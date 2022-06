Kvitová a Krejčíková vyhrály, návrat Williamsové skončil v 1. kole Wimbledonu

Londýn - Barbora Krejčíková a Petra Kvitová zahájily Wimbledon vítězně. Krejčíková po zdravotních problémech porazila belgickou tenistku Marynu Zanevskou 7:6, 6:3 a připsala si první výhru po více než čtyřech měsících, dvojnásobná vítězka turnaje Kvitová otočila duel s Italkou Jasmine Paoliniovou ve vítězství 2:6, 6:4 a 6:2. Serena Williamsová se po roční tenisové pauze loučí s Wimbledonem po prvním zápase. Vítězka 23 grandslamů podlehla Harmony Tanové 5:7, 6:1 a 6:7. Polka Iga Šwiateková získala rekordní 36. výhru za sebou, v úvodním kole uspěl i Rafael Nadal ze Španělska.

Český souboj prvního kola mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Martincovou byl za stavu 7:6 a 5:5 přerušen a bude pokračovat ve středu. S Wimbledonem se naopak loučí Karolína Muchová, Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka.

Muchová podlehla bývalé světové jedničce Simoně Halepové z Rumunska 3:6, 2:6 a nezopakuje loňské čtvrtfinále. Kolář nestačil na Francouze Benjamina Bonziho (3:6, 3:6, 1:6) a Lehečka vypadl po takřka čtyřhodinové bitvě se Srbem Filipem Krajinovičem (7:5, 4:6, 7:6, 6:7, 4:6).

Šestadvacetiletá Krejčíková se letos trápila se zraněným loktem. Při květnovém návratu na Roland Garros, kde obhajovala dva tituly, rodačka z Brna vypadla v prvním kole dvouhry a kvůli pozitivnímu testu na koronavirus pak vzdala i start ve čtyřhře.

"Loket je úplně v pořádku. Tejp mám jen z preventivních důvodů. Doktoři mi řekli, ať loket na zápasy ještě radši tejpuju. Nicméně už se nemusím stresovat. A covid byl dost náročný. Proležela jsem pět dní, bylo mi fakt blbě. Bála jsem se následků. Naštěstí se ale cítím dobře, tělo se s nemocí dobře vypořádalo," řekla webu Tenisový svět Krejčíková, která na travnatém grandslamu v All England Clubu loni došla do osmifinále.

Bývalá světová dvojka a turnajová třináctka se proti Zanevské dostala do vedení 4:1. Poté ale ztratila dvakrát servis a musela si úvodní sadu vybojovat až v tie-brejku (7:4). Ve druhém setu už byla Krejčíková při svém podání stoprocentní a po hodině a čtyřiceti minutách využila pátý mečbol. Proti Belgičance prolomila sérii tří porážek a vyzve Švýcarku Viktoriji Golubicovou.

"Je příjemné, že jsem z kurtu odešla jako vítězka. Výhra mi určitě dodá sebevědomí. Tohle je Wimbledon, jeden z nejlepších turnajů. Má velkou historii a moc tradic, mám to tu ráda. Když body (do žebříčku) nejsou, tak nejsou. Moje motivace je ale stejná," doplnila Krejčíková.

Dobrou formu potvrdila Kvitová. Vítězka generálky v Eastbourne vybojovala na trávě šesté vítězství za sebou. Přestože s Paoliniovou, 72. hráčkou žebříčku, ztratila první set a udělala 37 nevynucených chyb, pak už přišla o podání už jen jednou. Italku přehrála i dotřetice.

"Byl to složitý zápas, hodně při něm foukalo. A bylo pro mě těžké zvládnout přesun z Eastbourne sem. Jsem ale ráda, že se mi to nějak podařilo. Určitě je to velká úleva, protože jsem dnes nepodávala dobře. V Eastbourne mi servis hodně pomohl a počítala jsem s ním. Nicméně to, jak jsem dnes podávala, byla katastrofa," dodala. Ve druhém kole Kvitová narazí na Rumunku Anu Bogdanovou.

Již v prvním kole skončila Muchová. Pětadvacetiletá rodačka z Olomouce si proti wimbledonské vítězce z roku 2019 Halepové nevytvořila na centrálním kurtu ani jednu brejkovou příležitost a prohrála po hodině a šesti minutách. Připsala si třetí porážku za sebou a druhou na trávě. Šestnáctou nasazenou Rumunku čeká Kirsten Flipkensová.

