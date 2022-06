Kvitová a Krejčíková zahájily Wimbledon vítězně, Muchová vypadla

Londýn - Barbora Krejčíková a Petra Kvitová zahájily Wimbledon vítězně. Krejčíková po zdravotních problémech porazila belgickou tenistku Marynu Zanevskou 7:6, 6:3 a připsala si první výhru po více než čtyřech měsících, dvojnásobná vítězka turnaje Kvitová otočila duel s Italkou Jasmine Paoliniovou ve vítězství 2:6, 6:4 a 6:2.

S Wimbledonem se naopak loučí Karolína Muchová, Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka. Muchová podlehla bývalé světové jedničce Simoně Halepové z Rumunska 3:6, 2:6 a nezopakuje loňské čtvrtfinále. Kolář nestačil na Francouze Benjamina Bonziho (3:6, 3:6, 1:6) a Lehečka vypadl po takřka čtyřhodinové bitvě se Srbem Filipem Krajinovičem (7:5, 4:6, 7:6, 6:7, 4:6).

Šestadvacetiletá Krejčíková se letos trápila se zraněným loktem. Při květnovém návratu na Roland Garros, kde obhajovala dva tituly, rodačka z Brna vypadla v prvním kole dvouhry a kvůli pozitivnímu testu na koronavirus pak vzdala i start ve čtyřhře.

"Loket je úplně v pořádku. Tejp mám jen z preventivních důvodů. Doktoři mi řekli, ať loket na zápasy ještě radši tejpuju. Nicméně už se nemusím stresovat. A covid byl dost náročný. Proležela jsem pět dní, bylo mi fakt blbě. Bála jsem se následků. Naštěstí se ale cítím dobře, tělo se s nemocí dobře vypořádalo," řekla webu Tenisový svět Krejčíková, která na travnatém grandslamu v All England Clubu loni došla do osmifinále.

Bývalá světová dvojka a turnajová třináctka se proti Zanevské dostala do vedení 4:1. Poté ale ztratila dvakrát servis a musela si úvodní sadu vybojovat až v tie-brejku (7:4). Ve druhém setu už byla Krejčíková při svém podání stoprocentní a po hodině a čtyřiceti minutách využila pátý mečbol. Proti Belgičance prolomila sérii tří porážek a vyzve Švýcarku Viktoriji Golubicovou.

"Je příjemné, že jsem z kurtu odešla jako vítězka. Výhra mi určitě dodá sebevědomí. Tohle je Wimbledon, jeden z nejlepších turnajů. Má velkou historii a moc tradic, mám to tu ráda. Když body (do žebříčku) nejsou, tak nejsou. Moje motivace je ale stejná," doplnila Krejčíková.

Dobrou formu potvrdila Kvitová. Vítězka generálky v Eastbourne vybojovala na trávě šesté vítězství za sebou. Přestože s Paoliniovou, 72. hráčkou žebříčku, ztratila první set a udělala 37 nevynucených chyb, pak už přišla o podání už jen jednou. Italku přehrála i dotřetice.

"Utkání jsem začala fakt špatně, takže jsem ráda, že jsem na konci našla tu správnou cestu. Upřímně nevím, jak se mi to podařilo, ale zvládla jsem to," řekla v rozhovoru na kurtu Kvitová. Ve druhém kole narazí na Rumunku Anu Bogdanovou.

Již v prvním kole skončila Muchová. Pětadvacetiletá rodačka z Olomouce si proti wimbledonské vítězce z roku 2019 Halepové nevytvořila na centrálním kurtu ani jednu brejkovou příležitost a prohrála po hodině a šesti minutách. Připsala si třetí porážku za sebou a druhou na trávě. Šestnáctou nasazenou Rumunku čeká Kirsten Flipkensová.

Kolářovi premiéra v hlavní soutěži Wimbledonu nevyšla. Proti 47. hráči světa Bonzimu nezískal ani jeden brejk. Pětadvacetiletý tenista, který se do pavouka dostal z pozice tzv. lucky losera, tak nenavázal na Roland Garros, kde ve druhém kole potrápil řeckého favorita Stefanose Tsitsipase.

