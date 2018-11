Praha - Nezvyklý finálový víkend má za sebou Petra Kvitová. Dlouholetá opora fedcupového týmu byla nachlazená, fandila z lóže a sledovala, jak Kateřina Siniaková s Barborou Strýcovou porazily v Praze Američanky.

"Byla to jiná zkušenost. Chtěla jsem hrát, ale nemohla. Ale viděli jste, že máme skvělé hráčky. Jsem na ně opravdu pyšná. Jsem ráda, že jsem byla součástí týmu, bylo vidět, že fandění pomůže, a jsem ráda za titul," řekla Kvitová.

Zdravotní stav dvojnásobné vítězky Wimbledonu byl pod drobnohledem celý týden. S rýmou a teplotou příliš netrénovala. O šanci, že by mohla hrát, se ale mluvilo pořád. "Šance je asi vždycky. Potom, co jsem toho moc neodehrála během týdne, to na hru nebylo. A po sobotě jsem se necítila v módu, že bych nastoupila," řekla.

V letošní sezoně přispěla k úspěchu tenistek výhrami ve dvouhrách v prvním kole proti Švýcarsku i v semifinále v Německu. Díky nominaci na finále bude u jejího jména svítit šest fedcupových vavřínů, což z ní dělá třetí nejlepší hráčku soutěže.

S reprezentací se rozloučila Barbora Strýcová a ve Fed Cupu už nebude hrát ani Lucie Šafářová, která po lednovém Australian Open ukončí kariéru. Kvitová ještě nejspíš hrát bude.

"Zatím jsem v rozpoložení, kdy beru kariéru zápas od zápasu a stejné to je ve Fed Cupu. Jak to přijde, tak to bude. Se zdravím ve Fed Cupu hodně bojuju, to mi je trošku líto. Na druhou stranu to zbožňuju a jsem ráda v téhle éře. Je neuvěřitelné, že u toho můžu být," řekla světová sedmička.