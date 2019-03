Praha - České tenistky se budou zachraňovat mezi elitou ve Fed Cupu bez svých největších hvězd. Aktuální světová dvojka Petra Kvitová ani sedmička Karolína Plíšková neplánují nastoupit v baráži proti Kanadě. Neúčast obou hvězd ČTK potvrdil mluvčí českého fedcupového týmu Karel Tejkal.

Utkání se uskuteční v Prostějově 20. a 21. dubna. Hrát se bude v Národním tenisovém centru Morava na antukovém centrkurtu se zatahovací střechou.

Šestinásobná vítězka soutěže Kvitová naposledy ve Fed Cupu nastoupila loni v dubnu v semifinále a přispěla dvěma body k výhře v Německu. V listopadovém finále se kvůli nemoci na kurt nedostala a letošní první kolo vynechala. V něm byla při únorové prohře 2:3 s Rumunkami jedničkou Karolína Plíšková.

"Obě hráčky se kapitánovi Petru Pálovi dopředu osobně omluvily. Kapitán jejich rozhodnutí v nabité sezoně a před přechodem na antukovou část respektuje. Je v kontaktu s ostatními hráčkami, které přicházejí v úvahu," řekl Tejkal.

Nominaci kapitán oznámí deset dnů před losem. Jedničkou nejspíše bude 42. hráčka světa a deblová jednička Kateřina Siniaková, která tvoří ve čtyřhře pár s Barborou Krejčíkovou. Do dvouhry by se mohly dostat Markéta Vondroušová, Kristýna Plíšková, nebo poprvé Karolína Muchová a Marie Bouzková.

Barbora Strýcová se loni při finále rozloučila s reprezentační kariérou a další z bývalých opor Pálova výběru Lucie Šafářová s tenisem končí.

Plíšková mluvila o své neúčasti ve Fed Cupu před vstupem do turnaje v Miami. Chce se co nejlépe připravit na antukové turnaje. "Pořád to není můj oblíbený povrch a přechod z tvrdých povrchů na antuku je náročný," citoval Plíškovou server WTA.

Antukovou sezonu začne Plíšková v pražské Stromovce, pak bude obhajovat titul v hale ve Stuttgartu. "Vždycky se těším na návrat na tvrdé povrchy, ale antuka je pěkná změna a šance pracovat na jiných věcech. Hrát pořád jen na betonech by byla nuda," řekla rodačka z Loun, která dnes slaví sedmadvacáté narozeniny.

Vrcholem antukové sezony je Roland Garros, kde si Kvitová i Plíšková už zahrály semifinále. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová se v Paříži mezi nejlepší čtyři dostala v roce 2012 a Plíšková předloni.