Velkou bitvu svedl Lehečka. Dvaasedmdesátý hráč žebříčku s Krajinovičem bojoval tři hodiny a 51 minut, nakonec i třetí letošní zápas na trávě prohrál. Nad finalistou nedávného turnaje v Queen´s Clubu vedl 2:1 a mohl za stavu 5:4 utkání doservírovat, šanci však nevyužil. Krajinovič dovedl duel do tie-brejku i rozhodujícího pátého setu a za stavu 4:4 prolomil Lehečkův servis. Českému tenistovi nepomohlo ani 19 es a prohrál pátý zápas v řadě.

Dnes na závěr programu by ještě mohly nastoupit Karolína Plíšková proti Tereze Martincové.

Šwiateková porazila Fettovou a má rekordní 36. výhru za sebou

Světová jednička Iga Šwiateková nepřipustila při vstupu do Wimbledonu překvapení a hladce porazila Chorvatku Janu Fettovou 6:0, 6:3. Jednadvacetiletá Polka zaznamenala 36. vítězství za sebou a je nyní autorkou nejdelší vítězné série v tomto století. Uspěla také pátá nasazená Maria Sakkariová z Řecka, která zdolala Australanku Zoe Hivesovou 6:1, 6:4

Vítězka letošního Roland Garros Šwiateková porazila 252. hráčku světa Fettovou po hodině a čtrnácti minutách. V první sadě nadělila chorvatské soupeřce z kvalifikace kanára, ale v úvodu druhého setu ztratila dvakrát servis. Za stavu 1:3 čelila dalším pěti brejkbolům, dokázala se ale oklepat a pěti získanými gamy za sebou dotáhla duel k vítězství.

Šwiateková neprohrála už od půlky února, od té doby posbírala šest trofejí: v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Říma a na French Open. "Tohle byl můj první zápas na trávě v sezoně, takže jsem tušila, že to bude trochu ošidné. Na začátku druhé sady jsem ztratila koncentraci a ona toho docela dobře využila," řekla polská hvězda. "Jsem ráda, že jsem to pak otočila a že to bylo ve dvou setech," dodala tenistka, jež soupeřce nadělila kanára letos už posedmnácté.

Šwiateková obhajuje na travnatých dvorcích v All England Clubu osmifinále, kde vloni prohrála s Tunisankou Ons Džabúrovou. Ve druhém kole čeká na juniorskou šampionku Wimbledonu další kvalifikantka Lesley Pattinamaová Kerkhoveová.

Polská tenistka se v počtu vítězství v řadě odpoutala od Venus Williamsové, která v roce 2000 zaznamenala 35 výher za sebou. Absolutní rekord drží Martina Navrátilová, jež v letech 1984-1986 neprohrála 74 duelů po sobě.

Loňský finalista Berrettini odstoupil kvůli koronaviru z Wimbledonu

Italský tenista Matteo Berrettini nenaváže ve Wimbledonu kvůli koronaviru na loňskou finálovou účast. Osmý nasazený hráč londýnského grandslamu musel po pozitivním testu na covid-19 odstoupit před dnešním zápasem prvního kola.

Šestadvacetiletý Berrettini měl do turnaje vstoupit zápasem proti Cristianu Garínovi. S Chilanem se místo italského favorita utká Švéd Elias Ymer, jenž ztroskotal v posledním kole kvalifikace.

"Nemám slov, kterými bych popsal obrovské zklamání, které cítím. Sen je pro letošní rok pryč, ale vrátím se silnější," uvedl v prohlášení pořadatelů Berrettini. Dodal, že měl v minulých dnech chřipkové příznaky a byl v izolaci. Pozitivní test mu vyšel dnes ráno.

Jedenáctý tenista žebříčku Berrettini je druhým známým hráčem, jenž se musel z Wimbledonu odhlásit kvůli koronaviru. V pondělí oznámil odstoupení finalista z roku 2017 Marin Čilič z Chorvatska.

