Kvitová dohrála ve Wimbledonu v osmifinále, končí i zraněný Lehečka

Londýn - Petra Kvitová ani Jiří Lehečka se do čtvrtfinále tenisového Wimbledonu neprobojovali. Dvojnásobná vítězka turnaje Kvitová podlehla loňské finalistce Uns Džábirové z Tuniska jasně 0:6, 3:6, jednadvacetiletý Lehečka skrečoval utkání s nasazenou trojkou Rusem Daniilem Medveděvem za stavu 4:6, 2:6 kvůli zranění nohy. Ve dvouhře zůstala v turnaji z českých zástupců už jen Markéta Vondroušová, jež vyzve v úterním souboji o postup do semifinále Američanku Jessicu Pegulaovou. Do čtvrtfinále postoupili obhájci titulu Srb Novak Djokovič i Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Třiatřicetiletá Kvitová, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v Berlíně, si připsala první letošní porážku na travnatém povrchu a nenavázala na sérii osmi výher. Nasazená devítka prohrála s Džábirovou teprve druhý z šesti vzájemných zápasů. Zahrála jen čtyři vítězné míče a dopustila se 26 nevynucených chyb.

"Není to úplně slušné, ale dneska jsem prostě dostala na 'pr' tři tečky a 'l'. A tak jsem to i vzala. Doufala jsem v otočku, že se do zápasu dostanu ještě ve druhém setu, ale dostala jsem výprask. Tak to prostě je a nemůžu s tím nic dělat. Uns je navíc dobrá holka. Proto jsem se u sítě usmívala," řekla Kvitová.

České tenistce zápas nevyšel a v prvním setu získala jen jedenáct fiftýnů. Ani jednou ze tří možností neuhájila podání a dostala od nasazené šestky za 23 minut "kanára". Ani ve druhé sadě se vítězka 31 turnajů na okruhu WTA nemohla opřít o servis a od stavu 1:1 ztratila tři hry po sobě. V šesté hře sice získala brejk, jistě hrající Tunisanka už ale drama nedovolila a po 64 minutách využila při servisu české tenistky první mečbol. Příště narazí v repríze loňského finále na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Sedmatřicátý hráč světa Lehečka měl v utkání potíže s pohybem a nevypracoval si proti vítězi předloňského US Open ani jeden brejkbol. Sám naopak o podání třikrát přišel a udělal 33 nevynucených chyb. Medveděv jich měl jen 12 a zaznamenal také devět es.

"Bylo to strašně smutné. Věřím, že bych si atmosféru mnohem víc užil, kdybych byl fit. Těžko se hledala nějaká pozitiva. Tímhle způsobem nechci odehrát čtvrté kolo Wimbledonu. Kurt byl úžasný, diváci taky. Atmosféra patří k nejlepším, v nichž jsem kdy hrál. Moc mě mrzí, že jsem neměl šanci předvést svůj nejlepší výkon," uvedl Lehečka.

Také mladoboleslavský rodák nezahájil utkání na kurtu číslo 1 dobře a hned v úvodní hře přišel o podání. Sám si nevypracoval žádný brejkbol a set prohrál za 39 minut. Před druhou sadou si vyžádal pauzu na ošetření nohy.

Svěřenec Michala Navrátila měl trable i na začátku druhého setu a Medveděv ve třetím gamu prolomil znovu jeho servis. Za stavu 1:3 a 30:30 z pohledu Lehečky bylo utkání na zhruba čtvrt hodiny přerušeno zřejmě kvůli zdravotním potížím některého z diváků. Mladoboleslavský rodák pak přišel o podání ještě jednou. Poté co definitivně ztratil druhý set, do třetího už se rozhodl nenastoupit.

"Šlo o bolest v pravém nártu a chodidle. Při posledním střídání v prvním setu jsem ji zase začal hodně cítit. Pak jsem se bohužel už jenom trápil. Nemohl jsem předvádět tenis, který by mi mohl přinést úspěch. Nemohl jsem pokračovat. Zatím to vypadá na nějaký větší zánět v pravém chodidle. Naštěstí se ze včerejška na dnešek otok zmenšil asi na poloviční. Detaily ale pořád neznám," doplnil.

Lehečka nevyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open. Přesto vylepšil na travnatých dvorcích v All England Clubu dosavadní maximum, vloni zde skončil v 1. kole.

"Je mi Jiřího líto, protože hrát osmifinále Wimbledonu a zranit se není hezké. Doufám, že se dá brzy do pořádku. Má před sebou ještě hodně grandslamů," řekl Medveděv, který postoupil v Londýně premiérově do čtvrtfinále. "Vím, že Wimbledon byl v tomhle zatím mým nejhorším grandslamem. Jsem proto velmi šťastný, že jsem postoupil," dodal. Jeho dalším soupeřem bude překvapivě Američan Christopher Eubanks, který vyřadil turnajovou pětku Řeka Stefanose Tsitsipase.

Obhájci titulu Djokovič i Rybakinová jsou ve čtvrtfinále

Novak Djokovič ztratil ve Wimbledonu první set, ale polského tenistu Huberta Hurkacze porazil v dohrávaném utkání 4. kola 7:6, 7:6, 5:7, 6:4 a postoupil do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičkou je po skreči Brazilky Beatriz Haddadové Maiaové i obhájkyně ženského titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Poprvé si čtvrtfinále na londýnské trávě zahraje aktuální světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska, který po obratu vyřadil předloňského finalistu Mattea Berrettiniho z Itálie.

