zastoupení. "Už v minulosti jsme se přesvědčily, že na jedné hráčce to nestojí, a to je to nejlepší zjištění. Máme štěstí, že to tak je. Holky jsou samozřejmě vynikající," řekla Kvitová.

Češky už před duelem s Američankami přišly o Karolínu Plíškovou. Semifinalistka Turnaje mistryň se omluvila kvůli zraněnému lýtku a zápěstí.