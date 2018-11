Praha - Tenistka Petra Kvitová vynechá kvůli zvýšené teplotě dnešní trénink před finále Fed Cupu. Tým v čele s kapitánem Petrem Pálou věří, že o víkendu proti Američankám ve vyprodané O2 areně v Praze nastoupí.

Pětinásobná vítězka týmové soutěže Kvitová užívala antibiotika minulý týden po Turnaji mistryň v Singapuru. V úterý si zatrénovala patnáct minut a před dnešním programem kapitán Pála oznámil, že se na kurtu neobjeví vůbec.

"Petra měla zvýšenou teplotu. Po dohodě s doktory jsme rozhodli, že do haly nepojede, nepůjde trénovat," řekl Pála novinářům. "Nic nenasvědčuje tomu, že by neměla o víkendu nastoupit a nikdo si nepřipouští, že by neměla hrát," dodal.

České tenistky už přišly před finále o zraněnou světovou osmičku Karolínu Plíškovou. Případná neúčast dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové by byla citelným oslabením.

Na finále se připravují Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová a k týmu se poprvé připojila Barbora Krejčíková, náhradnice za Plíškovou. "Moc se těším na premiéru. Jsem ráda, že už jsem v týmu a začnu svůj první den," řekla Krejčíková, která se Siniakovou vyhrála Roland Garros, Wimbledon a jsou světovými jedničkami ve čtyřhře.

Siniakovou můžou čekat dva náročné dny. Teoreticky může odehrát obě dvouhry a k tomu závěrečnou čtyřhru. "Budu připravena," ujistila.