Kvitová a Plíšková si v sobotu zahrají na US Open o osmifinále

Česká tenistka Petra Kvitová v 1. kole US Open, 30. srpna 2022. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Petra Kvitová a Karolína Plíšková budou v sobotu bojovat na US Open o postup do osmifinále. Dvojnásobná wimbledonská šampionka Kvitová zahájí v 17:00 SELČ program na Kurtu Louise Armstronga duelem s turnajovou devítkou Garbiňe Muguruzaovou. Bývalá světová jednička Plíšková nastoupí ke třetímu utkání v pořadí na Grandstandu proti olympijské šampionce Belindě Bencicové ze Švýcarska.

Aktuální česká jednička Kvitová prošla do třetího kola závěrečného grandslamu sezony bez boje poté, co její soupeřka Anhelina Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. Proti Muguruzaové se pokusí překonat loňský výsledek, jejím maximem jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017.

Loňská čtvrtfinalistka Plíšková, jež si ve Flushing Meadows zahrála v roce 2016 finále, ve druhém kole vyřadila krajanku Marii Bouzkovou. Postup do 3. kola je pro ni letošním nejlepším výsledkem na grandslamu, na Roland Garros i ve Wimbledonu skončila po druhém utkání.

Sobotní program US Open:

Kurt Arthura Ashe (18:00 SELČ): Jüan Jüe (Čína) - Pegulaová (8-USA), Brooksby (USA) - Alcaraz (3-Šp.), 1:00 Gasquet (Fr.) - Nadal (Šp.), Cornetová (Fr.) - Collinsová (USA).

Kurt Louise Armstronga (17:00): Muguruzaová (Šp.) - Kvitová (21-ČR), Martičová (Chorv.) - Azarenka (26-Běl.), Schwartzman (14-Arg.) - Tiafoe (22-USA), 1:00 Šwiateková (Pol.) - Davisová (USA), Nakashima (USA) - Sinner (11-It.).

Grandstand (17:00): Norrie (7-Brit.) - Rune (28-Dán.), Shapovalov (19-Kan.) - Rubljov (9-Rus.), Karolína Plíšková (22-ČR) - Bencicová (13-Švýc.), Burelová (Fr.) - Sabalenková (6-Běl.).