Kolářovi premiéra v hlavní soutěži Wimbledonu nevyšla. Proti 47. hráči světa Bonzimu nezískal ani jeden brejk. Pětadvacetiletý tenista, který se do pavouka dostal z pozice tzv. lucky losera, tak nenavázal na Roland Garros, kde ve druhém kole potrápil řeckého favorita Stefanose Tsitsipase.

Velkou bitvu svedl Lehečka. Dvaasedmdesátý hráč žebříčku s Krajinovičem bojoval tři hodiny a 51 minut, nakonec i třetí letošní zápas na trávě prohrál. Nad finalistou nedávného turnaje v Queen´s Clubu vedl 2:1 a mohl za stavu 5:4 utkání doservírovat, šanci však nevyužil. Krajinovič dovedl duel do tie-brejku i rozhodujícího pátého setu a za stavu 4:4 prolomil Lehečkův servis. Českému tenistovi nepomohlo ani 19 es a prohrál pátý zápas v řadě.

Návrat Williamsové skončil v prvním kole, Šwiateková má rekord

Americké hvězdě Sereně Williamsové se po roční tenisové pauze nepovedl návrat do Wimbledonu, který sedmkrát vyhrála. Čtyřicetiletá držitelka 23 grandslamových titulů vypadla v All England Clubu v prvním kole s Harmony Tanovou z Francie. Se 115. hráčkou žebříčku, jež na londýnské trávě debutovala, prohrála 5:7, 6:1 a 6:7, ačkoliv byla ve třetím setu dva míčky od postupu.

Postup naopak slavila současná jednička Iga Šwiateková, která hladce porazila Chorvatku Janu Fettovou 6:0, 6:3. Jednadvacetiletá Polka zaznamenala 36. vítězství za sebou a je nyní autorkou nejdelší vítězné série v tomto století. Nezaváhal ani držitel rekordních 22 grandslamových titulů Rafael Nadal, po třech a půl hodinách zdolal Argentince Francisca Cerúndola 6:4, 6:3, 3:6 a 6:4.

Bývalá dlouholetá jednička Williamsová skončila ve Wimbledonu po prvním duelu stejně jako loni, kdy kvůli zranění vzdala Aliaksandře Sasnovičové. Nyní startovala díky divoké kartě jako 1204. hráčka světa a po porážce přišla o další šanci vyrovnat grandslamový rekord Australanky Margaret Courtové.

Před návratem do Wimbledonu hrála Williamsová v minulém týdnu čtyřhru na turnaji v Eastbourne. S Ons Džabúrovou se dostaly do semifinále, ale k němu kvůli zranění tuniské spoluhráčky nenastoupily.

Sedminásobná wimbledonská šampionka přišla v duelu s Tanovou o první set, druhý ale získala jasně a ve třetí sadě podávala za stavu 5:4 na vítězství. Vedla ještě 30:15. Další šanci měla v super tie-brejku. Williamsová utekla na 4:0, Francouzka se ale pěti míčky v řadě vrátila do hry a o šestnáct let starší soupeřku zdolala. Williamsová, která startovala na 80. grandslamu v kariéře, prohrála v úvodním kole teprve potřetí.

"Nevím, co říct. Ona je superhvězda, a když jsem byla malá, byla pro mě velkým vzorem. Je to neuvěřitelné," řekla na kurtu Tanová. "Když jsem viděla los, byla jsem vystrašená. Je to Serena Williamsová, je to legenda. Říkala jsem si, jak budu hrát, jak to vůbec zvládnu," doplnila rodačka z Paříže po bitvě trvající tři a čtvrt hodiny.

Vítězka letošního Roland Garros Šwiateková vyřadila 252. hráčku světa Fettovou po hodině a čtrnácti minutách. V první sadě nadělila chorvatské soupeřce z kvalifikace kanára, ale v úvodu druhého setu ztratila dvakrát servis. Za stavu 1:3 čelila dalším pěti brejkbolům, dokázala se ale oklepat a pěti získanými gamy za sebou dotáhla duel k vítězství.

Šwiateková neprohrála už od půlky února, od té doby posbírala šest trofejí: v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu, Římě a na French Open. "Tohle byl můj první zápas na trávě v sezoně, takže jsem tušila, že to bude trochu ošidné. Na začátku druhé sady jsem ztratila koncentraci a ona toho docela dobře využila," řekla polská hvězda. "Jsem ráda, že jsem to pak otočila a že to bylo ve dvou setech," dodala tenistka, jež soupeřce nadělila kanára letos už posedmnácté.