Berrettini loni v All England Clubu nestačil až ve finále na Srba Novaka Djokoviče. K favoritům patřil také letos, zvlášť poté, co vyhrál přípravné turnaje na trávě ve Stuttgartu a londýnském Queen's Clubu.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Krajinovič (26-Srb.) - Lehečka (ČR) 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, Bonzi (Fr.) - Kolář (ČR) 6:3, 6:3, 6:1, Nadal (2-Šp.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 6:3, 3:6, 6:4, Opelka (15-USA) - Taberner (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:4, Johnson (USA) - Dimitrov (18-Bulh.) 4:6, 5:2 skreč, De Minaur (19-Austr.) - Dellien (Bol.) 6:1, 6:3, 7:5, Van de Zandschulp (21-Niz.) - F. López (Šp.) 6:2, 6:3, 6:3, Giron (USA) - Rune (24-Dán.) 6:3, 7:5, 6:4, , Sonego (27-It.) - Kudla (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, 4:6, 6:2, Brooksby (29-USA) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:2, 6:3, Báez (31-Arg.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:4, 7:5, Peniston (Brit.) - Laaksonen (Švýc.) 6:4, 6:3, 6:2, Goffin (Belg.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:5), Harrison (USA) - Clarke (Brit.) 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (8:6), M. Ymer (Švéd.) - Altmaier (Něm.) 6:3, 7:5, 7:5, Grenier (Fr.) - Hüsler (Švýc.) 6:3, 7:6 (7:0), 6:7 (5:7), 2:6, 6:4, Berankis (Lit.) - Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:3, Kyrgios (Austr.) - Jubb (Brit.) 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5, Molčan (SR) - Martínez (Šp.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:1, Gasquet (Fr.) - J. Sousa (Portug.) 7:6 (9:7), 6:2, 4:6, 4:6, 6:3, Garín (Chile) - E. Ymer (Švéd.) 6:3, 7:5, 6:4, McDonald (USA) - Borges (Portug.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Sock (USA) - Zapata (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:4, Thompson (Austr.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:1, Gaston (Fr.) - Popyrin (Austr.) 6:2, 4:6, 0:6, 7:6 (7:3), 6:3, Draper (Brit.) - Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), Gray (Brit.) - Tseng Chun-hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:3, 7:6 (7:3), Ruusuvuori (Fin.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2, 4:6, 6:4. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (13-ČR) - Zanevská (Belg.) 7:6 (7:4), 6:3, Kvitová (25-ČR) - Paoliniová (It.) 2:6, 6:4, 6:2, Halepová (16-Rum.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Fettová (Chorv.) 6:0, 6:3, Badosaová (4-Šp.) - Chiricová (USA) 6:2, 6:1, Sakkariová (5-Řec.) - Hivesová (Austr.) 6:1, 6:4, Gauffová (11-USA) - Ruseová (Rum.) 2:6, 6:3, 7:5, Ostapenková (12-Lot.) - Dodinová (Fr.) 6:4, 6:4, Wang Čchiang (Čína) - Bencicová (14-Švýc.) 6:4, 5:7, 6:2, Tomljanovicová (Austr.) - Teichmannová (18-Švýc.) 6:2, 6:3, Anisimovová (20-USA) - Jüan Jüe (Čína) 6:3, 6:4, Cornetová (Fr.) - Putincevová (27-Kaz.) 6:3, 7:6 (7:5), Sorribesová (32-Šp.) - McHaleová (USA) 6:2, 6:1, Čang Šuaj (33-Čína) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:0, Liuová (USA) - Parrizasová (Šp.) 7:5, 6:3, Golubicová (Švýc.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 6:3, Harrisonová (USA) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:4, Buzarnescuová (Rum.) - Schunková (Něm.) 6:4, 6:2, Wickmayerová (Belg.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:2, Kosťuková (Ukr.) - Swanová (Brit.) 4:6, 6:4, 6:4, Tomovová (Bulh.) - Savilleová (Austr.) 7:5, 3:6, 7:5, Davisová - Brengleová (obě USA) 6:2, 7:5, Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) - Kartalová (Brit.) 6:4, 3:6, 6:1, Mariaová (Něm.) - Sharmaová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, Watsonová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:7 (7:9), 7:5, 6:2, Baraová (Rum.) - Paquetová (Fr.) 6:2, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Fourlisová (Austr.) 7:5, 6:2.