Sedminásobný wimbledonský šampion Djokovič šel do dohrávky na centrálním dvorci se dvěma vítěznými tie-breaky v zádech. V závěru třetí sady pak jako první v zápase ztratil podání, a tím také premiérově set v tomto ročníku. Ve čtvrté sadě ale šestatřicetiletý Srb za stavu 3:3 poprvé a naposledy - a také jako první hráč na letošním turnaji - sebral světové osmnáctce servis a o tři hry později, po celkem třech hodinách a sedmi minutách boje, zápas čistou hrou ukončil.

Jeho dalším soupeřem bude sedmý hráč světa Andrej Rubljov z Ruska. "Neumím si ani představit, že by to mohlo být ještě těžší než proti Hubertovi, který neskutečně dobře podával," řekl Djokovič na kurtu.

Alcaraz prohrál s Berrettinim první set 3:6, ale další tři stejným poměrem získal. Při třetí účasti ve Wimbledonu si dvacetiletý Španěl vylepšil o jedno kolo loňské maximum. Vítěz US Open příště vyzve stejně starého šestého hráče žebříčku Holgera Runeho z Dánska, jenž přešel přes Bulhara Grigora Dimitrova a po loňském vyřazení v prvním kole wimbledonského debutu navázal na čtvrtfinálovou účast z French Open.

V osmifinále naopak dohrál pátý nasazený Stefanos Tsitsipas. Řeckého tenistu a finalistu Australian Open porazil nenasazený Američan Christopher Eubanks po pětisetové bitvě 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4. Zatímco čtyřiadvacetiletý řecký favorit na londýnské trávě pouze vyrovnal své maximum z roku 2018, o tři roky starší Eubanks hraje životní turnaj, protože na grandslamu je poprvé dál než ve druhém kole a hlavní soutěž ve Wimbledonu absolvuje vůbec poprvé.

Do Londýna přijel jako vítěz přípravného turnaje na Mallorce, kde získal premiérovou trofej. Trávu přitom Eubanks dosud nenáviděl, jak nedávno uvedl, a nyní na ní drží sérii devíti vítězství. "Tahle slova už do konce kariéry z mých úst nevyjdou. Řekl bych, že jsme měli s trávou složitý vztah. Ale právě teď je to můj nejlepší přítel," konstatoval na tiskové konferenci Eubanks. Ve čtvrtfinále se utká s přemožitelem Jiřího Lehečky Daniilem Medveděvem.

Haddadová Maiaová vzdala zápas s Rybakinovou kvůli zranění po pěti gamech. Třetí nasazená hráčka vedla 4:1 a její příští soupeřkou bude v repríze loňského finále přemožitelka Petry Kvitové Uns Džábirová.

Hladký postup vybojovala i druhá nasazená Aryna Sabalenková z Běloruska, jež porazila ruskou soupeřku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:4, 6:0. V Londýně dosud vítězka Australian Open a semifinalistka Roland Garros ztratila jediný set.

O postup mezi čtyři nejlepší se utká s Madison Keysovou, jež ukončila cestu šestnáctileté kvalifikantky Mirry Andrejevové. Ačkoli byla americká tenistka tři míčky od vyřazení, po velkém obratu porazila Rusku 3:6, 7:6 a 6:2. Pětadvacátá nasazená Keysová si na londýnském grandslamu vyrovnala nejlepší tamní výsledek, mezi osmičkou byla i v roce 2015. Na trávě sérii letošní neporazitelnosti prodloužila na devět zápasů.

Výsledky tenisového Wimbledonu

(tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Medveděv (3-Rus.) - Lehečka (ČR) 6:4, 6:2, skreč, Alcaraz (1-Šp.) - Berrettini (It.) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3, Djokovič (2-Srb.) - Hurkacz (17-Pol.) 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, Eubanks (USA) - Tsitsipas (5-Řec.) 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4, Rune (6-Dán.) - Dimitrov (21-Bulh.) 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - Martin, Mies (8-Fr./Něm.) 7:6 (7:3), 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Džábirová (6-Tun.) - Kvitová (9-ČR) 6:0, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Alexandrovová (21-Rus.) 6:4, 6:0, Rybakinová (3-Kaz.) - Haddadová Maiaová (13-Braz.) 4:1 skreč, Keysová (25-USA) - Andrejevová (Rus.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Kolodziejová, Vondroušová (ČR) - Kosťuková, Ruseová (15-Ukr./Rum.) 1:6, 6:1, 6:4, Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Čchan Chao-čching, Čchan Jüng-žan (12-Tchaj-wan) 6:4, 6:4.

3. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) - Katóová, Sutjiadiová (13-Jap./Indon.) 7:5, 7:6 (7:4).

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Jones, Razeghi (Austr./USA) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 11:9, Melero, Pacheco Méndez (3-Šp./Mex.) - Kalina, Križnik (ČR/Slovin.) 6:7 (5:7), 6:4, 11:9, Brunclík, Woestendick (ČR/USA) - Boogaard, Forger (NIz.) 1:6, 6:4, 12:10, Barbier Gazeu, Radjenovič (Fr./Srb.) - Mrva, Schwärzler (5-ČR/Rak.) 6:4, 6:3, Budkov Kjaer, Eriksson (Nor./Švéd.) - Hrazdil, Sakamoto (ČR/Jap.) 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Bartůňková (ČR) - Oluwadareová (Brit.) 6:2, 6:3, Kornějevová (1-Rus.) - Valdmannová (ČR) 5:7, 6:3, 7:5, Ishiiová (7-Jap.) - Samsonová (ČR) 6:3, 6:2, Prestonová (Austr.) - Valentová (10-ČR) 4:6, 6:3, 6:3.