Šwiateková obhajuje na travnatých dvorcích v All England Clubu osmifinále, kde vloni prohrála s Tunisankou Ons Džabúrovou. Ve druhém kole čeká na juniorskou šampionku Wimbledonu další kvalifikantka Lesley Pattinamaová Kerkhoveová.

Polská tenistka se v počtu vítězství v řadě odpoutala od Venus Williamsové, která v roce 2000 zaznamenala 35 výher za sebou. Absolutní rekord drží Martina Navrátilová, jež v letech 1984-1986 neprohrála 74 duelů po sobě.

Šestatřicetiletý Nadal ovládl letošní Australian Open i Roland Garros a dobře začal i na wimbledonské trávě, kde loni po náročné antukové sezoně chyběl. Proti Cerúndolovi si připsal už 306. vítězství na grandslamech. V prvním kole Wimbledonu vypadl hvězdný Španěl jen jednou, a to před devíti lety.

"Předně chci složit poklonu Franovi. Byl to velmi těžký soupeř. Hraju tady po třech letech a jsem šťastný, že jsem zpátky," řekl španělský tenista, jehož účast byla kvůli léčbě chronických problémů s chodidlem ohrožena. Nyní rodáka z Mallorky čeká Litevec Ricardas Berankis.

Postoupil i Australian Nick Kyrgios, který v pětisetové bitvě udolal i díky 30 esům domácího Brita Paula Jubba 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5.

Na další zápas se může těšit i také Francouzka Alizé Cornetová, jež startuje na 62. grandslamovém turnaji po sobě a vyrovnala rekord Japonky Ai Sugijamové. Vyřadila Julii Putincevovou. Finalistka letošního Roland Garros Cori Gauffová otočila duel s Rumunkou Gabrielou Ruseovou ve výhru 2:6, 6:3, 7:5.

Loňský finalista Berrettini odstoupil kvůli koronaviru z Wimbledonu

Italský tenista Matteo Berrettini nenaváže ve Wimbledonu kvůli koronaviru na loňskou finálovou účast. Osmý nasazený hráč londýnského grandslamu musel po pozitivním testu na covid-19 odstoupit před dnešním zápasem prvního kola.

Šestadvacetiletý Berrettini měl do turnaje vstoupit zápasem proti Cristianu Garínovi. S Chilanem se místo italského favorita utká Švéd Elias Ymer, jenž ztroskotal v posledním kole kvalifikace.

"Nemám slov, kterými bych popsal obrovské zklamání, které cítím. Sen je pro letošní rok pryč, ale vrátím se silnější," uvedl v prohlášení pořadatelů Berrettini. Dodal, že měl v minulých dnech chřipkové příznaky a byl v izolaci. Pozitivní test mu vyšel dnes ráno.

Jedenáctý tenista žebříčku Berrettini je druhým známým hráčem, jenž se musel z Wimbledonu odhlásit kvůli koronaviru. V pondělí oznámil odstoupení finalista z roku 2017 Marin Čilič z Chorvatska.

