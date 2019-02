Brno - U Krajského soudu v Brně bude v úterý tenistka Petra Kvitová vypovídat o svém napadení z prosince 2016. Finalistka nedávného Australian Open požádala o výslech mimo soudní síň, aby se nemusela potkat s obžalovaným. Obžaloba z činu viní třiatřicetiletého Radima Žondru, který ale vinu popírá. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení. Hlavní líčení je nařízeno i na 6. února. Kdy zazní rozsudek, ale není jasné.

Žondra se podle žalobce v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal, uvedl žalobce. Kvitová se následně podrobila komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů, k tenisu se dvojnásobná wimbledonská vítězka vrátila po pěti měsících.

U soudu během dosavadních dvou jednacích dní vypovídal obžalovaný, jeho přítelkyně, majitel malé firmy, která Žondru v té době zaměstnávala, či stavbyvedoucí. Žondra uvedl, že tenistku kromě televizních přenosů nikdy neviděl. Řekl, že ani neví, kde Kvitová bydlí, a že se v místě jejího bydliště ten den nenacházel. Doplnil, že v té době pracoval ve firmě, kde byl zaměstnaný, v Napajedlích na Zlínsku. Je ochoten podstoupit zkoušku na detektoru lži.

Z inkriminovaného 20. prosince existují fotografie stavby, kde se tehdy konal kontrolní den. Podle stavbyvedoucího a dalších svědků tak Žondra i s majitelem firmy museli být v kontrolní den na stavbě určitě přítomni. Na žádné z fotek ale nikdo z dotyčné firmy není zachycen, žádný ze svědků také výslovně nepotvrdil, že Žondra na stavbě skutečně byl.

Žondru Kvitová poznala při rekognici. Jakým způsobem bude v úterý vypovídat, není jasné. Kvůli prožitému traumatu požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného. Mluvčí soudu Eva Angyalossy ČTK řekla, že technické vybavení umožňuje vyslechnout svědka v jiné místnosti prostřednictvím kamery a mikrofonu. Variantou také je, že by se Kvitová se Žondrou v jednací místnosti střídali. Obžalovaného by předsedkyně senátu vždy seznámila s výpovědí svědkyně, poté by mohl klást otázky prostřednictvím svého obhájce.

Kromě Kvitové by během úterý a středy měli vypovídat ještě dva znalci a další svědci. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská by také měla přečíst listinné důkazy. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry už mnoho důkazů k provedení nezbývá, záležet však bude i na tom, jaké další důkazy bude k provedení navrhovat obhajoba. Není proto jasné, kdy by mohl zaznít rozsudek, řekl ČTK Hrazdira.

Žondra je v současné době ve výkonu trestu. Loni na podzim ho krajský soud poslal pravomocně na 2,5 roku do vězení za to, že před třemi lety dal tip lupičům, kteří posléze přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku. Útočníci advokáta mučili a oloupili o věci za 50.000 korun. Žondra i v tomto vinu popírá. Už v roce 2012 dostal u odvolacího vrchního soudu pravomocný trest 7,5 roku vězení kvůli tomu, že se podílel na přepadávání osamělých důchodců. Později ho soud propustil na podmínku.