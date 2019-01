Melbourne - Čeští tenisté Tomáš Berdych a Petra Kvitová postoupili na grandslamovém Australian Open do osmifinále. Berdych sice poprvé v turnaji ztratil set, ale osmnáctého nasazeného Diega Schwartzmana z Argentiny porazil 5:7, 6:3, 7:5 a 6:4. Turnajová osmička Kvitová je nadále suverénní a se Švýcarkou Belindou Bencicovou si poradila za 68 minut 6:1 a 6:4.

Berdycha v neděli čeká světová dvojka Rafael Nadal ze Španělska, s kterým má negativní bilanci 4:19, ale na Australian Open ho v roce 2015 porazil ve čtvrtfinále. Kvitová se utká s překvapením turnaje, sedmnáctiletou Američankou s ruskými kořeny Amandou Anisimovovou.

Berdych hrál kvůli dešti pod zataženou střechou Melbourne Areny. Halové podmínky v úvodu zápasu více svědčily Schwartzmanovi, který získal úvodní set. Pak se ale začala karta obracet. Berdych s přispěním soupeřových chyb srovnal a zápas definitivně rozhodl na přelomu třetího a čtvrtého setu.

Koncovku vyrovnané třetí sady odehrál lépe a získal ji 7:5, v úvodu čtvrté pak záhy odskočil na 3:1. Následně byl suverénní při svém podání a utkání ukončil po rovných třech hodinách přímým bodem ze servisu.

"Byl to další těžký soupeř. Byl velmi odlišný od těch dvou předchozích. Musel jsem si na to zvyknout a bylo to mnohem obtížnější než ty dva zápasy před tím. Vypořádal jsem se s tím dobře a byl to dobrý zápas," řekl třiatřicetiletý český tenista na tiskové konferenci. Mezi posledních šestnáct prošel na úvodním grandslamu sezony pojedenácté, loni byl ve čtvrtfinále.

Vítězka ze Sydney Kvitová opět dobře podávala a vítězné míče převažovaly nad chybami (32:19). Jasný první set ukončila jedním ze sedmi es. Ve druhé sadě odvrátila ve čtvrté hře brejkbol a rozhodla ziskem podání Bencicové na 4:3. "V prvním setu jsem hrála skvěle, ale druhý už byl vyrovnaný. Byl o jednom míči a jsem ráda, že jsem ji brejkla a prošla dál," řekla Kvitová stanici Eurosport.

Při svém desátém startu v hlavní soutěži na Australian Open je teprve potřetí v osmifinále a poprvé od roku 2012, kdy zde hrála semifinále. "To už je dávno, jsou to krásné vzpomínky," usmála se osmadvacetiletá Kvitová.

V cestě jí nyní stojí Anisimovová, která vyřadila vítězku turnaje v Šen-čenu a jedenáctou nasazenou Arynu Sabalenkovou z Běloruska po výhře 6:3 a 6:2. Kvitová už Anisimovovou zná, loni s ní nečekaně prohrála v Indian Wells. "Hraje agresivně, bude nebezpečná, musím se soustředit na sebe," řekla Kvitová.

Nadal porazil domácí vycházející hvězdu Alexe de Minaura 6:1, 6:2 a 6:4 za dvě hodiny a dvaadvacet minut. Favorit proměnil šestý mečbol.

Kvůli dešti se dnes více než tři a půl hodiny hrálo jen na třech největších kurtech. Vedle Berdycha postoupili například ještě obhájce titulu Roger Federer, domácí Ashleigh Bartyová a Řek Stefanos Tsitsipas..

Do třetího kola čtyřhry prošly nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. České tenistky porazily dvakrát 6:4 domácí pár Monique Adamczaková, Jessica Mooreová.

Obhájkyně Wozniacká skončila, prohrála se Šarapovovou

Obhájkyně titulu Caroline Wozniacká vypadla na Australian Open ve 3. kole. Turnajová trojka dnes podlehla 4:6, 6:4 a 3:6 bývalé světové jedničce Marii Šarapovové, která tak má šanci navázat na titul z roku 2008. Osmifinálovou soupeřkou ruské hráčky bude domácí Ashleigh Bartyová.

Wozniacká vstoupila do zápasu lépe a dostala se do vedení 4:2. Agresivní Šarapovová pak ale přitlačila na returnu a čtyřmi hrami za sebou získala úvodní sadu pro sebe. Druhý set patřil Wozniacké, protože Šarapovová začala o něco více chybovat.

Koncovku toho třetího dánská tenistka nezvládla. V sedmém gamu za stavu 3:3 ztratila servis a pak prohrála i další dvě hry. V této rozhodující fázi zápasu pětinásobná grandslamová šampionka Šarapovová dominovala.

Celkem nasázela 37 vítězných úderů, zatímco její dánská soupeřka jen deset. "Myslím, že úroveň hry byla poměrně vysoká. Tohle jsou typy zápasů, pro které trénuji, takže je velkou odměnou vyhrát ten poslední míč," pochvalovala si Šarapovová v rozhovoru na kurtu.

Wozniacká se vrátila k nevýrazným výsledkům na úvodním grandslamu sezony z dřívějších let. Před loňským triumfem se čtyřikrát za sebou nedostala přes třetí kolo. Naopak Šarapovová loňský výsledek takto vylepšila a může dál snít o zisku grandslamového titulu. Poslední velkou trofej získala v roce 2014, kdy vyhrála Roland Garros.

Australanku Bartyovou v dosud jediném vzájemném utkání loni v Římě na antuce Šarapovová porazila, ale největší domácí naděje je aktuálně ve výborné formě. Na turnaji v Sydney prohrála Bartyová až ve finále s Petrou Kvitovou a ve třech zápasech v Melbourne neztratila ani set. "Myslím, že její příběh je fenomenální, ráda tu hraje," řekla jednatřicetiletá Ruska na adresu o devět let mladší Australanky. Ví, že na straně Bartyové bude publikum. "Ale já tam půjdu a budu hrát tenis," doplnila.

Výsledky tenisového turnaje Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 60,5 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Berdych (ČR) - Schwartzman (18-Arg.) 5:7, 6:3, 7:5, 6:4, Nadal (2-Šp.) - De Minaur (27-Austr.) 6:1, 6:2, 6:4, Federer (3-Švýc.) - Fritz (USA) 6:2, 7:5, 6:2, Bautista (22-Šp.) - Chačanov (10-Rus.) 6:4, 7:5, 6:4, Tsitsipas (14-Řec.) - Basilašvili (19-Gruz.) 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, Dimitrov (20-Bulh.) - Fabbiano (It.) 7:6 (7:5), 6:4, 6:4, Tiafoe (USA) - Seppi (It.) 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (8-ČR) - Bencicová (Švýc.) 6:1, 6:4, Šarapovová (30-Rus.) - Wozniacká (3-Dán.) 6:4, 4:6, 6:3, Stephensová (5-USA) - Martičová (31-Chorv.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), Anisimová (USA) - Sabalenková (11-Běl.) 6:3, 6:2, Bartyová (15-Austr.) - Sakkariová (Řec.) 7:5, 6:1, Collinsová (USA) - Garciaová (19-Fr.) 6:3, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Sasnovičová (Běl.) 6:0, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Adamczaková, Mooreová (Austr.) 6:4, 6:4, Peschkeová, Melicharová (4-ČR/USA) - N. Kičenoková, Ja-fan Wang (Ukr./Čína) 6:4, 6:3, Baraová, Niculescuová (Rum.) - Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) 6:4, 7:6 (10:8).