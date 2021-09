Kvitová byla nadšená, že rodina v Ostravě viděla její výborný výkon

Ostrava - Tenistka Petra Kvitová byla ráda, že její vydařené představení ve čtvrtfinále turnaje v Ostravě viděla rodina. Švýcarku Jil Teichmannovou porazila dvakrát 6:4, když dominovala ve druhé polovině obou setů. Díky tomu se po čtvrt roce dostala znovu do semifinále turnaje WTA.

V létě se dvojnásobné wimbledonské šampionce příliš nedařilo. Ve Wimbledonu i v Praze vypadla v prvním kole, na olympijských hrách došla jen do druhého kola. S výjimkou čtvrtfinále v Cincinnati, které musela vzdát kvůli žaludečním problémům, nezaznamenala výraznější výsledek.

V Ostravě už prošla mezi poslední čtyři. "Být v semifinále je skvělé, hlavně se představit před domácím publikem je fajn. Mám tu rodinu, mám tu bratry. To je zpestření, které za celý rok rok nemám. Toho si vážím, že vždycky přijedou a fandí mi. Já jsem ráda, že jsem dneska podala takový výkon, jaký jsem podala, a že to mohli vidět," řekla novinářům.

Cenila si toho, jak v úvodu zápasu odvracela brejkboly. "Pomohlo mi při nich podání. To byl dneska klíč k výhře. Ona taky dobře podávala. Výborně variuje servis, jako levačka má jinou rotaci. Musela jsem si na to zvyknout," popisovala Kvitová důležité momenty utkání.

Sama si postupně zvykala na soupeřčin styl. S Teichmannovou se totiž utkala teprve podruhé, přičemž předchozí duel v Dubaji skrečovala. "Hraje trošku jinak. Začátek asi nebyl úplně ideální, ale čím jsem hrála déle, tím jsem hrála lépe. Věděla jsem, že ty výměny budou dlouhé. Myslím, že jsem to ve finále zvládla dobře," radovala se turnajová dvojka.

V úvodu druhé sady jen chvíli nenavázala na famózní výkon z koncovky prvního setu a ztratila servis. "Jak jsem byla rozjetá ke konci prvního setu, tak jsem to hnala emočně, bylo to psychicky vyčerpávající. Pak to ze mě trošku spadlo. Příště se musím v úvodu setu po té pauze víc zmáčknout," vzpomínala.

Pomohlo jí, že si rychle vzala brejk zpátky. "Bylo to výborným gamem. Dala jsem výborné returny, dostala jsem ji tím pod tlak a tím jsem se chytla. Vlastně mi to pomohlo," popsala začátek obratu ve druhé sadě.

Neumí si představit, jak by sbírala síly na turnaj této úrovně, pokud by nebyl doma. "Je to speciální turnaj. Přijela jsem sem unavená a pořád jsem vyčerpaná. Ale fanoušci mě podporují, jsem za to vděčná," pochvalovala si.