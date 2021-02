Kvitová, Bouzková a Veselý na turnajích v Melbourne postoupili

Melbourne - Tenistky Petra Kvitová a Marie Bouzková postoupily na turnaji Yarra Valley Classic do osmifinále. Do 2. kola podniku Murray River prošel Jiří Veselý, naopak Tomáš Macháč svůj úvodní zápas v generálce na Australian Open nezvládl.

Petra Kvitová zvládla na turnaji Yarra Valley Classic vstup do nové sezony. Čtvrtá nasazená hráčka, jež měla v Melbourne na úvod volný los, zdolala v prvním zápase od loňského září Venus Williamsovou 7:6, 7:5. Do osmifinále prošla také Marie Bouzková, která ve druhém kole porazila Španělku Aljonu Bolsovovou 6:3, 6:7, 6:2.

O čtvrtfinále si tak na přípravném turnaji před Australian Open zahrají celkem čtyři Češky. Už v pondělí si postup do třetího kola zajistily Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová zdolala čtyřicetiletou americkou veteránku v osmém vzájemném zápase po dvouhodinovém boji popáté. Poprvé se ale jejich duel rozhodl už ve dvou setech. Úvodní sadu, v níž Američanka jako první prolomila soupeřce podání, získala nakonec Kvitová v tie-breaku 8:6, když proměnila čtvrtý setbol. Ve druhém setu vybojovala výhru 7:5.

"Konečně ve dvou, že?" usmála se Kvitová při rozhovoru na kurtu při narážce na první dvousetový duel s Williamsovou. "Hrajeme podobným stylem, je to o podání a ve výměnách to pak máme padesát na padesát. Jeden set je to lepší, druhý horší a pak musí přijít ten rozhodující," řekla.

Dvaadvacetiletá Bouzková získala proti Španělce úvodní sadu za 40 minut, ve druhé ale nedokázala zápas dotáhnout. Soupeřka ji k mečbolu nepustila, v tie-breaku vyrovnala a do vedení šla i ve třetí sadě. Pak ale Bouzková opět přidala, třikrát Bolsovové sebrala podání a slavila postup.

Další soupeřkou šestnácté nasazené Bouzkové bude světová jednička Ashleigh Bartyová. Australanka, jež takřka celou loňskou sezonu kvůli koronaviru vypustila, porazila Rumunku Anu Bogdanovou 6:3, 6:3. Kvitovou čeká Nadia Podoroská z Argentiny.

Veselý si v Melbourne připsal první výhru v sezoně, Macháč končí

Jiří Veselý postoupil na turnaji Murray River Open do druhého kola. Generálku na Australian Open zahájil výhrou 6:4, 6:4 nad Portugalcem Fredericem Ferreirou Silvou. První duel po přísné karanténě bez možnosti tréninku nezvládl v Melbourne Tomáš Macháč, který prohrál s domácím Jamesem Duckworthem 3:6, 4:6.

Veselý, jenž zahájil sezonu už v lednu v turecké Antalyi, kde vypadl hned v 1. kole, tentokrát potvrdil roli favorita. S hráčem z konce druhé stovky žebříčku neztratil ani jednou podání a za 78 minut slavil první letošní vítězství. O postup do osmifinále se utká s nasazenou pětkou Casperem Ruudem, norský tenista měl v úvodním kole volný los.

Macháčovi příprava na grandslamové Australian Open, kam se poprvé v kariéře probojoval z kvalifikace, nevydařila. Dvacetiletý český talent, jenž v žebříčku ATP uzavírá druhou stovku, musel být po příletu do Austrálie kvůli pozitivním testům na koronavirus mezi pasažéry na palubě jen v hotelu. První vzájemný zápas s Duckworthem (105. v pořadí ATP) prohrál za 64 minut.

Nadal kvůli problémům se zády v ATP Cupu nehrál, Djokovič uspěl

Rafael Nadal vzdal start v dnešním úvodním zápase Španělska v ATP Cupu s Austrálií. Druhý hráč světa se omluvil kvůli problémům se zády. Nevyloučil ale, že do dalšího utkání, v němž tým loňských finalistů čeká ve čtvrtek Řecko, bude připraven nastoupit. I bez Nadala Španělé domácí výběr zdolali.

Obhájci titulu Srbové zahájili nový ročník obnovené týmové soutěže výhrou 2:1 nad Kanadou. O oba body se postaral Novak Djokovič. Světová jednička nejprve ve dvouhře porazila Denise Shapovalova 7:5, 7:5 a vyrovnala skóre po úvodní prohře Dušana Lajoviče s Milosem Raonicem. V rozhodující čtyřhře Djokovič slavil další vítězství společně s Filipem Krajinovičem.

"Je to úžasné zahájení sezony. Doufám, že jste si to všichni, kteří jste sem přišli, užili. Protože já si to užil náramně," rozplýval se Djokovič, jenž začne za týden v téže areně Roda Lavera útok na vylepšení rekordu o již devátý titul z Australian Open.

Čtyřiatřicetiletý Nadal měl nastoupit k druhému zápasu proti Alexi De Minaurovi. V nominaci ho nahradil Pablo Carreňo a stejně jako Roberto Bautista uspěl. "Společně s celým týmem jsme se rozhodli, že dneska v prvním zápase tady v Melbourne hrát nebudu, protože mám zablokovaná záda," napsal dvacetinásobný grandslamový šampion na twitteru. "Snad to bude do čtvrtka lepší," dodal.

