Kvitová bude hrát o čtvrtfinále US Open s Rogersovou

Česká tenistka Petra Kvitová ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Česká tenistka Petra Kvitová se v neděli utká s Američankou Shelby Rogersovou o postup do čtvrtfinále US Open v třetím zápase na kurtu Louise Armstronga. Jejich duel čtvrtého kola začne nejdříve ve 21:00 SELČ.

Šestá nasazená Kvitová zatím na newyorském grandslamu neztratila set, to ale ani její nedělní soupeřka. Dvojnásobná wimbledonská vítězka se s Rogersovou střetla jednou a před čtyřmi lety s ní prohrála ve 2. kole Roland Garros 0:6, 7:6 a 0:6.

Nedělní program US Open:

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Putincevová (23-Kaz.) - Martičová (8-Chorv.), Djokovič (1-Srb.) - Carreňo (20-Šp.), 1:00 Shapovalov (12-Kan.) - Goffin (7-Belg.), Ósakaová (4-Jap.) - Kontaveitová (14-Est.).

Kurt Louise Armstronga: 17:00 Bradyová (28-USA) - Kerberová (17-Něm.), Davidovich (Šp.) - A. Zverev (5-Něm.), nejdříve 21:00 Rogersová (USA) - Kvitová (6-ČR), Čorič (27-Chorv.) - Thompson (Austr.).