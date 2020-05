Kvitová ani Strýcová by nechtěly hrát grandslam bez diváků

Praha - Tenistky Petra Kvitová ani Barbora Strýcová by nechtěly hrát grandslamové turnaje bez fanoušků. O případném zrušení zbytku sezony kvůli koronaviru by rády věděly co nejdříve, stejně jako česká mužská jednička Jiří Veselý.

Tenisová sezona na okruzích WTA a ATP Tour je kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 od března přerušena zatím do konce července. Kvitová už dříve v rozhovoru pro ČTK vyslovila obavu, že se už letos ve světě hrát nezačne. Její názor dnes před turnajem O pohár prezidenta ČTS na Spartě sdíleli Strýcová i Veselý.

"Přál bych si, aby se hrálo, ale fakt tomu nevěřím. Situace není moc dobrá a nemyslím, že by to z bezpečnostních důvodů šlo," uvedl Veselý na tiskové konferenci. Strýcová doplnila: "Ráda bych si na konci roku pár turnajů zahrála, ale asi by se mi nechtělo vycestovat teď do Ameriky nebo do Číny a hrát tam. Můj názor je, že to letos bude obtížné a asi se to nepodaří."

Za normálních okolností by dnes bylo druhý den v plném proudu antukové Roland Garros. Momentálně není jisté, zda si tenisté ještě letos grandslam zahrají. Wimbledon byl zrušen a organizátoři US Open v New Yorku a pařížského French Open, přeloženého na podzim, doufají, že akce uspořádají i bez fanoušků. "Bez lidí to nemá smysl hrát. Fanoušci jsou naším hnacím motorem," pronesla dvojnásobná vítězka dvouhry ve Wimbledonu Kvitová. "Grandslam si to absolutně nezaslouží," uvedla Strýcová.

Pokud by se měla letošní sezona zrušit, tak podle Veselého co nejdříve. "Osobně bych to radši slyšel hned," řekl a Strýcová přitakala. Kvitová by možná čekala. "Protože mám své roky. Ještě bych si nějaký grandslam odehrála, ale pokud by to mělo být bez lidí, tak bych to taky zrušila," řekla třicetiletá tenistka.

Ve Stromovce se bez diváků hrát musí. "To jsem naposledy zažila jako dítě. Bude to smutné, ale jsme vůbec rády a šťastné, že jsem se vrátily na kurty," řekla světová deblová dvojka Strýcová, loni královna čtyřhry ve Wimbledonu.

Turnaj se bude konat s rozhodčími i sběrači. Každý hráč se bude starat o vlastní ručník a je zakázáno si po utkání podávat ruce. "Upřímně, nepřijde mi úplně etické si nepodávat ruku a jenom si ťuknout raketou. To je to nejnepříjemnější, co mě bude čekat. Je to sport a tohle mi přijde nejzvláštnější," řekla Kvitová.