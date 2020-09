Kvitová bude hrát o osmifinále US Open s Pegulaovou

New York - Tenistku Petru Kvitovou čeká na US Open boj o postup do osmifinále. Šestá nasazená Češka nastoupí k zápasu třetího kola s Američankou Jessicou Pegulaovou opět na centrkurtu, jejich duel přijde v New Yorku na řadu až jako poslední z programu pátého hracího dne.

Kvitová s Pegulaovou nastoupí na stadion Arthura Ashe k prvnímu vzájemnému utkání po zápase světové jedničky Novaka Djokoviče s Němcem Janem-Lennardem Struffem, který začne v 1:00 SELČ.

Páteční program US Open

(začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Ósakaová (4-Jap.) - Kosťuková (Ukr.), Shapovalov (12-Kan.) - Fritz (19-USA), 1:00 Djokovič (1-Srb.) - Struff (28-Něm.), Pegulaová (USA) - Kvitová (6-ČR).

Kurt Louise Armstronga: Gračovová (Rus.) - Martičová (8-Chorv.), Kerberová (17-Něm.) - Liová (USA), Mannarino (32-Fr.) - A. Zverev (5-Něm.), Tsitsipas (4-Řec.) - Čorič (27-Chorv.), 1:00 Rogersová (USA) - Brengleová (USA).