Berrettini loni v All England Clubu nestačil až ve finále na Srba Novaka Djokoviče. K favoritům patřil také letos, zvlášť poté, co vyhrál přípravné turnaje na trávě ve Stuttgartu a londýnském Queen's Clubu.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Krajinovič (26-Srb.) - Lehečka (ČR) 5:7, 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, Bonzi (Fr.) - Kolář (ČR) 6:3, 6:3, 6:1, Nadal (2-Šp.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 6:3, 3:6, 6:4, Tsitsipas (4-Řec.) - Ritschard (Švýc.) 7:6 (7:1), 6:3, 5:7, 6:4, Cressy (USA) - Auger-Aliassime (6-Kan.) 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:5), Fritz (11-USA) - Musetti (It.) 6:4, 6:4, 6:3, Schwartzman (12-Arg.) - Kozlov (USA) 6:3, 6:2, 6:2, Shapovalov (13-Kan.) - Rinderknech (Fr.) 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, Opelka (15-USA) - Taberner (Šp.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:4, Bautista (17-Šp.) - Balázs (Maď.) 6:1, 6:0, 6:3, Johnson (USA) - Dimitrov (18-Bulh.) 4:6, 5:2 skreč, De Minaur (19-Austr.) - Dellien (Bol.) 6:1, 6:3, 7:5, Van de Zandschulp (21-Niz.) - F. López (Šp.) 6:2, 6:3, 6:3, Giron (USA) - Rune (24-Dán.) 6:3, 7:5, 6:4, , Sonego (27-It.) - Kudla (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, 4:6, 6:2, Kubler (Austr.) - Evans (28-Brit.) 6:1, 6:4, 6:3, Brooksby (29-USA) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:2, 6:3, Báez (31-Arg.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:4, 7:5, Peniston (Brit.) - Laaksonen (Švýc.) 6:4, 6:3, 6:2, Goffin (Belg.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:5), Harrison (USA) - Clarke (Brit.) 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (8:6), M. Ymer (Švéd.) - Altmaier (Něm.) 6:3, 7:5, 7:5, Grenier (Fr.) - Hüsler (Švýc.) 6:3, 7:6 (7:0), 6:7 (5:7), 2:6, 6:4, Berankis (Lit.) - Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:3, Kyrgios (Austr.) - Jubb (Brit.) 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5, Molčan (SR) - Martínez (Šp.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:1, Gasquet (Fr.) - J. Sousa (Portug.) 7:6 (9:7), 6:2, 4:6, 4:6, 6:3, Garín (Chile) - E. Ymer (Švéd.) 6:3, 7:5, 6:4, McDonald (USA) - Borges (Portug.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Sock (USA) - Zapata (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:4, Thompson (Austr.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:1, Gaston (Fr.) - Popyrin (Austr.) 6:2, 4:6, 0:6, 7:6 (7:3), 6:3, Draper (Brit.) - Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), Gray (Brit.) - Tseng Chun-hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:3, 7:6 (7:3), Ruusuvuori (Fin.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2, 4:6, 6:4, Nakashima (USA) - Kuhn (Něm.) 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, Galán (Kol.) - Koepfer (Něm.) 6:4, 7:5, 7:6 (7:1), Broady (Brit.) - Klein (SR) 4:6, 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:3, Novak (Rak.) - Bagnis (Arg.) 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, 6:3. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (13-ČR) - Zanevská (Belg.) 7:6 (7:4), 6:3, Kvitová (25-ČR) - Paoliniová (It.) 2:6, 6:4, 6:2, Halepová (16-Rum.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Fettová (Chorv.) 6:0, 6:3, Badosaová (4-Šp.) - Chiricová (USA) 6:2, 6:1, Sakkariová (5-Řec.) - Hivesová (Austr.) 6:1, 6:4, Gauffová (11-USA) - Ruseová (Rum.) 2:6, 6:3, 7:5, Ostapenková (12-Lot.) - Dodinová (Fr.) 6:4, 6:4, Wang Čchiang (Čína) - Bencicová (14-Švýc.) 6:4, 5:7, 6:2, Rybakinová (17-Kaz.) - Vandewegheová (USA) 7:6 (7:2), 7:5, Tomljanovicová (Austr.) - Teichmannová (18-Švýc.) 6:2, 6:3, Anisimovová (20-USA) - Jüan Jüe (Čína) 6:3, 6:4, Frechová (Pol.) - Giorgiová (21-It.) 7:6 (7:4), 6:1, Cornetová (Fr.) - Putincevová (27-Kaz.) 6:3, 7:6 (7:5), Martičová (Chorv.) - Rogersová (30-USA) 6:2, 7:6 (7:5), Sorribesová (32-Šp.) - McHaleová (USA) 6:2, 6:1, Čang Šuaj (33-Čína) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:0, Liuová (USA) - Parrizasová (Šp.) 7:5, 6:3, Golubicová (Švýc.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 6:3, Harrisonová (USA) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:4, Buzarnescuová (Rum.) - Schunková (Něm.) 6:4, 6:2, Wickmayerová (Belg.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:2, Kosťuková (Ukr.) - Swanová (Brit.) 4:6, 6:4, 6:4, Tomovová (Bulh.) - Savilleová (Austr.) 7:5, 3:6, 7:5, Davisová - Brengleová (obě USA) 6:2, 7:5, Pattinamaová Kerkhoveová (Niz.) - Kartalová (Brit.) 6:4, 3:6, 6:1, Mariaová (Něm.) - Sharmaová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, Watsonová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:7 (7:9), 7:5, 6:2, Baraová (Rum.) - Paquetová (Fr.) 6:2, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Fourlisová (Austr.) 7:5, 6:2, Andreescuová (Kan.) - Bektasová (USA) 6:1, 6:3, Kučová (SR) - Pigossiová (Braz.) 7:5, 6:0, Boulterová (Brit.) - Burelová (Fr.) 7:5, 6:3, Čeng Čchin-wen (Čína) - Stephensová (USA) 7:6 (7:1), 7:5, Schmiedlová (SR) - Petersonová (Švéd.) 7:5, 0:6, 6:3, Tanová (Fr.) - S. Williamsová (USA) 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).