První vítězství si stejně jako srbští obhájci a Španělé, kteří jsou úřadujícími šampiony Davisova poháru, připsali do skupin také Rusové a Italové. Ti si poradili s rakouským týmem v čele s Dominicem Thiemem. Třetí hráč žebříčku prohrál oba zápasy - dvouhru s Matteem Berrettinim (2:6, 4:6) i debl po boku Dennise Novaka.

"On hrál hodně dobře, já určitě ne na top úrovni. Po dlouhé pauze jsem bohužel nezačal dobře," řekl Thiem, který hrál zápas naposledy před deseti týdny ve finále Turnaje mistrů.

Čtyři vítězové skupin postoupí na ATP Cupu do semifinále, v sobotu se pak rozhodne o držiteli trofeje.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen Gippsland Trophy

(tvrdý povrch, dotace 447.620 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Ósakaová (2-Jap.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:2, Kanepiová (Est.) - Sabalenková (4-Běl.) 6:1, 2:6, 6:1, Kontaová (5-Brit.) - Peraová (USA) 6:2, 6:3, Šwiateková (6-Pol.) - Juvanová (Slovin.) 2:6, 6:2, 6:1, Mertensová (7-Belg.) - Hibiová (Jap.) 6:2, 6:2, Garciaová (12-Fr.) - Babosová (Maď.) 6:4, 6:4, Boulterová (Brit.) - Gauffová (14-USA) 3:6, 7:5, 6:2, Kasatkinová (Rus.) - Hercogová (15-Slovin.) 6:4, 6:3, Siegemundová (16-Něm.) - Aiavaová (Austr.) 6:2, 6:2, Beguová (Rum.) - Sasnovičová (Běl.) 5:7, 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Halepová, Gavrilovová (Rum./Austr.) - Strýcová, Bencicová (ČR/Švýc.) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Aiavaová, Sharmaová (Austr.) 6:4, 2:6, 10:8.

Turnaj žen Yarra Valley Classic

(tvrdý povrch, dotace 442.020 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (4-ČR) - V. Williamsová (USA) 7:6 (8:6), 7:5, Bouzková (16-ČR) - Bolsovová (Šp.) 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 6:3, Keninová (2-USA) - Giorgiová (It.) 7:5, skreč, Muguruzaová (6-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:0, Pavljučenkovová (11-Rus.) - Sevastovová (Lot.) 6:0, 6:3, Podoroská (14-Arg.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Rogersová (USA) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 5:7, 6:2, Pegulaová (USA) - Barthelová (Něm.) 6:4, 7:5, Zvonarevová (Rus.) - Dolehideová (USA) 6:2, 6:4.

Turnaj mužů Great Ocean Road Open

(tvrdý povrch, dotace 382.575 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Sandgren (9-USA) - Smith (Austr.) 6:3, 5:7, 6:4, Querrey (10-USA) - Laaksonen (Švýc.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:0, Thompson (11-Austr.) - Mager (It.) 4:6, 6:4, 6:3, Cuevas (Urug.) - Andújar (14-Šp.) 6:4, 6:2, Alcaraz (Šp.) - Balázs (Maď.) 2:2 skreč, Sweeny (Austr.) - Nam Či Song (Korea) 7:6 (7:4), 7:5, Herbert (Fr.) - Cressy (USA) 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 7:5, Haase (Niz.) - Coppejans (Belg.) 6:4, 6:3, Torpegaard (Dán.) - Martínez (Šp.) 6:4, 7:5, Ebden (Austr.) - Delbonis (Arg.) 6:3, 7:6 (8:6), Vilella (Šp.) - Hanfmann (Něm.) 7:6 (7:2), 6:4, Stebe (Něm.) - Dellien (Bol.) 6:4, 6:4, Monteiro (Braz.) - Fancutt (Austr.) 6:4, 6:4, Stachovskij (Ukr.) - Safiullin (Rus.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Schoolkate (Austr.) 6:4, 7:5.

Turnaj mužů Murray River Open

(tvrdý povrch, dotace 320.775 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Ferreira Silva (Portug.) 6:4, 6:4, Duckworth (Austr.) - Macháč (ČR) 6:3, 6:4, Kyrgios (13-Austr.) - Muller (Fr.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), Giron - Mmoh (oba USA) 6:1, 7:5, Kukuškin (Kaz.) - Londero (Arg.) 4:6, 7:5, 6:2, Sugita (Jap.) - Halys (Fr.) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, Popyrin (Austr.) - Gojo (Chorv.) 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (9:7), Simon (Fr.) - E. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:4, Harris (Austr.) - Daniel (Jap.) 5:7, 6:4, 7:5.

Turnaj mužských týmů ATP Cup:

Skupina A:

Srbsko - Kanada 2:1

Lajovič - Raonic 3:6, 4:6, Djokovič - Shapovalov 7:5, 7:5, Djokovič, Krajinovič - Raonic, Shapovalov 7:5, 7:6 (7:4).

Skupina B:

Španělsko - Austrálie 3:0

Carreňo - Millman 6:2, 6:4, Bautista - De Minaur 4:6, 6:4, 6:4, Carreňo, Granollers - Peers, Saville 6:4, 7:5.

Skupina C:

Rakousko - Itálie 1:2

Novak - Fognini 6:3, 6:2, Thiem - Berrettini 2:6, 4:6, Novak, Thiem - Berrettini, Fognini 1:6, 4:6.

Skupina D:

Rusko - Argentina 2:1

Rubljov - Pella 6:1, 6:2, Medveděv - Schwartzman 7:5, 6:3, Rubljov, Karacev - M. González, Zeballos 4:6, 6:7 (4:7).