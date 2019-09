Kvitová ani Kristýna Plíšková si o titul nezahrají

Taškent/Wu-chan - Tenistka Petra Kvitová nevyužila v semifinále turnaje ve Wu-chanu s Američankou Alison Riskeovou čtyři setboly a prohrála 5:7 a 5:7. V semifinále skončila i Kristýna Plíšková a o druhý titul z Taškentu si nezahraje. V semifinále podlehla Alison van Uytvanckové z Belgie 3:6 a 5:7.

Devětadvacetiletá Kvitová hrála v Číně semifinále na WTA Tour po pěti měsících, během nichž měla problémy s předloktím své dominantní levé ruky. V dosavadních třech zápasech ve Wu-chanu neztratila ani set, dnes ale nestačila na výborně hrající Riskeovou, jež ve čtvrtfinále vyřadila světovou trojku Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Po prohraném prvním setu měla Kvitová dobrou šanci na srovnání skóre, poté co se ujala vedení 5:3. Při podání soupeřky i při svém servisu si vypracovala po dvou setbolech, ale ani jeden neproměnila. Sama dala naopak ve dvanáctém gamu 35. hráčce světa Riskeové dvě možnosti zápas ukončit a při druhém mečbolu její volej skončil v síti.

Kvitová byla navzdory vyřazení ráda, že ve Wu-chanu získala poměrně slušnou porci bodů pro účast na Turnaji mistryň a také že vyhrála více zápasů za sebou. "Pro Šen-čen (Turnaj mistryň) to nejsou špatné body. Je fajn, že jsem se poprvé od Stuttgartu dokázala dostat do semifinále, poté co jsem v sezoně měla potíže. Pomalu znovu nacházím svou hru, což je příjemné zjištění," řekla Kvitová. Do začátku svých zdravotních problémů hrála v této sezoně čtyři finále, to poslední v dubnu ve Stuttgartu, kde získala druhý letošní titul.

Soupeřkou Riskeové v nejvýznamnějším finále její kariéry bude loňská šampionka Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka v druhém semifinále porazila 7:5, 6:4 světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

V této sezoně má 14. hráčka světového žebříčku Sabalenková zatím jeden titul z prvního turnaje sezony v Šen-čenu, kde ve finále porazila právě Riskeovou.

Kristýna Plíšková do druhého finále v Taškentu neprošla

Kristýna Plíšková si o druhý titul z turnaje v Taškentu nezahraje. Šampionka z roku 2016 podlehla v semifinále Belgičance Alison van Uytvanckové 3:6 a 5:7. Podání se české tenistce nedařilo tak jako v předchozích zápasech a boj o třetí finále v kariéře ztratila za hodinu a půl.

Karolína Plíšková ve čtvrtek ve čtvrtfinále nasázela turnajové jedničce Viktórii Kužmové ze Slovenska 15 es. Dnes se jí jich podařilo šest, stejně jako Van Uytvanckové. Ta byla lepší hráčkou do poloviny druhého setu, který ještě Plíšková zdramatizovala.

Za stavu 2:5 sice rodačka z Loun nabídla soupeřce dvojchybou mečbol, ale esem ho odvrátila a vynutila si pokračování. Vyrovnala až na 5:5, v závěru ale doplatila na chyby.

Van Uytvanckovou ve finále čeká jiná bývalá vítězka turnaje Rumunka Sorana Cirsteaová, jež podnik WTA v uzbecké metropoli ovládla již před 11 lety.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen ve Wu-chanu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Riskeová (USA) - Kvitová (5-ČR) 7:5, 7:5, Sabalenková (9-Běl.) - Bartyová (1-Austr.) 7:5, 6:4.

Turnaj mužů v Čcheng-tu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 1,213.295 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bublik (Kaz.) - Dimitrov (4-Bulh.) 5:7, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3), Shapovalov (8-Kan.) - Gerasimov (Běl.) 6:4, 3:6, 6:3, Harris (JAR) - J. Sousa (Portug.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Carreňo (Šp.) - Garín (Chile) 7:5, 6:2.

Turnaj mužů v Ču-chaji v Číně

(tvrdý povrch, dotace 1 milion dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bautista (2-Šp.) - Seppi (It.) 6:2, 6:2, Ramos (8-Šp.) - Monfils (3-Fr.) 7:5, 6:4, De Minaur (7-Austr.) - Čorič (4-Chorv.) 6:2, 4:6, 6:4, Mannarino (Fr.) - Džumhur (Bosna) 6:1, 6:4.

Turnaj žen v Taškentu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Van Uytvancková (3-Belg.) - Kristýna Plíšková (5-ČR) 6:3, 7:5, Cirsteaová (8-Rum.) - Zavacká (Ukr.) 6:0, 6:3.