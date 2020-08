Kvitová by si jednou vyčítala, kdyby na US Open nejela

Praha - Zpočátku tenistka Petra Kvitová pochybovala, zda za současné situace, kdy svět stále bojuje s koronavirem, pojede na US Open, ale brzy se rozhodla, že americký grandslam absolvuje. Ještě předtím odehraje Cincinnati Masters, přesunuté do New Yorku, a už se těší na turnajový adrenalin.

Tenisová sezona okruhu WTA se rozběhla po pětiměsíční koronavirové pauze minulý týden v Palermu, tento týden se hraje v Praze a americkém Lexingtonu. "Je důležité, že se tenis pomalu vrací, a věřím, že vše bude brzy v normálu," řekla Kvitová na videokonferenci s novináři při návštěvě turnaje na Spartě.

Sama se chystá až na turnaje na tvrdém povrchu, i když přiznala, že ze začátku se jí za oceán nechtělo. "Ale pak jsem si řekla, že už jsem ve věku, kdy si nemůžu moc vybírat a vymýšlet," uvedla třicetiletá dvojnásobná vítězka Wimbledonu. "Že bych si to pak mohla jednou vyčítat. Proto se budu snažit co nejvíc a mít čisté svědomí, ať to dopadne, jak to dopadne. Už se strašně těším na zápasy. na adrenalin a všechno okolo. Přece jen je to dlouhá doba a tenis mi chybí. Bude to fajn," uvedla.

Na druhou stranu chápe, že ne všichni na US Open přiletí. Omluvenky už poslaly světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, pátá hráčka žebříčku Elina Svitolinová z Ukrajiny či Nizozemka Kiki Bertensová, světová sedmička. "Ne každému se tam chce, to respektuju, ale startovní pole bude pořád silné," řekla Kvitová.

Do Ameriky vyrazí příští středu s koučem Jiřím Vaňkem a německým fyzioterapeutem Florianem Zitzelsbergerem. Těší se, až zase tenisový kolotoč vypukne, na druhou stranu se obává rozlehlých ochozů ve Flushing Meadows bez diváků. "Máme zprávy, že tam dají virtuální fanoušky, tak snad to bude trošku příjemnější."

Pořadatelé údajně chystají i možnost skrze videopřenos vidět případně fanoušky či rodinu z domova. "Což mi přijde zvláštní, já to využívat nebudu," smála se světová dvanáctka Kvitová. "Ale snaží se hráče a diváky do toho vtáhnout."

Tenis zažil nezvyklou pauzu uprostřed sezony, která postihla všechny. Hráčům se stává, že jsou zranění a následně se vracejí do hry, ale tentokrát stáli všichni. "Proto nevím, co od sebe čekat. Bude to všelijaké, ale trénuju v poslední době docela dost a doufám, že se to na hře podepíše v dobrém smyslu," řekla Kvitová.

V rámci exhibicí odehrála několik z mnoha akcí v Česku. "Doufám, že nám to všem Čechům pomůže, abychom se do toho dostali trošku rychleji," řekla. Sama vyrazila i na dva turnaje do Berlína. Během pauzy ale také léčila problém s předloktím levé ruky. "Teď je ruka naštěstí bez bolesti, Florian se stará, aby vydržela," uvedla.

Turnaje okruhu WTA se řídí přísnými bezpečnostními pravidly a stejné to bude v Americe. Hráčky čeká pohyb jen mezi hotelem a kurty. Kvitová přitom ráda chodila na Manhattanu ve volných dnech do Central Parku. "To teď nehrozí," podotkla a dodala: "Bude to psychicky náročné, něco nového, ale pro všechny stejné."

K tomu je třeba připočíst opakované testy na covid-19. Kvitová jich už několik podstoupila. "Není to moc příjemné, ale vydržet se to dá. Už jsem v životě zvládla horší věci než test na covid," řekla někdejší světová dvojka, která se úspěšně vrátila na kurty po přepadení z prosince 2016, při kterém málem přišla o prsty levé ruky.