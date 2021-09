Kvitová a Plíšková budou hrát na US Open o osmifinále

New York - Tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková se pokusí napodobit Barboru Krejčíkovou a postoupit do osmifinále US Open. Turnajová desítka Kvitová zahájí v New Yorku od 18:00 SELČ sobotní program na kurtu Arthura Ashe a čtyřka Plíšková se představí třetí na Grandstandu.

Kvitovou čeká utkání se sedmnáctou nasazenou Marií Sakkariovou, s kterou má bilanci 3:2. Letos řeckou hráčku porazila po boji ve Stuttgartu. Plíšková vede nad Ajlou Tomljanovicovou 5:1 na zápasy. Nad Australankou vyhrála pětkrát v řadě, naposledy se utkaly loni v lednu v Brisbane.

Sobotní program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Kvitová (10-ČR) - Sakkariová (17-Řec.), Djokovič (1-Srb.) - Nišikori (Jap.), 1:00 Bartyová (1-Austr.) - Rogersová (USA), A. Zverev (4-Něm.) - Sock (USA).

Kurt Louise Armstronga: Andreescuová (6-Kan.) - Minnenová (Belg.), Bencicová (11-Švýc.) - Pegulaová (23-USA), Monfils (17-Fr.) - Sinner (13-It.), 1:00 Shapovalov (7-Kan.) - Harris (JAR), Pavljučenkovová (14-Rus.) - Gračovová (Rus.).

Grandstand: Berrettini (6-It.) - Ivaška (Běl.), Kontaveitová (28-Est.) - Šwiateková (7-Pol.), Karolína Plíšková (4-ČR) - Tomljanovicová (Austr.), Opelka (22-USA) - Basilašvili (Gruz.).