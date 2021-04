Kvitová a Krejčíková postoupily, Muchová se při návratu zranila

Stuttgart/Istanbul - Tenistka Petra Kvitová vstoupila úspěšně do halového antukového turnaje ve Stuttgartu. Vítězka z roku 2019 porazila v prvním kole finalistku Australian Open Jennifer Bradyovou z USA 6:4, 6:3 a připsala si desátý vyhraný zápas v sezoně. Návrat na kurty po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním z Australian Open zhořkl Karolíně Muchové, neboť si při prohře s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou 6:4, 2:6 a 3:6 zablokovala záda.

Sedmá nasazená Kvitová porazila Bradyovou i ve třetím vzájemném souboji. V prvním setu nejdříve odvrátila tři brejkboly a uzavřela ho díky skvělém returnu čistou hrou při podání Bradyové. Ve druhé sadě už Češka podávala jistě a rozhodla brejkem ve čtvrté hře.

"Neřekla bych, že jsem to měla od začátku pod kontrolou, ale ustála jsem brejkboly a poté, co jsem si set vzala poslední hrou, jsem se cítila a hrála dobře. Předloni jsem tady vyhrála, tenhle kurt mě nabíjí energií, navíc se hraje v hale, což mám ráda. Sice to trošku klouže, ale držela jsem se své agresivní hry," řekla jednatřicetiletá Kvitová v rozhovoru na kurtu.

Vzhledem k silně obsazenému turnaji hrála světová desítka Kvitová už v prvním kole se 14. hráčkou žebříčku WTA Bradyovou. "Když bylo vylosováno, tak jsem si říkala, ty jo, to je neuvěřitelný, to je jako finále nebo semifinále na grandlamu," uvedla česká hráčka. Ve druhém kole ji čeká Maria Sakkariová z Řecka, aktuálně světová devatenáctka.

Muchová se vrátila na turnaje poté, co došla do semifinále úvodního grandslamu sezony v Melbourne s natrženým břišním svalem, který poté léčila a vynechala několik turnajů.

V utkání s Alexandrovovou měla špatné začátku setů. V prvním ještě z 1:3 otočila na 6:4, ale ve druhém už ztrátu brejku na 0:2 nedohnala a navíc přišla v koncovce znovu o servis.

Před třetí sadou si svěřenkyně Davida Kotyzy nechala na kurtu ošetřit záda, která si zablokovala v bedrech na začátku druhé sady a měla pak problém s pohybem. V rozhodujícím setu rychle ztrácela 0:3 a stejně jako ve druhé sadě nedokázala soupeřce prolomit servis.

Krejčíková v Istanbulu otočila duel s Büyükakcayovou Barbora Krejčíková při své letošní antukové premiéře otočila v 1. kole turnaje v Istanbulu zápas s domácí Caglou Büyükakcayovou a tureckou soupeřku porazila 6:7, 6:2, 6:0. V druhém kole se pátá nasazená Češka střetne s Rumunkou Anou Bogdanovou. Favoritka Krejčíková nezachytila proti domácí hráčce startující na divokou kartu úvod zápasu. Po ztrátě podání prohrávala 42. tenistka světa 1:4, ale dokázala srovnat a vynutit si tie-break. V něm odvrátila tři setboly 177. hráčky žebříčku Büyükakcayové a sama měla jednu možnost sadu ukončit, ale nakonec zkrácenou hru prohrála 8:10. Ztráta maratonského osmdesátiminutového prvního setu Krejčíkovou nerozhodila. Pětadvacetiletá finalistka březnového turnaje v Dubaji v následujících dvou setech vzala o šest let starší soupeřce šestkrát podání, prohrála jen dva gamy a po dvou a půl hodinách slavila postup. V druhém kole je také její tradiční deblová parťačka Kateřina Siniaková, kterou ve středu čeká duel s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Barceloně

(antuka, dotace 1,702.800 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Moutet (Fr.) - Koepfer (Něm.) 7:5, 6:2, Ramos (Šp.) - Rune (Dán.) 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:2), Thompson (Austr.) - Gasquet (Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:3), Musetti (It.) - F. López (Šp.) 6:4, 6:3, Bublik (Kaz.) - Davidovich (Šp.) 2:6, 7:5, 6:2, Tiafoe (USA) - Alcaraz (Šp.) 6:4, 7:6 (7:2). 2. kolo: Bautista (5-Šp.) - Andújar (Šp.) 6:4, 6:0, Shapovalov (7-Kan.) - Chardy (Fr.) 6:3, 7:5, Goffin (8-Belg.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:4, Sinner (11-It.) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:2, Norrie (Brit.) - Chačanov (12-Rus.) 6:4, 3:6, 6:3. Turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 711.800 eur): Dvouhra - 1. kolo: Krajinovič (5-Srb.) - Travaglia (It.) 7:5, 5:7, 6:3, Kecmanovič (8-Srb.) - Bagnis (Arg.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Mager (It.) - Djere (9-Srb.) 6:4, 6:3, Rinderknech (Fr.) - Londero (Arg.) 6:1, 7:5, Delbonis (Arg.) - Berankis (Lit.) 6:4, 3:6, 6:1, Kwon Sun-u (Korea) - Carballés (Šp.) 6:3, 7:5, Daniel (Jap.) - J. Sousa (Portug.) 7:5, 6:3, Popyrin (Austr.) - Cerundolo (Arg.) 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Bedene (Slovin.) - Korda (USA) 7:5, 1:6, 7:6 (7:5). Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 456.073 eur): Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (7-ČR) - Bradyová (USA) 6:4, 6:3, Alexandrovová (Rus.) - Muchová (ČR) 4:6, 6:2, 6:3, Sabalenková (5-Běl.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Middendorfová (Něm.) 6:2, 6:3, Friedsamová (Něm.) - Eikeriová (Nor.) 6:2, 6:0, Siegemundová - Barthelová (obě Něm.) 6:4, 3:6, 6:1. Turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 235.238 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (5-ČR) - Büyükakcayová (Tur.) 6:7 (8:10), 6:2, 6:0, Mertensová (1-Belg.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:0, Ferrová (Fr.) - Martičová (2-Chorv.) 7:5, 6:2, Kuděrmětovová (3-Rus.) - Peraová (USA) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), Kasatkinová (4-Rus.) - Mrdežová (Chorv.) 6:1, 6:0, Potapovová (Rus.) - Pavljučenkovová (6-Rus.) 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4, Kosťuková (Ukr.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:3, Mladenovicová (Fr.) - Haasová (Rak.) 6:4, 6:3, Bogdanová (Rum.) - Hibinová (Jap.) 6:3, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Kozlovová (Ukr.) 6:4, 7:6 (8:6), Zvonarevová (Rus.) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:3.